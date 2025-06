Tối 21/6, tập 4 Em Xinh Say Hi lên sóng với nhiều diễn biến mới. Trong tập này, mỗi đội cử ra 1 nhóm nhỏ để thi đấu round 1. Các Em Xinh đã mang lên sân khấu những phần thi chỉn chu, mãn nhãn sau thời gian tập luyện. Sau khi kết thúc trình diễn, các khán giả tại trường quay sẽ bình chọn cá nhân, và đến lúc 4 tiết mục được hoàn tất thì sẽ mở tiếp lượt vote cho cả team. Cuối cùng, nhóm của 52Hz và Phương Mỹ Chi là 2 đội có số điểm tạm thời dẫn đầu sau round 1.

Bên cạnh những diễn biến của Livestage 2, các khán giả còn dành nhiều sự chú ý cho cặp đôi Bích Phương - Tăng Duy Tân. Trước đó, cả hai đã vướng loạt hint hẹn hò chất lượng, thế nên mọi cử chỉ khi vào show của đôi này được khán giả để mắt đến nhiều hơn. Không phụ lòng người hâm mộ, Bích Phương và Tăng Duy Tân liên tục "phát đường" trên sóng truyền hình.

Đầu tiên nhất chính là chỗ ngồi. Cả hai "dính như sam" từ ngồi phòng chờ chung đến khi lên sân khấu theo dõi phần thi của team mình. Cứ Bích Phương ở đâu thì Tăng Duy Tân sẽ sát rạt bên cạnh. Đáng lẽ với cặp đôi được bàn tán hẹn hò, nhiều người còn tránh né không hết. Thế nhưng Tăng Duy Tân và Bích Phương lại dường như không có khoảng cách.

Bích Phương và Tăng Duy Tân "dính như sam" trên sóng truyền hình

Thêm một chi tiết nữa, đó là ở phần thi của team, Tăng Duy Tân và Bích Phương cùng nhau ra ghế ngồi xem. Ban đầu giới thiệu, Tăng Duy Tân trên tay có quạt mini, nhưng sau một lúc thì chiếc quạt cầm tay này được chuyển sang cho Bích Phương.

Chưa dừng lại ở đó, sau tiết mục đầy cảm xúc, Châu Bùi đã có những chia sẻ về chuyện tình yêu. Người yêu Binz cho rằng những nỗi đau chỉ là tạm thời và có nó thì chúng ta mới cảm nhận được rõ người cho mình hạnh phúc sau này. Sau câu nói của Châu Bùi, ống kính chương trình bắt cận biểu cảm của Tăng Duy Tân và Bích Phương. Lúc này cả hai ngồi cạnh nhau, Tăng Duy Tân đưa mắt cực tình dành cho "nửa kia". Khoảnh khắc này khiến cư dân mạng rần rần cho rằng mối quan hệ của cả hai không còn gì để chối nữa.

Tăng Duy Tân đưa quạt cầm tay cho Bích Phương giữ lấy

Ống kính bắt lấy khoảnh khắc Tăng Duy Tân đưa mắt cực chiều chuộng dành cho Bích Phương

Thật ra đây không phải là những hint chất lượng đầu tiên. Cũng trong tập 4, Tăng Duy Tân cũng nhiều lần buột miệng làm lộ mối quan hệ với Bích Phương. Theo đó, Trấn Thành hỏi cảm xúc của Tăng Duy Tân khi tham gia Em Xinh Say Hi. Nam ca sĩ chia sẻ thấy vừa mới mẻ vừa háo hức khi đứng chung với 4 cô gái xinh đẹp. Bắt được tín hiệu, Trấn Thành liền "thả câu" Tăng Duy Tân: "Em nghĩ như thế nào về các Em Xinh trong đội, đặc biệt là Bích Phương?". Khi Trấn Thành vừa hỏi xong, Tăng Duy Tân liền có nụ cười ngượng ngùng, trong khi đó tất cả khách mời lẫn Em Xinh còn lại đều hú hét theo.

Sau một hồi, Tăng Duy Tân chia sẻ: "Nếu được chọn lại thì em vẫn sẽ chọn 4 cô gái này, đặc biệt là em cảm thấy may mắn khi vào đội của Phương". Không chỉ Trấn Thành, Phương Ly cũng góp công khui Bích Phương và Tăng Duy Tân. Phương Ly hỏi Tăng Duy Tân tại sao cả hai cũng từng làm việc trước đó nhưng không chọn đội Phương Ly mà lại vào đội Bích Phương. Tăng Duy Tân nghe vậy liền giải thích do số phận quyết định, còn Bích Phương quay sang Phương Ly nói lớn: "Do chị bốc được mà, em đâu có được".

Trấn Thành dí Tăng Duy Tân và Bích Phương đến cùng

Sau khi lên sóng, cư dân mạng không khỏi thắc mắc về cách xưng hô quá đỗi tự nhiên của Tăng Duy Tân dành cho Bích Phương. Cụ thể, Phương Ly lớn tuổi hơn Tăng Duy Tân và được nam ca sĩ gọi bằng chị. Trong khi đó, Bích Phương lớn hơn cả Phương Ly 1 tuổi nhưng Tăng Duy Tân chỉ xưng hô bằng tên.

Tăng Duy Tân và Bích Phương vướng nghi vấn hẹn hò đã lâu. Nhiều người cho rằng nếu cùng xuất hiện trên sóng truyền hình, cả hai sẽ thận trọng nhất để tránh gây bàn tán thêm. Nhưng cách Tăng Duy Tân gọi tên Bích Phương trông vừa tự nhiên, vừa có chút cố tình để ngầm chứng minh sự đặc biệt trong mối quan hệ giữa nam ca sĩ với giọng ca Bùa Yêu.