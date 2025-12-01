Em gái Trấn Thành công khai bạn trai, nửa kia là ca sĩ trẻ nổi tiếng

Mới đây, trên trang cá nhân, Uyển Ân đăng tải bộ ảnh xuống phố. Trong loạt ảnh, Uyển Ân xuất hiện với visual đầy cuốn hút với tóc nâu nhẹ rối tự nhiên kết hợp trang phục vừa trưng trổ body vừa khoe nét cá tính của mình. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước diện mạo ngày càng càng khác lạ của em gái Trấn Thành, nhưng sốc hơn nữa là việc nữ diễn viên công khai danh tính người yêu.

Theo đó, Uyển Ân đính kèm bộ ảnh mới là dòng trạng thái gây sốt MXH: "Bạn gái Pháp Kiều". Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác vì cách giới thiệu vừa thẳng thắn vừa… gây tò mò của cô.

Uyển Ân "không đánh mà khai" mình là bạn gái Pháp Kiều

Trước đó, trên mạng xã hội Threads, loạt ảnh tình tứ của Uyển Ân và Pháp Kiều khiến netizen được phen rôm rả. Cả hai được bắt gặp khi đang chụm đầu vào nhau, nói chuyện riêng trong vô cùng thân mật. Cũng từ đó, loạt khoảnh khắc chung của Uyển Ân và Pháp Kiều được fan chia sẻ rần rần, có cả đoạn clip đu trend chung và tương tác không thua gì cặp đôi mới yêu.

Tuy nhiên, nếu theo dõi Pháp Kiều và Uyển Ân thì ai cũng ngầm hiểu mối hệ giữa cả hai chỉ là những người bạn thân thiết. Pháp Kiều và Uyển Ân gần đây liên tục tụ hội trong nhóm bạn chung, trong đó có các Anh Trai Say Hi. Cả hai luôn dính kè kè và không ngạo tương tác ngọt ngào cho nhau. Cách Uyển Ân gọi bạn thân bằng những từ khóa gây sốt như bạn gái Pháp Kiều chỉ là một kiểu đùa quen thuộc trong hội bạn.

Dù biết nhân vật chính chỉ joke với nhau nhưng cư dân mạng phản ứng nhiệt tình. Có cả hội nhóm lập tag "đẩy thuyền" cho em gái Trấn Thành và Pháp Kiều, tạo loạt meme gây sốt cõi mạng.

Khoảnh khắc trò chuyện trong một quán ăn của Pháp Kiều và Uyển Ân khiến cõi mạng rần rần

Pháp Kiều và Uyển Ân là cặp đôi công khai nhưng... không ai tin

Pháp Kiều từng gây chú ý khi xuất hiện ở Rap Việt mùa 3 với hình ảnh cá tính. Sau chương trình, rapper gen Z này nhanh chóng khẳng định màu sắc riêng qua sản phẩm đầu tay DOC phát hành năm 2024, mang phong cách hình ảnh độc lạ và ca từ đầy cảm xúc. Không dừng lại ở đó, Pháp Kiều còn trở thành gương mặt quen thuộc trong các sân khấu đình đám. Sau thành công của Anh Trai Say Hi, Pháp Kiều có thêm lượng fan khủng và ngày càng chứng minh được năng lực, màu sắc âm nhạc đặc biệt của mình. Về chuyện tình cảm thì Pháp Kiều khá kín tiếng.

Uyển Ân được khán giả biết đến là em gái Trấn Thành nhưng bằng thực lực của mình, cô đã gây ấn tượng và có chỗ đứng riêng trong các dự án mà mình tham gia như Nhà Bà Nữ, Mai, Cô Dâu Hào Môn, Bộ Tứ Bảo Thủ,... Em gái Trấn Thành từng có thời gian hẹn hò Quỳnh Lý nhưng cả hai được cho là đã đường ai nấy đi vào cuối năm 2024. Thời gian gần đây, Uyển Ân vướng tin hẹn hò Song Luân vì loạt cử chỉ ngọt ngào tại các sự kiện. Tuy nhiên đến này tin đồn tình cảm của cả hai vẫn là dấu chấm hỏi.