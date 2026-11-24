Ngày 24/11, tờ Nate đưa tin Moon Geun Young thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh hậu trường trong quá trình quay chương trình Our Ballad 2 của đài SBS lên trang cá nhân. Trong hình ảnh mới nhất, "em gái quốc dân" gây chú ý với diện mạo được nhận xét là thăng hạng rõ rệt nhờ giảm cân. Nữ diễn viên bắt đầu tập luyện, kiểm soát chế độ ăn uống và cân nặng sau khi công bố tin kết hôn.

Gương mặt hiện tại của Moon Geun Young ngày càng thanh thoát, đường viền hàm sắc nét trong khi thần thái vẫn giữ được nét trong trẻo vốn là điểm nhận diện của cô. Làn da sáng cùng nét mặt rạng rỡ khiến nữ diễn viên trông trẻ trung, tươi tắn. Không chỉ vậy, vóc dáng của cô cũng gọn gàng hơn trước. Diện mạo này lúc này của Moon Geun Young làm khiến nhiều người nhớ đến hình ảnh "em gái quốc dân" ở thời đỉnh cao nhan sắc của cô.

Ở thời điểm hiện tại, Moon Geun Young ghi điểm với đường nét gương mặt thanh thoát, đường viền hàm sắc nét. Ảnh: Instagram.

So sánh ảnh cũ và ảnh hiện tại, có thể thấy nữ diễn viên đã giảm cân rất nhiều. Ảnh: X.

Không chỉ gương mặt mà vóc dáng của "em gái quốc dân" cũng gọn gàng hơn trước đây. Ảnh: Instagram.

Cuối tháng 7, Moon Geun Young xác nhận đã bí mật lên xe hoa cùng nam diễn viên Jung Pyung sau một thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Xuất phát điểm từ mối quan hệ đồng nghiệp, cả hai dần nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân.

Điều khiến công chúng và giới giải trí bất ngờ là sự kín đáo tuyệt đối của cặp đôi. Trong suốt quá trình tìm hiểu, Moon Geun Young và Jung Pyung luôn âm thầm đồng hành, ủng hộ sự nghiệp của nhau mà không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Thậm chí, ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng hoàn toàn không hay biết về mối quan hệ này cho đến khi hôn lễ diễn ra. Thay vì tổ chức tiệc cưới xa hoa, cặp đôi chọn ghi dấu ngày trọng đại bằng một buổi tiệc nhỏ ấm cúng, riêng tư bên gia đình hai bên và không gửi thiệp mời rộng rãi.

Được biết, ông xã của Moon Geun Young là Jung Pyung - nam diễn viên kịch nói kiêm nhạc kịch hơn cô 7 tuổi. Ra mắt từ năm 2007, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu sân khấu nhờ bề dày kinh nghiệm diễn xuất. Trước đó, Jung Pyung từng góp mặt trong nhóm sáng tác Bachi do chính Moon Geun Young làm đạo diễn. Chính niềm đam mê nghệ thuật chung đã trở thành cầu nối giúp cả hai thấu hiểu và gắn bó.

Moon Geun Young đã kết hôn, tổ chức đám cưới với nam diễn viên Jung Pyung. Ảnh: Starnews.

Moon Geun Young sinh năm 1986, ra mắt giới giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, "hack tuổi" thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những "em gái quốc dân" được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Nhan sắc trong veo, xinh xắn của Moon Geun Young ở thời đỉnh cao. Ảnh: Nate.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nữ diễn viên gặp khó khăn khi mắc bệnh nặng. Cô mắc hội chứng chèn ép khoang cấp tính, một căn bệnh nguy hiểm do áp lực tăng cao trong các khoang cơ gây thiếu máu cục bộ và có nguy cơ hoại tử mô. Moon Geun Young phải trải qua 4 ca phẫu thuật khẩn cấp để giải áp, cứu lấy cánh tay và bảo toàn tính mạng. May mắn là đến năm 2024, bệnh tật đã lui hoàn toàn. Do phải dùng thuốc kéo dài để duy trì sức khỏe và ngăn tái phát, cô gặp tình trạng phù nề và thay đổi ngoại hình, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan trở lại với nghệ thuật.

Moon Geun Young từng mắc bệnh nghiêm trọng, phải uống thuốc kéo dài dẫn đến việc bị phù nề, tăng cân mất kiểm soát. Ảnh: Nate.

Nguồn: Naver, Osen