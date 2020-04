Em bé thay bố bấm biển xe ô tô, không ngờ lại mang về kết quả "cực độc" khiến nhiều người phải ao ước

Có lẽ đối với những ai đi ô tô, xe máy, họ đều thích được sở hữu một biển số đẹp, vì họ quan niệm, biển số đẹp sẽ mang lại may mắn khi đi đường, kể cả trong chuyện làm ăn. Vậy nên, trước mỗi lần bấm biển xe ô tô hay xe máy, không ít người đều "cầu may" bằng cách mong mọi người gửi lời chúc tới mình, thậm chí còn xem ngày, xem giờ để khởi hành ra khỏi nhà, với mong muốn mọi thứ được suôn sẻ.

Mới đây, một ông bố khoe hình ảnh con trai đi bấm biển ô tô hộ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Điều đáng chú ý là em bé còn rất nhỏ, có lẽ chỉ chưa đầy 1 tuổi nhưng được bố giao "trọng trách lớn lao".

Trong bức ảnh được chụp lại, em vươn cái tay bé xíu, bấm để lấy biển số cho bố lắp vào xe ô tô mới mua.

Em bé vươn bàn tay nhỏ xíu ra bấm biển xe hơi hộ bố.

Và cuối cùng, bé bấm được biển 279.39 đầy may mắn. Theo những người làm kinh doanh, con số 79 và 39 vô cùng may mắn. 79 có ý nghĩa là Thần Tài lớn, 39 là Thần Tài nhỏ. Đây là cặp số được săn đón và được cho là sẽ mang đến thuận lợi, may mắn trong công việc cho chủ nhân sở hữu nó.

Thật chẳng ai ngờ bàn tay bé nhỏ ấy lại mang về may mắn cho bố và gia đình như vậy!

Có lẽ chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên, em bé bấm biển hộ bố mà lại mang về 1 kết quả ngoài mong đợi như vậy nên bố mẹ và những người khác (dù không biết gia đình em bé) cũng vui mừng thay. Nhiều người gửi lời chúc mừng đồng thời ước ao, ngưỡng mộ sự may mắn bất ngờ của gia đình nhỏ ấy.

- "Thích quá, đúng là em bé may mắn nhất năm đây rồi. Biển số đẹp bao người ao ước".

- "Em bé "ra tay" rinh ngay biển đẹp. Chúc mừng gia đình bạn nhé".

- "Ước ao quá, biển Thần Tài luôn này".

Hiện tại bài viết và hình ảnh này vẫn đang được dân mạng xôn xao chia sẻ và bàn luận.