Em bé đầu tiên được sinh ra bằng kỹ thuật sinh sản tiên tiến

Công nghệ đột phá Fertilo do Gameto của Mỹ phát triển, nhanh hơn, an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn so với kỹ thuật IVF truyền thống.

Theo nữ tiến sĩ Dina Radenkovic, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập Gameto, kể từ khi "em bé ống nghiệm" đầu tiên trên thế giới chào đời vào năm 1978, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đã giúp hàng triệu người trên toàn thế giới vượt qua các vấn đề về khả năng sinh sản và trở thành cha mẹ.

Công nghệ đột phá Fertilo ít nhược điểm hơn, được thiết kế để mang lại một hoặc nhiều niềm vui cho thế giới.

"Bằng cách vượt qua những thách thức lớn của IVF thông thường, chẳng hạn như chu kỳ điều trị dài, tác dụng phụ đáng kể và căng thẳng về mặt cảm xúc và thể chất, Fertilo cung cấp một giải pháp có khả năng nhanh hơn, an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn cho các cặp đôi.

Cột mốc này đánh dấu bước ngoặt trong sức khỏe sinh sản, đặc biệt là ứng dụng đầu tiên của iPSC [công nghệ tế bào gốc đa năng cảm ứng]", Dina Radenkovic cho hay.

Trong IVF thông thường, trứng trưởng thành được lấy từ cơ thể người mẹ và thụ tinh bằng tinh trùng trong phòng thí nghiệm. Sau khoảng năm ngày trong môi trường phòng thí nghiệm được bảo vệ, trứng thụ tinh (phôi) được chuyển vào tử cung để thai phát triển.

Một chu kỳ IVF đầy đủ mất khoảng hai đến ba tuần. Quy trình Fertilo khác với IVF, nó sử dụng các tế bào hỗ trợ buồng trứng (OSC) có nguồn gốc từ tế bào gốc đa năng cảm ứng của con người (iPSC) và đồng nuôi cấy chúng với trứng chưa trưởng thành để mô phỏng quá trình trưởng thành của trứng tự nhiên trong phòng thí nghiệm.

Một nghiên cứu năm 2023 cho thấy, Fertilo cải thiện đáng kể quá trình trưởng thành của trứng và hình thành phôi. Gameto cho biết thêm, Fertilo tránh được 80% việc tiêm hormone mà IVF truyền thống yêu cầu và rút ngắn thời gian của chu kỳ điều trị xuống còn ba ngày.

"Fertilo là một bước tiến lớn đối với những phụ nữ không thể chịu đựng hoặc không muốn chịu gánh nặng của quy trình IVF truyền thống, mang lại hy vọng và khả năng mới cho nhiều người hơn.

Fertilo là lựa chọn được ưa chuộng bởi ít mũi tiêm hơn và một quá trình lấy trứng nhẹ nhàng hơn, ít xâm lấn. Phương pháp tiếp cận sáng tạo của Fertilo đã giúp trải nghiệm vật lý trở nên dễ dàng hơn và cũng làm giảm gánh nặng cảm xúc của nhiều lần tiêm hormone", nữ tiến sĩ Dina Radenkovic bổ sung thêm.

Sau khi ca sinh nói trên thành công, Gameto thông báo, họ đã hợp tác với chuỗi phòng khám IVF có trụ sở tại Úc là IVFAustralia (IVFA), cung cấp phương pháp tiếp cận Fertilo cho bệnh nhân tại các phòng khám được chọn trên khắp nước này.

Gameto đã hoàn tất thủ tục pháp lý cho thử nghiệm Fertilo tại một số quốc gia khác như Nhật Bản, Argentina, Paraguay, Mexico, Peru và Hoa Kỳ để tiến hành thử nghiệm Giai đoạn 3 cho công nghệ mới nói trên.

Nguồn: Newatlas