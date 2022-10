Elmich ra mắt bộ sưu tập Fashion is Me, đánh dấu 11 năm có mặt tại Việt Nam

Ấn tượng với lễ kỷ niệm đậm chất thời trang và nghệ thuật

Thành lập vào năm 1995 tại Ostrava Cộng hòa Séc, trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Elmich khẳng định vị thế là một Tập đoàn sản xuất và kinh doanh đồ gia dụng tầm cỡ ở Châu Âu. Những năm qua, thương hiệu liên tục đạt được thành công ấn tượng, vươn tầm ảnh hưởng toàn cầu, có mặt tại nhiều quốc gia như Đức, Áo, Hungari, Ba Lan, Slovakia, Hoa Kỳ, Mexico, Hong Kong, Myanmar... và Việt Nam.

Elmich kỷ niệm hành trình 11 năm có mặt tại thị trường Việt Nam

Năm 2011, Elmich vào thị trường Việt Nam với sứ mệnh "Mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm chuẩn Châu Âu và an toàn cho sức khỏe". Nhờ những sản phẩm bền, an toàn, sức khỏe, bảo toàn dưỡng chất, phong cách và tiện dụng, Elmich dần chiếm được cảm tình của người tiêu dùng và trở thành thương hiệu quen thuộc trong những căn bếp Việt.

Để ghi lại cột mốc 11 năm, Elmich đã long trọng tổ chức chương trình Elmich 11 năm gia dụng và thời trang với sự góp mặt của nhiều thành phần quan trọng như: Ông Đại sứ Hynek Kmoníček - Đại sứ Cộng hoà Séc tại Việt Nam, ông Phó Đại sứ Lukáš Musil Cộng hòa Séc tại Việt Nam, ông Đỗ Xuân Đông Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Milan Novosad - Chủ tịch Tập đoàn Elmich Châu Âu…

Ca sĩ Tùng Dương thăng hoa trong không gian nghệ thuật "Fashion is Me"

Sự kiện diễn ra trong không gian đậm chất thời trang và nghệ thuật với loạt tiết mục được dàn dựng công phu cùng sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Tùng Dương, Dương Hoàng Yến, Hiền Nguyễn Soprano, Nhà thiết kế thời trang Hà Duy...

Đúng với thông điệp: "Bữa ăn ngon nào cũng bắt nguồn từ cảm hứng", chương trình đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng khó quên cho những người tham dự, truyền tải những nỗ lực của Elmich trong việc mang đến không gian bếp ngập tràn tình yêu, nguồn cảm hứng cho mỗi gia đình.

Ông Milan Novosad - Chủ tịch Tập đoàn Elmich Châu Âu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Milan Novosad - Chủ tịch Tập đoàn Elmich Châu Âu cho biết: "Elmich đã hoạt động ở Việt Nam và thị trường quốc tế trên 11 năm với những thành tích tuyệt vời. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào Marketing, con người, công nghệ và tự động hóa để tăng lợi thế cạnh tranh cũng như tạo ra sản phẩm với chất lượng làm thỏa mãn khách hàng nhiều hơn nữa."

Cũng góp mặt tại sự kiện, Ông Đại sứ Hynek Kmoníček - Đại sứ Cộng hoà Séc tại Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ với những thành tựu mà Elmich đạt được: "Trong những năm gần đây, Cộng hòa Séc là một trong những quốc gia có khoản đầu tư trực tiếp vào Việt Nam và Elmich là một ví dụ thành công tiêu biểu. Elmich mang phong cách thiết kế của Séc đến thị trường Việt Nam và đã được khách hàng Việt rất ưa chuộng. Chúng tôi thực sự tự hào vì có thể giới thiệu những ý tưởng sáng tạo từ Séc đến với bạn bè Việt Nam".

Ra mắt Bộ sưu tập Gia dụng cao cấp "Fashion is Me", khơi nguồn cảm hứng nấu ăn ngon tới mỗi căn bếp Việt

Một trong những điểm nhấn được chờ đợi nhất của sự kiện phải kể đến Fashion Show ra mắt Bộ sưu tập Đông Xuân Fashion is Me. Được biết đây là bộ sưu tập gia dụng cao cấp mà Elmich dành riêng cho thị trường Việt Nam với tính năng thông minh, thiết kế tinh tế, mang thời trang vào đồ gia dụng, hứa hẹn sẽ là những người bạn đồng hành hoàn hảo cho người nội trợ.

"Tại Việt Nam, nhiều người còn chưa chú trọng trong việc lựa chọn và sử dụng đồ gia dụng nói chung và đồ dùng nấu bếp nói riêng. Điều này khiến quá trình nấu của chúng ta trở nên "tốn kém" và "lãng phí" hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Chất liệu nấu, kiểu dáng thiết kế, xuất xứ sản phẩm… tất cả đều giúp những món ăn tươi ngon đảm bảo dinh dưỡng hơn" – Ông Martin Skryja đại diện Tập đoàn Elmich Châu Âu chia sẻ.

Elmich chính thức ra mắt bộ sưu tập "Fashion is Me" 2023

BST Fashion is Me gồm hai dòng sản phẩm là Hera và Milano. Dòng sản phẩm Hera lấy cảm hứng từ Nữ thần Hera - đại diện cho sắc đẹp, trí tuệ, là vị thần bảo hộ cho hôn nhân, gia đình, nhằm tôn vinh những cá tính và vẻ đẹp riêng của mỗi người phụ nữ. Trong khi đó dòng sản phẩm Milano lại được sáng tạo dựa trên nguồn cảm hứng văn hoá - nghệ thuật Châu Âu, với mong muốn tạo nên ấn tượng về phong cách lịch lãm, tinh tế, đậm hơi thở phương Tây.

Bộ nồi chảo Elmich Milano – Sang trọng, lịch lãm, thông minh

Cả hai dòng sản phẩm Hera và Milano đều là thành quả của quá trình dày công nghiên cứu và sản xuất từ và sản xuất từ các chuyên gia thiết kế của Tập đoàn Elmich Châu Âu và Elmich Việt Nam. BST Fashion is Me được ứng dụng công nghệ cao để thỏa mãn trải nghiệm của người dùng: An toàn sức khỏe chuẩn Châu Âu; Bảo toàn vitamin và khoáng chất trong quá trình nấu; Tiết kiệm điện nhờ khả năng bắt từ trên 98%; Chảo không phồng đáy, Khả năng chống dính siêu bền, sử dụng được vật liệu nấu bằng kim loại.

Bộ Nồi chảo Elmich Hera – Với 3 màu sắc dẫn đầu xu hướng thời trang

Bước sang thập kỷ thứ hai có mặt tại thị trường Việt Nam, thương hiệu Elmich thể hiện rõ khát khao mang đến bếp Việt những sản phẩm gia dụng cao cấp, sáng tạo, thông minh và phong cách. Elmich cam kết trách nhiệm vì khách hàng, không ngừng nỗ lực góp phần tạo nên những căn bếp hạnh phúc trong mỗi gia đình bằng những sản phẩm chuẩn Châu Âu và an toàn cho sức khỏe.

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Elmich đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gia dụng. Elmich luôn nỗ lực mang lại cho người tiêu dùng các sản phẩm với chất lượng cao nhất, đạt tiêu chuẩn Châu Âu, an toàn cho sức khoẻ. Thông tin liên hệ: https://elmich.vn/ Hotline: 1900636925