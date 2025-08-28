Elmer Quyên Nguyễn chuyển giao công nghệ trị nám - Bứt phá hiệu quả, nâng tầm spa Việt

Khẳng định vị thế với công nghệ trị nám

Suốt nhiều năm qua, Elmer - thương hiệu do Founder Quyên Nguyễn sáng lập và điều hành đã không ngừng nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ trị nám cùng phác đồ nám CTST cá nhân hóa . Đây là thành quả của quá trình kết hợp giữa kiến thức y khoa, kinh nghiệm thực tế và các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, giúp giải quyết hiệu quả các tình trạng nám, mụn, tàn nhang, đồi mồi…

Nhờ tính hiệu quả và độ an toàn cao, công nghệ trị nám của Elmer nhanh chóng được đông đảo chủ spa quan tâm. Việc chuyển giao công nghệ không chỉ giúp các cơ sở làm đẹp nâng cấp dịch vụ, mà còn góp phần chuẩn hóa phương pháp điều trị trên toàn hệ thống spa đối tác.

Mô hình chuyển giao toàn diện - Không chỉ là công nghệ

Khác với các mô hình chuyển giao thông thường, Elmer xây dựng quy trình chuyển giao toàn diện bao gồm:

Bồi dưỡng chuyên sâu về công nghệ trị nám và phác đồ điều trị đảm bảo các chủ spa nắm vững kiến thức lý thuyết và kỹ thuật thực hành.

Hướng dẫn kỹ năng tư vấn để giúp chủ spa và đội ngũ nhân viên hiểu rõ nhu cầu khách hàng, từ đó xây dựng liệu trình cá nhân hóa phù hợp.

Cung cấp tài liệu & quy trình chuẩn theo đúng tiêu chuẩn y tế, giúp đồng bộ chất lượng dịch vụ tại các cơ sở.

Nhờ vậy, các spa không chỉ tiếp nhận một công nghệ mới, mà còn sở hữu trọn bộ công cụ để triển khai dịch vụ trị nám hiệu quả và bền vững.

Đồng hành 24/7 - Cam kết hiệu quả sau chuyển giao

Elmer tin rằng, giá trị thực sự của việc chuyển giao không dừng ở ngày bàn giao công nghệ, mà bắt đầu từ hành trình đồng hành lâu dài.

Sau khi hoàn tất hướng dẫn, mỗi spa đối tác đều được kết nối với đội ngũ hỗ trợ 24/7 của Elmer. Hình thức hỗ trợ đa dạng: hotline tư vấn, nhóm trao đổi chuyên môn, hướng dẫn trực tuyến theo từng ca điều trị, hoặc trực tiếp cử chuyên gia đến spa khi cần thiết. Điều này đảm bảo mọi tình huống phát sinh đều được xử lý kịp thời, giữ vững hiệu quả điều trị và uy tín của spa.

Không chỉ hỗ trợ kỹ thuật, Elmer còn tư vấn chiến lược kinh doanh, xây dựng quy trình dịch vụ và chiến dịch marketing riêng cho từng đối tác. Nhờ đó, nhiều spa đã tăng trưởng doanh thu rõ rệt chỉ sau vài tháng áp dụng công nghệ trị nám.

Khóa học hướng đãn - Nâng chuẩn ngành làm đẹp

Song song với chuyển giao công nghệ, Elmer tổ chức các khóa hướng dẫn chuyên sâu cho học viên mong muốn theo đuổi nghề chăm sóc và điều trị da. Chương trình học được thiết kế kết hợp lý thuyết - thực hành - kỹ năng mềm, đặc biệt chú trọng đến phác đồ cá nhân hóa và đạo đức nghề nghiệp.

Nhiều học viên sau tốt nghiệp đã tự tin mở spa riêng hoặc trở thành kỹ thuật viên xuất sắc tại các cơ sở làm đẹp. Elmer cũng hỗ trợ học viên khởi nghiệp bằng việc cung cấp tài liệu chuyên môn, hướng dẫn quy trình vận hành, chia sẻ kinh nghiệm thực tế và đồng hành trong giai đoạn đầu ra mắt dịch vụ, giúp họ tự tin bắt đầu con đường kinh doanh của mình.

Xây dựng hệ sinh thái nhân văn ngành làm đẹp

Elmer hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái nhân văn trong ngành chăm sóc da, nơi tri thức, kỹ thuật và giá trị đạo đức được chia sẻ rộng rãi. Việc chuyển giao công nghệ trị nám không chỉ mang lại lợi ích cho từng spa, mà còn nâng chuẩn chung của toàn ngành, giúp khách hàng trên khắp cả nước được tiếp cận dịch vụ an toàn, hiệu quả.

Trong 5 năm tới, Elmer đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới chuyển giao công nghệ đến nhiều tỉnh, thành phố, đồng thời liên tục nâng cấp phác đồ điều trị, giúp các đối tác luôn bắt kịp xu hướng mới nhất của ngành làm đẹp toàn cầu. Những cải tiến này không chỉ tối ưu thời gian điều trị mà còn nâng cao hiệu quả, rút ngắn lộ trình và mang lại kết quả bền vững hơn cho khách hàng

Tự tin cùng nhau kiến tạo "cuộc cách mạng tái sinh da"

Hàng trăm spa đã và đang ứng dụng công nghệ trị nám từ Elmer, mang lại hàng nghìn ca điều trị thành công. Những kết quả đó không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Elmer, mà còn cho thấy sức mạnh của sự hợp tác lâu dài, dựa trên nền tảng giá trị thật.

Với phương châm "Chuyển giao tri thức – Đồng hành thành công", Elmer cam kết tiếp tục là người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng các chủ spa tạo nên cuộc cách mạng tái sinh da cho phụ nữ Việt.

Phòng Khám Chuyên khoa da liễu Elmer Quyên Nguyễn Trực thuộc Công ty TNHH Elmer Việt Nam

Tầng 2, số nhà 30 Liền kề 4, khu đô thị Lộc Ninh, thị trấn Chúc Sơn, Phường Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội (Địa chỉ sau sáp nhập)

Tầng 1, Liền kề CTT6-07, Dự án đầu tư xây dựng khu C, Khu đô thị Kiến Hưng, Phường Phú Lương, Thành Phố Hà Nội (Địa chỉ sau sáp nhập)