Vào ngày 10/12, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên kỳ cựu Kim Ji Mee đã qua đời ở Los Angeles, Mỹ trước đó 1 ngày. Người dẫn dắt ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc hưởng thọ 85 tuổi. Được biết, sức khỏe của bà vài năm qua đã suy yếu do mắc bệnh zona thần kinh.

Kim Ji Mee sinh năm 1940 với tên khai sinh là Kim Myeong Ja. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm, khi mới 17 tuổi qua bộ phim Twilight Train của đạo diễn Kim Ki Young. Bà tham gia đến 700 bộ phim trong suốt 40 năm sự nghiệp, dẫn dắt thời kỳ vàng son của điện ảnh Hàn Quốc từ những năm 1960 đến những năm 1970. Bà đã thể hiện tài năng của mình ở nhiều thể loại khác nhau, từ phim văn học đến phim bi kịch, phim hành động và phim lịch sử, và giành được nhiều giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại các liên hoan phim lớn trong nước như Giải thưởng Chuông Vàng , Giải thưởng Rồng Xanh và Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang .

Huyền thoại điện ảnh Hàn Quốc qua đời ở tuổi 85

Ngoài diễn xuất, bà còn thành lập công ty sản xuất phim Ji Mee Film và giữ chức ủy viên của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, có ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc. Sự ra đi của bà được truyền thông Hàn Quốc và cộng đồng điện ảnh khắc tên là “mất mát lớn”, nhiều tổ chức ngành đã lên kế hoạch tang lễ và tưởng nhớ, nhằm vinh danh những đóng góp to lớn của bà cho nghệ thuật.

Kim Ji Mee được mệnh danh là "Elizabeth Taylor của phương Đông" nhờ vẻ đẹp và tài năng diễn xuất xuất sắc. Bà là tiêu chuẩn nhan sắc của màn ảnh Hàn với vẻ đẹp quyến rũ, phong thái sang trọng, khác biệt so với hình mẫu thuần Á Đông phổ biến ở thời đó. Bà còn có nét tương đồng với Elizabeth ở sự quyến rũ, sức hút và đời tư đầy sóng gió - nổi tiếng, lãng mạn, nhưng cũng nhiều thị phi. Bà kết hôn 4 lần, trong giai đoạn mà phụ nữ hậu ly hôn thường phải đối diện sức ép dư luận cũng như tình trạng phân biệt đối xử.

Cận cảnh nhan sắc đẹp kinh diễm của Kim Ji Mee hồi trẻ

Kim Ji Mee không chỉ là ngôi sao màn ảnh, bà là người góp phần định hình “thời vàng son” của điện ảnh Hàn sau chiến tranh, khi ngành phim phát triển mạnh mẽ. Với số lượng phim đồ sộ, vai diễn đa dạng và một nhà sản xuất kiêm lãnh đạo trong ngành, bà để lại một di sản lớn: vừa là minh tinh màn bạc, vừa là nhân vật lịch sử của nền điện ảnh Hàn. Nhiều thế hệ diễn viên sau này vẫn nhìn vào những gì Kim Ji Mee làm để học hỏi, từ cách chọn vai, cách diễn, đến cách chuyển mình ra sau hậu trường.

Tuy Kim Ji Mee đã đi xa, nhưng hình ảnh một nữ diễn viên tài năng, đầy đam mê, đa năng, vừa diễn, vừa sản xuất, vừa góp phần xây dựng ngành sẽ còn sống mãi trong lịch sử điện ảnh Hàn. Di sản của Kim Ji Mee là minh chứng rằng tài năng cùng nỗ lực và sự đổi mới có thể tạo nên một biểu tượng vượt thời gian.

Kim Ji Mee là biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc

Nguồn: SPOTV News