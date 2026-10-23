Ê-kíp "Made in Vietnam" lần nữa khiến bao người thổn thức, tự hào khi xem MV mới – "Gạo Của Ta"

Nối gót thành công của các MV trước đó, chỉ sau 48 giờ ra mắt, MV Gạo Của Ta đã cán mốc 1 triệu lượt xem và liên tiếp "leo hạng" thứ bậc trên bảng xếp hạng Thịnh hành của Youtube. Sau 3 ngày ra mắt, MV đã lọt top 15 Music Video Trending của Youtube. Hơn hết, là sự đón nhận và hưởng ứng của đông đảo khán giả, đặc biệt là người trẻ khi liên tục chia sẻ cảm nhận trên mạng xã hội về MV.

Thông tin chia sẻ thành tích trên trang chính thức của PMC Entertainment

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, MV Gạo Của Ta còn tạo ra những "điểm chạm" với người trẻ ở cả cảm xúc, tư duy và niềm tự hào luôn ở trong ngực trái.

"Chạm" cảm xúc tự hào, trân trọng hạt gạo

Có một mạch cảm xúc xuất hiện trong đa số phản hồi của khán giả, đó là sự trân trọng dành cho hạt gạo Việt Nam. Nguyễn Nga chia sẻ rằng những sản phẩm làm từ gạo khiến cô nhận ra công sức của bà con nông dân có thể tạo nên nhiều giá trị đến thế nào. Cùng chung cảm nhận, Cảnh Trần viết: "Nghe câu gạo quý quê mình tự nhiên nghĩ tới bao người đã vất vả ngoài đồng để mình có bữa cơm ngon".

Những chia sẻ này gặp nhau ở một điểm - giá trị của hạt gạo không chỉ giữ vai trò là lương thực, mà còn gắn với hình ảnh lao động, với ký ức và với văn hóa lúa nước lâu đời của người Việt. Đằng sau mỗi hạt gạo là hành trình của người nông dân, là niềm vui với những vụ mùa nối tiếp nhau và là thành quả lao động được chắt chiu để tạo nên những hạt ngọc trắng ngần cho bữa cơm, cho vạn món ngon đặc sản Việt…

"Chạm" tư duy yêu thích sáng tạo, học hỏi

Ở MV Gạo Của Ta, người trẻ được "học" về hạt gạo không phải từ sách giáo khoa hay những khung cảnh đồng quê quen thuộc, mà từ rap bắt tai và đồ họa hoạt hình đậm chất Việt. Cách tiếp cận mới mẻ nhưng không quá xa lạ này của MV khiến nhiều bạn trẻ đùa rằng: "đang xem MV giải trí, tự nhiên được học lịch sử, văn học" hoặc "nếu cô cho đề phân tích hạt gạo thì chỉ cần lấy đoạn rap này là xong"…

DTAP đã biến tấu sáng tạo để sự kết hợp giữa hoạt hình và rap tạo nên cảm xúc âm nhạc đầy thú vị. Chất liệu văn hóa vốn thân quen được khoác lên diện mạo trẻ trung, giàu nhịp điệu; những hình ảnh giàu tính tưởng tượng lại bắt nhịp với phần rap dồn dập, khiến mạch kể thêm cuốn hút. Phương Mỹ Chi cũng có dịp trổ tài, mang đến phần rap đầy năng lượng nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào, tình cảm đặc trưng.

Sự kết hợp sáng tạo giữa tinh thần hiện đại và cảm xúc thân thuộc ấy mang đến sự thú vị cho người trẻ khi "làm quen" với hạt gạo quê nhà

Chỉ với một đoạn rap, DTAP đã mở ra hành trình hiện diện của hạt gạo trong dòng chảy lịch sử, văn hóa, thi ca, đời sống… của dân tộc: từ thuở Con Rồng Cháu Tiên, đi qua truyền thuyết Thánh Gióng, vững vàng làm hậu phương kháng chiến cho đến hiện tại – được tiếp nối bằng khoa học tiên tiến và mang "chí" vươn xa.

Nhiều bạn trẻ xem xong MV mới "vỡ bài": Từ hạt gạo còn có thể trích ly được dầu gạo lứt từ lớp màng cám quý giá. Dầu gạo lứt chính là minh chứng cho hành trình khai mở giá trị của hạt gạo bằng công nghệ và sự nỗ lực không ngừng, góp phần vào hành trình vươn mình của hạt gạo.

"Chạm" hạt giống ước mơ trong mỗi người

Trong "Gạo Của Ta", Phương Mỹ Chi không chỉ kể câu chuyện về niềm tự hào đối với nguồn cội, mà còn truyền tải những giá trị tinh thần gần gũi với người trẻ ngày nay. Một nghệ sĩ thuộc thế hệ Gen Z kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, đồng thời mở ra không gian để những người trẻ khác - nhìn thấy chính mình trong đó, là những người đang nỗ lực trưởng thành, theo đuổi ước mơ và tìm cách cân bằng giữa kỳ vọng của cuộc sống với những điều thực sự có ý nghĩa.

Từ câu chuyện của Phương Mỹ Chi đến những phản hồi của khán giả, có thể thấy các giá trị từ cội nguồn không chỉ thuộc về hiện tại hay quá khứ. Chúng vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay, trở thành nguồn động viên để người trẻ tiếp tục bước đi mà không đánh mất sự gắn kết với quê hương và những điều đã góp phần nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Tìm thấy sự đồng điệu trong hành trình trưởng thành và khát vọng vươn xa của Phương Mỹ Chi, thương hiệu Simply đồng hành cùng nữ ca sĩ và DTAP trong MV "Gạo Của Ta", gửi gắm lời tri ân chân thành đến hạt gạo quê hương – sản vật bình dị đã nuôi dưỡng bao thế hệ người Việt cùng những ước mơ lớn.

Mang theo lòng biết ơn ấy, Simply cũng ấp ủ một mong muốn giản dị: góp một phần nhỏ bé viết tiếp câu chuyện hạt gạo Việt. Ít ai biết rằng, bên dưới lớp vỏ ngoài của hạt gạo là lớp màng cám mỏng manh, nơi chứa đựng nhiều dưỡng chất tự nhiên quý giá.Trân trọng nguồn nguyên liệu từ những cánh đồng lúa trù phú của Việt Nam, Simply đã dành nhiều năm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trích ly hiện đại để tạo nên Dầu gạo lứt Simply, với mong muốn mang những dưỡng chất quý đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Đằng sau mỗi chai dầu 100% sản xuất tại Việt Nam là tâm huyết và nỗ lực không ngừng của Simply, cùng niềm tự hào được góp một phần nhỏ bé nâng cao giá trị hạt gạo quê nhà, để hành trình của hạt gạo Việt tiếp tục vươn xa.