Duy Tân ra mắt BST “UNLOCK YOUR WONDER” đậm nét văn hóa đại chúng

Mùa tựu trường năm nay, Duy Tân hợp tác cùng WARNER BROS., đưa những nhân vật hoạt hình và siêu anh hùng nổi tiếng như We Bare Bears và Superman vào các sản phẩm quen thuộc, biến đồ gia dụng thành điểm nhấn phong cách sống độc đáo, vui nhộn và tràn đầy cảm hứng.

We Bare Bears – Biểu tượng đáng yêu trong không gian sống hiện đại

Lấy cảm hứng từ bộ ba gấu đáng yêu Grizzly, Panda và Ice Bear trong series hoạt hình We Bare Bears, Duy Tân đã mang những họa tiết sinh động và vui nhộn này lên nhiều sản phẩm. Với thông điệp"Cùng nhau – Chúng ta là một", các sản phẩm không chỉ là người bạn đồng hành thân thiết của trẻ trong suốt hành trình học tập và vui chơi mà còn là biểu tượng gắn kết và sẻ chia trong từng khoảnh khắc gia đình.

Nổi bật là bình nước Bearby với thiết kế được nghiên cứu kỹ lưỡng để phù hợp với trẻ từ mầm non đến tiểu học. Quai cầm tròn xoay 360° vừa tay, giúp trẻ dễ dàng mang theo khi đi học, vui chơi hay vận động ngoài trời. Ống hút tự động bật lên khi mở nắp, chất liệu nhựa PP an toàn, chống tràn hiệu quả, dung tích 500ml gọn nhẹ. Ba phiên bản màu sắc – Grizz ấm áp, Panda ngọt ngào, Ice Bear trầm lặng khuyến khích trẻ thể hiện cá tính riêng.

Không dừng lại ở đó, thùng đa năng Matsu Lock và tủ Tabi L với họa tiết We Bare Bears mang đến trải nghiệm lưu trữ đầy hứng khởi. Từng ngăn tủ, từng chiếc thùng đều trở thành điểm nhấn vui tươi trong phòng bé, khuyến khích trẻ sắp xếp đồ đạc gọn gàng, rèn luyện thói quen ngăn nắp từ sớm, đồng thời khiến không gian phòng ngủ của bé trở nên sinh động, tươi mới.

Với sự xuất hiện của We Bare Bears, những sản phẩm quen thuộc của Duy Tân nay trở thành nguồn cảm hứng sống – nơi niềm vui, sự sáng tạo và tình gắn kết gia đình được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Superman - Mạnh mẽ, năng lượng, truyền cảm hứng siêu anh hùng

Nếu Bearby mang đến nét dễ thương, ngộ nghĩnh thì Superman lại là lựa chọn hoàn hảo cho các bạn trẻ yêu thích tinh thần chiến binh. Lấy cảm hứng từ nhân vật Superman – biểu tượng vượt thời đại của Warner Bros., Duy Tân đã khoác lên bình nước, thùng đá và tủ nhựa một diện mạo mới đầy cuốn hút, mang tới một phiên bản dành cho thế hệ trẻ năng động, những người luôn khao khát vươn lên và bứt phá giới hạn.

Bình nước Summer Superman sở hữu thiết kế thể thao, trẻ trung, phần thân cong nhẹ vừa vặn bàn tay nhỏ, quai silicon mềm mại, linh hoạt để người dùng dễ mang theo khi học tập hay vui chơi. Màu sắc nổi bật cùng họa tiết độc quyền giúp sản phẩm không chỉ "cool" về hình ảnh mà còn "chất" về công năng.

Đồng hành trong mùa hè sôi động, thùng đá Superman trở thành "người hùng giữ nhiệt" cho những chuyến dã ngoại, tiệc tùng hay những buổi liên hoan gia đình. Với dung tích đa dạng, nắp khóa chắc chắn và họa tiết Superman mạnh mẽ, sản phẩm vừa đảm bảo chức năng bảo quản thực phẩm, vừa khơi gợi cảm hứng vui tươi cho mọi thành viên.

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm cá nhân, Duy Tân còn mở rộng cảm hứng Superman vào không gian sống gia đình với tủ Tabi L Superman. Với thiết kế 5 tầng rộng rãi, dễ tháo lắp và bền chắc, giúp trẻ rèn luyện thói quen sắp xếp gọn gàng. Hình ảnh tươi trẻ cùng biểu tượng siêu anh hùng biến không gian phòng ngủ thành một "thế giới riêng" đầy cảm hứng. Sản phẩm có thể đồng hành cùng bé trong nhiều giai đoạn phát triển.

Với bộ ba sản phẩm mang dấu ấn Superman, Duy Tân không chỉ đem đến sự tiện ích, mà còn truyền cảm hứng cho không gian sống trở thành tuyên ngôn cá tính, mạnh mẽ.

Duy Tân và Warner Bros. - cú bắt tay mở ra thế giới diệu kỳ

Điểm nhấn độc đáo của bộ sưu tập "UNLOCK YOUR WONDER" chính là sự kết hợp với WARNER BROS. - một trong những hãng phim lớn nhất thế giới. Sự hợp tác này không chỉ mang các nhân vật điện ảnh quen thuộc vào đời sống hằng ngày, mà còn mở ra hướng đi mới của Duy Tân khi đưa yếu tố giải trí và văn hóa đại chúng vào sản phẩm gia dụng Việt.

Thông qua đó, Duy Tân muốn gửi gắm thông điệp: "Hãy để sự sáng tạo, trí tưởng tượng và niềm vui đồng hành cùng bạn mỗi ngày với nhiều điều kỳ diệu, lý thú thông qua những vật dụng quen thuộc."

"Chúng tôi tin rằng, mỗi sản phẩm không chỉ là món đồ tiêu dùng – mà còn là cách để người dùng thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và cảm xúc. Với bộ sưu tập "UNLOCK YOUR WONDER", và sự kết hợp lần đầu tiên với Warner Bros., Duy Tân tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành nhựa gia dụng – không chỉ chú trọng chất lượng, mà còn không ngừng đổi mới về thiết kế, trải nghiệm và cảm xúc người dùng." - Đại diện Duy Tân chia sẻ.

Tất cả sản phẩm trong bộ sưu tập đều sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, sử dụng nguyên liệu cao cấp, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Đặc biệt sản phẩm mang bản quyền chính thức từ Warner Bros., đảm bảo giá trị độc quyền và tính sưu tầm cao.

Việc hợp tác với WARNER BROS. không chỉ giúp Duy Tân đưa những hình ảnh mang tính biểu tượng toàn cầu vào sản phẩm, mà còn là sự công nhận về năng lực sáng tạo, sản xuất và tầm nhìn thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đây không chỉ là sự kết hợp giữa hai thương hiệu lớn, mà còn là lời khẳng định: sản phẩm Việt hoàn toàn có thể hội nhập quốc tế, truyền cảm hứng và tạo dấu ấn văn hóa trong lòng người tiêu dùng.

Đại diện Duy Tân cho biết trong thời gian tới bộ sưu tập "UNLOCK YOUR WONDER" sẽ tiếp tục được phát triển với nhiều nhân vật biểu tượng văn hóa đại chúng được yêu thích (Batman, The Flash…), hứa hẹn mang đến cho người dùng thêm nhiều trải nghiệm thú vị, đa dạng phong cách và giàu giá trị sưu tầm.