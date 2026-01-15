Đường thông thoáng khi Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn vào nội đô ban ngày

Phạm vi, ranh giới giữa nội đô và ngoại đô theo quyết định mới được xác định bởi các tuyến đường: Đường Phạm Văn Đồng - Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu (đoạn từ ngã tư Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng đến ngã ba Cầu Diễn - Xuân Phương) - Xuân Phương - Đường 70 - đường gom phải Đại lộ Thăng Long - nút giao An Khánh - Đường gom trái Đại lộ Thăng Long;
Tiếp đến là các tuyến đường nằm trên đường Vành đai 3,5 gồm: Đường Hoàng Tùng - Đường Lê Trọng Tấn - Văn Khê - Phúc La (Hà Đông cũ); đường Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã tư Pháp Vân) - Vành đai 3 (đoạn từ ngã tư Giải Phóng - Pháp Vân đến đường Nguyễn Văn Linh) - Nguyễn Văn Linh - cầu vượt nút giao Trung tâm quận Long Biên - đường Lý Sơn - cầu Đông Trù - Trường Sa - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt (đoạn từ ngã tư đường Hoàng Sa đến cầu Thăng Long) - cầu Thăng Long - Phạm Văn Đồng.