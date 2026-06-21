Tối 20/6, đêm chung kết Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 (Miss Heritage Ao Dai Global) quy tụ 20 thí sinh xuất sắc từ khắp cả nước, trải qua ba phần trình diễn gồm áo dài sắc màu di sản, áo dài cách tân và dạ hội trước khi bước vào phần thi ứng xử.

Dương Thị Khánh Linh đăng quang Á hậu 2 Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026

Dương Thị Khánh Linh (SBD 312), quê Hưng Yên, hiện là sinh viên năm hai chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tại phần thi ứng xử, cô chia sẻ quan điểm về vai trò của áo dài trong việc thể hiện giá trị văn hóa và phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Theo Khánh Linh, trong bối cảnh hội nhập, tà áo dài càng trở nên ý nghĩa khi nhắc nhở mỗi người về những giá trị cốt lõi như lòng nhân ái, sự hy sinh, tinh thần học hỏi và khát vọng cống hiến. Cô xem áo dài là cầu nối đưa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thanh lịch, bản lĩnh đến với bạn bè năm châu.

Bên cạnh danh hiệu Á hậu 2, Khánh Linh cũng được vinh danh là Người đẹp nhân ái của cuộc thi. Sau đêm chung kết, cô chia sẻ mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của áo dài đến đông đảo sinh viên và giới trẻ thông qua các hoạt động tại trường học, đồng thời kỳ vọng tổ chức những cuộc thi và chương trình trải nghiệm để nhiều bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu và tự hào hơn về trang phục truyền thống dân tộc.

Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 thuộc về Phùng Thị Huyền My

Vương miện Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 thuộc về Phùng Thị Huyền My (Hà Nội), thí sinh gây ấn tượng khi trả lời ứng xử bằng ba ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp. Cô từng học chuyên Anh tại THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và du học quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính tại Pháp, hiện kinh doanh chuỗi khách sạn gia đình tại Nha Trang.

Tân hoa hậu cho biết sẽ tận dụng môi trường làm việc để quảng bá hình ảnh áo dài đến du khách quốc tế, đồng thời xây dựng không gian trưng bày áo dài tại các cơ sở lưu trú của mình.

Á hậu 1

Á hậu 1 thuộc về Cao Anh Thư (Hà Nội), sinh viên chuyên ngành Luật, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Á hậu 3 là Hoàng Thị Thanh Dược (Ninh Bình), hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Á hậu 4 là Hoàng Vũ Ngọc Ánh (Thanh Hóa), giáo viên tiếng Anh và MC song ngữ hiện sinh sống tại Hà Nội.

Á hậu 3

Điểm ấn tượng của đêm chung kết năm nay là cả năm thí sinh vào top 5 đều trả lời ứng xử bằng ít nhất hai ngôn ngữ, cho thấy tiêu chí trí tuệ và hội nhập được chú trọng không kém nhan sắc.

Á hậu 4

Cuộc thi do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT tổ chức, với hội đồng giám khảo gồm NSND Lan Hương (trưởng ban), NSND Vương Duy Biên, cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông.