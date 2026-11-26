Nhờ bộ phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, Dương Siêu Việt một lần nữa thu hút sự chú ý. Ngoài vai trò diễn viên, những chia sẻ đời thường của cô cũng được quan tâm bởi sự thẳng thắn và sâu sắc. Từ cô gái từng gây tranh cãi khi bước chân vào showbiz đến ngôi sao dần khẳng định vị trí trên màn ảnh, hành trình của Dương Siêu Việt luôn đi cùng cả tiếng vỗ tay lẫn những lời nghi ngờ.

Cô không có xuất phát điểm nổi bật, từng bị đánh giá là thiếu tài năng, nhưng vẫn từng bước tiến về phía trước. Đằng sau vẻ ngoài có phần vô tư, Dương Siêu Việt thực chất sở hữu nhiều quan điểm sống rất trưởng thành, đặc biệt là cách đối diện với những tổn thương, thất bại và kỳ vọng của mọi người.

Nói về trưởng thành, Dương Siêu Việt từng ví quá trình này giống như sự hình thành những vòng tuổi của một cái cây: "Đối với tôi, trưởng thành là điều cần thiết. Tôi cảm thấy sự phát triển của con người giống như những vòng tuổi của cây. Bản thân ban đầu mãi mãi nằm ở trung tâm, còn mỗi năm lớn lên, mỗi lớp vòng tuổi được hình thành đều là cách bảo vệ những điều tốt đẹp của chính mình trong quá khứ. Từng chút đau đớn trong quá trình trưởng thành sẽ giúp chúng ta lớn lên thành một cây đại thụ, vì vậy tôi không nghĩ nỗi đau ấy có gì đáng sợ".

Có lẽ, với một người từng phải đối diện nhiều lời phán xét như Dương Siêu Việt, trưởng thành không có nghĩa là phủ nhận con người cũ hay cố gắng trở nên hoàn hảo. Những trải nghiệm không vui cũng có thể trở thành lớp bảo vệ, giúp mỗi người hiểu mình hơn và mạnh mẽ hơn.

Trong buổi chia tay nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101, cô từng nói một câu đáng nhớ: "Ông trời chưa chắc chỉ yêu quý những người thông minh. Một phần vạn sự ưu ái của Người cũng có thể dành cho những đứa trẻ ngốc nghếch như chúng ta. Vì vậy, đừng từ bỏ bản thân bình thường, không quá thông minh của mình. Biết đâu ông trời lại thích bạn, khiến rất nhiều người yêu quý bạn. Bạn hoàn toàn xứng đáng nhận được tình yêu ấy".

Đây cũng là cách Dương Siêu Việt nhìn nhận những thiếu sót của bản thân. Không phải ai cũng sở hữu tài năng xuất chúng hay có thể nổi bật ngay từ đầu, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ kém giá trị hơn người khác. Đôi khi, chấp nhận mình bình thường lại là bước đầu tiên để sống thoải mái và tự tin hơn.

Là người từng trải qua nhiều tranh cãi, Dương Siêu Việt cũng không xem những lời chỉ trích hoàn toàn là điều tiêu cực. Cô cho rằng những đánh giá không tốt cũng là một lời cảnh tỉnh, không thể lúc nào chúng ta cũng chỉ nhận được lời khen. Nếu lúc nào cũng chỉ có lời tán dương, những lời khen ấy cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa.

Không chỉ vậy, người đẹp sinh năm 1998 cũng tin rằng cuộc sống luôn có những bất ngờ dành cho mỗi người. Cô từng chia sẻ: "Trong cuộc sống vẫn có những điều bất ngờ đáng để mong đợi. Có thể xuất thân của chúng ta không giống nhau, nhưng những mảnh may mắn mà ông trời rải xuống đều là ngẫu nhiên. Biết đâu một ngày nào đó, chúng sẽ rơi trúng bạn".

Tuy nhiên, Dương Siêu Việt không cho rằng con người chỉ nên dựa vào vận may: "Bạn không thể sống cả đời bằng may mắn và những điều bất ngờ, bởi chúng đều có giới hạn. Có thể chúng xuất hiện ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, nhưng bạn phải nắm thật chắc cơ hội ấy và bước lên từ đó".

Nhắc đến thời gian, Dương Siêu Việt từng có một chia sẻ khá truyền cảm hứng: "Sự thay đổi mà thời gian mang lại cho tôi là nó đã đẩy tôi vượt qua từng khoảnh khắc mà trước đây tôi nghĩ mình không thể vượt qua. Chỉ cần tôi không lựa chọn từ bỏ, thời gian sẽ đưa tôi tiến về phía trước, giúp tôi vượt qua. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi mới nhận ra những chuyện ấy hóa ra cũng chẳng có gì ghê gớm".

Còn trong chuyện tình cảm, quan điểm của Dương Siêu Việt cũng khá thẳng thắn. Thay vì xem tình yêu là điều kiện để có được cuộc sống hạnh phúc, cô muốn một mối quan hệ xuất phát từ sự yêu thích chân thành, không phải sự phụ thuộc hay những lợi ích đi kèm.

Dương Siêu Việt cũng nhắc nhở bản thân phải biết lựa chọn người để chia sẻ những tổn thương: "Khi bạn phơi bày vết thương của mình, những người thương bạn sẽ cảm thấy đau lòng. Nhưng những người ghét bạn, khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, họ sẽ rất vui, thậm chí còn muốn nuốt chửng bạn". Không phải ai cũng đủ thiện chí để thấu hiểu sự yếu đuối của người khác, nên việc bảo vệ cảm xúc và giữ lại một phần riêng tư cho bản thân cũng là điều cần thiết.

Một trong những quan niệm ấn tượng khác của nữ diễn viên Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi là không nên để định kiến giới hạn cách nhìn nhận thế giới. Khi luôn dùng thành kiến có sẵn để đánh giá mọi người và sự việc, tầm nhìn của chúng ta cũng dần bị thu hẹp. Chỉ khi thử gạt bỏ những phán xét ban đầu, con người mới có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn và nhiều màu sắc hơn.

Sau cùng, Dương Siêu Việt cho rằng những nỗ lực không phải lúc nào cũng lập tức được phản ánh trong kết quả. Cô từng nói: "Bởi vì tất cả những điều có được trong quá trình ấy chưa chắc đã thể hiện trong kết quả hiện tại, nhưng có thể đến một ngày nào đó trong tương lai, chúng vẫn sẽ mang lại hồi đáp". Với cô, thất bại không khiến những gì đã cố gắng trở nên vô nghĩa. Có những điều phải tích lũy qua thời gian mới phát huy giá trị, giống như những hạt giống cần chờ đúng mùa mới nảy mầm.