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Đường phố tắc không lối thoát sau cơn mưa lớn

Nam Giang,
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Sau cơn mưa lớn vào sáng sớm ngày 6/11, hàng loạt tuyến phố ở Hà Nội ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhiều người đi xe lên vỉa hè để tìm lối thoát.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, sáng sớm 6/11, miền Bắc đã xuất hiện mưa dông cục bộ ở một số khu vực. Tại Hà Nội, sáng nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 2.

Cơn mưa lớn từ sáng sớm kéo dài đến giờ cao điểm khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Láng, Trường Chinh, Vành đai 2, Vành đai 3... ùn tắc kéo dài, các phương tiện chật vật di chuyển.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Trãi tắc dài hàng km từ nút giao Vành đai 3 đến Ngã Tư Sở.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 4.

Đường Vành đai 2,5 mới thông xe ken đặc các phương tiện vào sáng sớm.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 5.
Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 6.

Xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè tìm lối thoát.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 7.

Mưa lớn khiến nhiều điểm úng nước, các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 8.

Lái xe lộ vẻ mệt mỏi khi nhích từng bước trên đường.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 9.

Ùn tắc xảy ra tại nhiều điểm trên đường Láng vào sáng nay.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 10.

Các phương tiện chôn chân trên cầu vượt Ngã Tư Sở.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 11.
Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 12.

Ùn tắc trên cầu vượt Thái Hà.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 13.

Phố Tây Sơn hướng về nội đô ùn tắc, không còn lối thoát.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 14.

Tình trạng ùn tắc cục bộ trên nhiều tuyến phố ảnh hưởng đến việc đi làm, đi học của nghìn người dân.

Tắc Đường Hà Nội sau cơn mưa lớn sáng 6 / 11 gây khó khăn cho người dân - Ảnh 15.

Đến 9h20, mật độ giao thông trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn ở mức cao. Ảnh: Google Maps.

Theo Tiền phong Copy link 06/11/2026 10:08 (GMT +7)
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