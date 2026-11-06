Đường phố tắc không lối thoát sau cơn mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, sáng sớm 6/11, miền Bắc đã xuất hiện mưa dông cục bộ ở một số khu vực. Tại Hà Nội, sáng nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.