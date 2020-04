Đường “Nhuệ” bị tố cho đàn em đe dọa, đánh người không chịu hợp tác "làm ăn"

Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra, củng cố hồ sơ làm rõ vụ án vợ chồng nữ đại gia bất động sản "Dương, Đường" cùng 4 đồng phạm khác về hành vi cố ý gây thương tích cho một nhân viên Công ty vận tải hành khách. Ngoài việc điều tra về tội danh cố ý gây thương tích, lãnh đạo Công an Thái Bình cho biết, họ cũng đang mở rộng điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường do có thông tin về việc bị can này cùng "đàn em" tổ chức thu tiền bảo kê dịch vụ hỏa táng của người dân.

Dân Thái Bình chịu giá gấp đôi khi hỏa táng người chết?

Liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt dịch vụ tang lễ của Đường "Nhuệ" bị tố cáo, ông Trần Đình Giao (Chủ tịch Công ty Hoàng Long - đơn vị sở hữu Đài hóa thân Nam Định) cho biết, công ty ông phụ trách dịch vụ hỏa táng tại Nam Định và các tỉnh lân cận Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên.



"Trung bình mỗi tháng đài hỏa táng trên 1.000 ca, số lượng này vẫn chưa đáp ứng đủ công suất. Mức giá cho mỗi ca hỏa táng là 4.300.000 đồng", ông Giao nói.

Ông kể thêm, đối với mỗi ca xử lý hỏa táng từ các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên đưa về công ty, người dân sẽ trả khoảng 7-8 triệu đồng cho chi phí kèn, trống, phông bạt, xe cộ cho đơn vị làm dịch vụ tang lễ, nhưng riêng địa bàn tỉnh Thái Bình có nhóm Đường "Nhuệ" can thiệp nên mức giá dân phải chi khoảng 13 - 14 triệu đồng.

Trước khi Đường "Nhuệ" đứng ra làm "bảo kê", trên địa bàn tỉnh Thái Bình có khoảng hơn 20 cơ sở làm dịch vụ tang lễ, mỗi tháng đưa khoảng 250 ca sang đài của công ty Hoàng Long xử lý.



Khoảng thời gian cuối năm 2017, Đường "Nhuệ" đề nghị công ty Hoàng Long để công ty của hắn độc quyền đưa các ca từ Thái Bình sang Nam Định hỏa thiêu nhưng không được đồng ý. Đường sau đó quay sang ép các cơ sở dịch vụ tang lễ tại Thái Bình phải đưa thi thể đi hỏa táng ở Hải Phòng, việc này khiến dân bức xúc vì giá dịch vụ tăng lên.



"Nếu người dân Thái Bình đưa sang Nam Định hỏa táng chỉ mất đoạn đường khoảng 18km, nhưng sau khi bị Đường "Nhuệ" chèn ép, các cơ sở làm dịch vụ tang lễ tại Thái Bình phải đưa đi Đồ Sơn (Hải Phòng), mà quãng đường từ Thái Bình đến Đồ Sơn hơn 100km mất nhiều thời gian, chi phí về xe cộ, dịch vụ cũng vì thế mà đội lên nhiều, số tiền đó người dân phải chịu hết", ông Giao nói.

Sau 2 tháng ép cơ sở dịch vụ chuyển hướng đi Hải Phòng bị người dân phản ứng, Đường "Nhuệ" cho họp lại và thống nhất nếu ca nào đưa từ Thái bình sang Nam Định hỏa táng, gã sẽ thu 500.000 đồng/ca từ các cơ sở làm dịch vụ.

Đường "Nhuệ" cho đàn em đe dọa, đánh đập nếu không chịu hợp tác

Ông Giao cho biết, chính vì mâu thuẫn không chịu hợp tác "làm ăn", có lần Đường "Nhuệ" cho người sang tận nhà nói chuyện, định hành hung ông nhưng may mắn thời điểm đó, gia đình đang có công trình xây dựng, tốp thợ xây ở lại đông nên người của Đường không dám manh động. Đường "Nhuệ" sau đó gọi điện mắng chửi lại ông Giao.

"Bên công ty hỏa táng của tôi cũng có đối tượng liên kết với Đường, vì thế có những dịch vụ từ bên Thái Bình không báo qua Đường nhưng khi đem sang đài tôi lại có người điện báo cho Đường biết, sau đó họ đi hành hung chủ cơ sở làm dịch vụ đã đưa sang", ông Giao bức xúc.

Anh N. T. V.

Còn anh N. T. V., (nhân viên công ty Thành Phát - phụ trách giới thiệu dịch vụ, báo ca cần hỏa táng trên địa bàn Thái Bình) kể, từ năm 2016 Công ty anh bắt đầu hoạt động tại tỉnh Thái Bình nhưng cuối 2017, Nguyễn Xuân Đường và nhiều người đến gặp mặt anh, yêu cầu anh rút về Nam Định.

"Đường có hẹn tôi ở văn phòng, nhờ tôi nhắn lãnh đạo để lại văn phòng cho Đường. Tôi bảo không thể quyết định được, lập tức Đường chửi bới, cho mấy người lao vào đánh tôi. Họ chỉ đánh đấm, tát vài cái chứ không gây thương tích gì nặng cho tôi cả", anh V. kể.

Anh cho biết thêm đến đầu năm 2018, anh nhận một ca hỏa táng rồi chở áo quan tới, khi về văn phòng, có người đến đánh, bắt anh phải gọi điện cho đám tang nói xin thôi, để Đường làm.

Do chịu nhiều sức ép nên sau đó, anh V. cùng Công ty Thành Phát đã rút văn phòng khỏi địa bàn tỉnh Thái Bình.