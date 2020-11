“Dưỡng nhan” cho phái đẹp cùng táo mỗi ngày, đặc biệt là mẹ bầu

Mọi người thường hay nhắc đến chuối như một loại quả tăng cường năng lượng và mang đến nhiều tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể. Nhưng thực ra, táo cũng nằm trong danh sách những loại hoa quả bạn nên ăn 1 ngày 1 quả để có thêm năng lượng và khỏe mạnh.



Trái táo giòn thơm từ Washington mang lại nhiều tác dụng đặc biệt cho cơ thể và sắc đẹp

Tác dụng của táo dành cho cơ thể và đặc biệt là việc "dưỡng nhan"

Đầu tiên, phải kể đến hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào trong vỏ táo, giúp tiêu diệt gốc tự do gây bệnh và đẩy lùi quá trình lão hóa cho cơ thể. Sự kết hợp của chất chống oxy hóa và hợp chất phytonutrients trong táo giúp tạo nên tấm lá chắn bảo vệ cơ thể trước bệnh huyết áp cao, tiểu đường hay bệnh về tim mạch. Táo an toàn cho hầu hết mọi người, ngay cả những người dễ bị tăng đường huyết, bao gồm bệnh đái tháo thường loại 2 vẫn có thể dùng được.

Táo được áp dụng trong nhiều chế độ ăn kiêng, detox lifestyle như Mono Fruit Diet chẳng hạn. Đây là phương pháp giúp đào thải độc tố trong cơ thể, giảm cân trong thời gian ngắn và trong vài ngày liên tục chỉ ăn một loại hoa quả nhất định. Táo cũng là một trong số hoa quả được lựa chọn hàng đầu bởi chứa pectin, một chất xơ quan trọng có tác dụng loại trừ những kim loại độc hại như thủy ngân, chì, cadmium hay nhôm ra khỏi cơ thể. Đồng thời trong trái táo có chứa polyphenols – một chất chống lão hóa hữu hiệu. Đây là công dụng chính của táo trong quá trình detox, ngoài ra táo còn vô số lợi ích khác như đẹp da, trắng răng hay giảm cân khác nữa.

Công thức Salad táo sứa hấp dẫn trên bàn ăn chinh phục cả gia đình

Với bà bầu, táo là sản phẩm an toàn có thể ăn thoải mái trong suốt và sau thời gian thai kì

Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, nếu trong 9 tháng mang thai, bà bầu ăn táo mỗi ngày sẽ tránh được hen suyễn và các nguy cơ dị ứng của những năm đầu đời cho trẻ. Thống kê cho biết trong táo chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 7 lần so với cam quýt, protein 1/2g, năng lượng 81 kcl, carbonhydrate 21 gr, chất xơ 4 gr, vitamin A 74 IU, kali 159mg, axit folic 4 mcg, vitamin B3 0,106 mg… Táo là một trong số nhiều loại trái cây dành cho bà bầu với tác dụng tăng sức đề kháng, ngăn ngừa táo bón, tiêu chảy, giảm các bệnh về răng miệng, phòng co thắt tử cung và ngừa sinh non hiệu quả.

Tuy nhiên, không chỉ với mẹ bầu và hầu hết người tiêu dùng, việc chọn lựa táo đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm vô cùng quan trọng. Táo Washington đến từ thủ phủ táo nổi tiếng trên thế giới đã có mặt quen thuộc tại thị trường Việt Nam. Đây là thương hiệu hàng đầu đảm bảo những yêu cầu khắt khe trong việc trồng trọt, thu hoạch, bảo quản, vận chuyển, an tâm đến tay người tiêu dùng đồng thời cung cấp dưỡng chất cần thiết và trọn vẹn cho cơ thể.

Những trái táo từ Washington có thể sáng tạo thành nhiều công thức khác nhau, sữa chua táo để ăn nhẹ giữa buổi vô cùng thích hợp.

Các loại táo Washington đa dạng để bạn lựa chọn và mở rộng thực đơn ăn uống cho gia đình

Trong siêu thị Việt hay các cửa hàng hoa quả sạch, bạn có thể dễ dàng tìm thấy ba loại táo chủ đạo là táo Red Delicious, táo Granny Smith, và táo Gala. Sự khác nhau của ba loại táo này trong hương vị lẫn cách chế biến tạo nên những món ăn độc đáo, đa dạng khẩu vị.

Táo Red Delicious giòn và ngọt dịu, phù hợp với nhiều công thức nhẹ nhàng như snacks hay salads mà bạn có thể thử như món Sữa chua táo, món snacks táo quế lát mỏng. Táo Granny Smith với vị chua thanh và giòn dịu nhẹ thích hợp cho nhiều người trong quá trình detox hoặc giảm cân. Và táo Gala, loại táo được yêu thích để lựa chọn cho hầu hết các món bánh với hương vị ngọt thơm nhẹ nhàng như bánh táo, nem táo.

Ngoài ra bạn có thể sáng tạo với công thức thức uống cocktail táo giải nhiệt cho cả nhà, bánh Muffins táo quế sữa chua ăn nhẹ giữa buổi hay salad sứa táo lạ miệng ăn một lần "nghiền luôn". Khi chọn mua các loại táo của Washington, bạn có thể xem stick dán nhãn trên quả với dòng chữ Washington hoặc USA trên đó. Hoặc một số từ khóa như "táo đỏ mỹ, táo Gala mỹ, táo xanh Granny Smith của Mỹ" đều sẽ giúp nhân viên cửa hàng tìm đúng loại táo bạn cần nhanh hơn.

