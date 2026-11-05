Dương Mịch, Đường Yên tránh tham gia show hàn gắn tình bạn

Thông tin chương trình giải trí Hậu hội hữu kỳ (tạm dịch Hẹn ngày gặp lại ) đã gửi lời mời Dương Mịch và Đường Yên tham gia đang thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, cả hai nữ diễn viên đều không có ý định hợp tác cùng nhau.

Dương Mịch và Đường Yên quen nhau khi cùng tham gia bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3 năm 2009. Tình bạn của họ từng được xem là một trong những mối quan hệ thân thiết đáng chú ý của làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2014, tại đám cưới của Dương Mịch ở Bali, Đường Yên là phù dâu duy nhất trong giới nghệ sĩ. Dương Mịch còn trao trực tiếp bó hoa cưới cho bạn thân, kèm lời chúc mong cô sớm tìm được tình yêu đích thực. Khoảnh khắc ấy từng khiến người hâm mộ tin rằng tình bạn của hai nữ diễn viên sẽ bền lâu, bất chấp những cạnh tranh trong nghề nghiệp.

Dương Mịch, Đường Yên và Lưu Thi Thi từng là những người bạn thân hơn 10 năm trước. (Ảnh chụp màn hình)

Từ khoảng năm 2015, sự nghiệp của hai diễn viên đều đạt đến giai đoạn đỉnh cao. Tuy nhiên do cùng hướng phát triển nên họ thường xuyên bị so sánh. Các cuộc tranh luận giữa người hâm mộ càng khiến mối quan hệ của họ trở thành chủ đề được chú ý. Một số dự án ưu tiên Đường Yên trong khi Dương Mịch là người đầu tiên được mời thử vai như T hợ săn tiền thưởng, Cửu tầng yêu tháp . Cùng thời điểm, hai người cũng lần lượt đảm nhận vai Triệu Mặc Sênh trong phiên bản truyền hình và điện ảnh của Bên nhau trọn đời . Những sự trùng hợp về vai diễn và cơ hội nghề nghiệp có thể là nhân trực tiếp khiến tình bạn giữa hai nữ diễn viên rạn nứt. Ngoài ra, có thông tin cho rằng cả hai gặp mâu thuẫn từ phim Người tình kim cương . Khi đó, Đường Yên đóng vai chính còn Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai thứ nhưng lại nổi bật hơn. Mỹ nhân Tân Cương là đàn em của Dương Mịch ở công ty đang bắt đầu được cô nâng đỡ.

Từ năm 2016, những tương tác công khai giữa hai nữ diễn viên dần thưa thớt. Trong đám cưới Đường Yên và La Tấn tại Vienna năm 2018, Dương Mịch không thể tham dự vì bận công việc nhưng vẫn gửi lời chúc mừng. Từ đó đến nay, cả hai hiếm khi thể hiện sự tương tác trước công chúng, ngay cả khi cùng đứng chung một thảm đỏ hay sân khấu.

Đường Yên là phù dâu duy nhất và được cô dâu Dương Mịch trao bó hoa cưới. (Ảnh chụp màn hình)

Hậu hội hữu kỳ là chương trình mới của đài truyền hình Hồ Nam hướng đến việc kết nối và hàn gắn những tình bạn đã phai nhạt. Vì thế, khả năng Dương Mịch và Đường Yên cùng xuất hiện được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Trong một số diễn đàn, cả hai luôn đứng đầu danh sách khán giả bình chọn gương mặt được kỳ vọng tham gia chương trình này. Sau nhiều năm, điều khiến khán giả tiếc nuối có lẽ không chỉ là việc hai nữ diễn viên không còn thân thiết như trước, mà còn là sự im lặng kéo dài quanh một tình bạn từng được công chúng yêu mến.