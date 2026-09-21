Đường gom Đại lộ Thăng Long ngập sâu 1m, Hà Nội cấm xe đi qua
Một số đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long úng ngập, Sở Xây dựng thông báo phương án phân luồng hướng dẫn các xe di chuyển.
Ngày 21/9, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng ảnh hưởng do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn xã Hạ Bằng và Hòa Lạc.
Theo Sở Xây dựng, hiện tại, đường gom trái, gom phải Đại lộ Thăng Long từ Km26+00- Km28+00 và các hầm chui ngập sâu 0,7-1m, do nước sông Tích dâng cao.
Các vị trí ngập không đảm bảo giao thông, an toàn cho các xe đi qua. Cơ quan chức năng cấm tất cả các xe đi qua vị trí ngập.
Lực lượng chức năng phân luồng tổ chức giao thông như sau:
Đường gom phải hướng Hà Nội đi Hòa Lạc: Phân luồng đóng cứng tại Km26+00 (hầm chui dân sinh số 18) các xe quay đầu tại hầm chui số 18 sang gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng → Đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc sau đó đi ra nút giao Hoà lạc.
Đường gom trái hướng Hòa Lạc đi Hà Nội: Phân luồng đóng cứng tại Km 28+800 (lối vào cao tốc trái) các xe ô tô và xe máy đi trên đường gom rẽ phải từ Km29+00 (có biển chỉ dẫn) các phương tiện đi qua cầu vượt Phú Cát → đường Khu công nghệ cao Hòa Lạc → liên xã Hạ Bằng tại Km26+00 → Hầm chui số 18 → đường gom trái đi về Hà Nội.
Thời gian thực hiện từ ngày 19/9 đến khi hết ngập.
Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã Hạ Bằng và Hòa Lạc bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng, không để tình trạng mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.
Chính quyền xã tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông, thường xuyên cập nhật, thông tin tình hình ngập úng tại các khu vực trên địa bàn để Sở Xây dựng kịp thời điều chỉnh các phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp với tình hình thực tế.