Dương Edward hát live tiếng Anh "dát vàng lỗ tai", visual "ông bố 2 con" gây chú ý

Có mặt tại sự kiện Nam Long Experience 2026 tối 19/9, Dương Edward mang đến một set diễn vừa "đã tai" vừa mãn nhãn. Không chỉ chinh phục người nghe bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc, nam ca sĩ còn gây ấn tượng với màn hát live tiếng Anh mượt mà, phong thái trình diễn chuyên nghiệp cùng visual lịch lãm của "ông bố 2 con".

Sở hữu màu giọng tình cảm và cách xử lý ca khúc nhẹ nhàng, Dương Edward nhanh chóng đưa khán giả vào không gian âm nhạc đầy cảm xúc. Đặc biệt, khi chuyển sang những phần trình diễn bằng tiếng Anh, anh cho thấy khả năng hát live chắc chắn, phát âm tự nhiên cùng cách nhả chữ mềm mại, khiến phần trình diễn trở thành một trong những khoảnh khắc "dát vàng lỗ tai" của cả đêm nhạc.

Không cần quá nhiều kỹ xảo hay những màn dàn dựng cầu kỳ, Dương Edward giữ sức hút bằng chính giọng hát và phong thái điềm tĩnh trên sân khấu. Nếu phần nghe khiến khán giả thích thú thì phần nhìn cũng không hề kém cạnh. Xuất hiện với diện mạo chỉn chu, nam ca sĩ nhận nhiều lời khen nhờ phong độ ổn định dù đã là bố của hai nhóc tì. So với những năm đầu đi hát, anh cho thấy một hình ảnh trưởng thành hơn hẳn, từ cách chọn trang phục cho đến sự tự tin trong từng câu dẫn giữa các bài.

Xuyên suốt phần trình diễn, Dương Edward liên tục trò chuyện gần gũi với khán giả. Nam ca sĩ chia sẻ bản thân cảm thấy vinh dự khi được đứng trên sân khấu tối hôm đó, đồng thời dành một lời chúc đặc biệt cho những khán giả nữ có mặt bên dưới, ngay sau khi thể hiện ca khúc "Thương Em" của nhạc sĩ Khắc Việt.

"Dương hy vọng bài hát 'Thương Em', một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt mà Dương vừa hát sẽ là lời chúc gửi đến tất cả mấy chị em đang ngồi dưới. Mong mọi người sẽ luôn có một bờ vai đủ chắc và rộng để chúng ta có thể dựa vào", nam ca sĩ chia sẻ.

Lời nhắn khiến phía dưới khán đài rộ lên tiếng vỗ tay, và cũng là khoảnh khắc cho thấy vì sao Dương Edward vẫn giữ được lượng khán giả trung thành sau ngần ấy năm. Anh không chọn cách làm quá, không cần hiệu ứng ồn ào, chỉ cần một giọng hát đủ chắc và vài câu nói đúng lúc là khán phòng đã ấm lên.