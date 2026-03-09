Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 luôn là dịp để phái nữ nhận được những lời chúc, món quà và sự quan tâm từ người thân, bạn bè. Trên mạng, đây cũng là thời điểm ngập tràn hình ảnh rực rỡ khi nhiều mỹ nhân cõi mạng đồng loạt khoe hoa, chụp ảnh quà và chia sẻ những khoảnh khắc xinh đẹp nhất ngày lễ.

Trong dịp đặc biệt, nhiều người cũng tranh thủ trang điểm lồng lộn, chụp những bộ ảnh cực xinh để chụp ảnh. Nhìn không biết đâu là hoa, đâu là người thật sự!

Bên cạnh việc chia sẻ hình ảnh cá nhân, các mỹ nhân cũng nhân dịp này gửi lời chúc đến bà, đến mẹ, đến những người phụ nữ thân thiết trong gia đình và toàn thể phải nữ nói chung. Những dòng trạng thái giản dị nhưng đầy tình cảm dành cho phụ nữ cũng nhận được nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng.

“Phụ nữ giống như một bông hoa. Không cần phải giống ai, chỉ cần nở rực rỡ theo cách của riêng mình. Chúc tất cả phụ nữ một ngày 8/3 thật hạnh phúc và bình an” - chị đẹp Huyền Baby gửi lời chúc.

Midu gây ấn tượng với bó hoa tulip màu xanh da trời với chú thích: “8/3 đặc biệt”. Đây cũng là loại hoa Midu thường được nhận từ Minh Đạt trong các dịp lễ Tết.

Á hậu Thảo Nhi Lê đăng bộ ảnh chụp cùng mẹ và bà ngoại - 2 người phụ nữ đã góp phần tạo nên con người cô hôm nay. Cô cho biết 3 thế hệ phụ nữ trong gia đình được gắn kết bằng tình yêu, sự mạnh mẽ và kiên cường. Từ họ, Thảo Nhi Lê học được cách không bỏ cuộc, biết giá trị bản thân, theo đuổi đam mê và không ngừng hoàn thiện mình.

Mỹ nhân cũng gửi thêm lời tri ân dành cho những người phụ nữ đã nuôi dưỡng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người.

Linh Rin với bó hoa cupcake xinh xắn.

MC Thanh Thanh Huyền

Ngày 8/3 năm nay cũng là một dịp đặc biệt với vợ chồng Linda Ngô khi sắp đón em bé đầu lòng.

Linh Ka xả suộc ảnh gần đây và lời nhắn đến phái nữ: "Hy vọng một nửa thế giới sẽ được ôm lấy bởi những điều dịu dàng, được yêu từ những điều nhỏ nhất". Chùm ảnh 8/3 của Karty Chang khiến dân tình thốt lên: Không biết đâu là người đâu là hoa luôn đó! Chùm ảnh 8/3 của Karty Chang khiến dân tình thốt lên: Không biết đâu là người đâu là hoa luôn đó!

Á hậu Cẩm Ly - mỹ nhân được "đẩy thuyền" với Đình Bắc cũng khoe hoa xinh ngày lễ.

Võ Ngọc Trân khoe cả lố quà 8/3 từ bạn trai - Tony Minh. Anh chàng còn tự tay viết thiệp dành tặng nửa kia: “Happy Women's Day! Người yêu tuyệt vời nhất của anh ơi! Cảm ơn em đã luôn yêu, tin và bên cạnh anh thời gian qua. Mong rằng bờ vai này sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất dành cho em. Yêu em”.

Dương Thùy Phương - vợ cầu thủ Quế Ngọc Hải cũng đăng ảnh hoa cùng chú thích đơn giản mà ý nghĩa: “Mong tháng năm sau này vẫn luôn bình yên như vậy”.

Cầu thủ Thành Chung lọ mọ lắp hoa lego tặng Tố Uyên từ ngày 7/3 vì ngày 8/3 anh phải đi thi đấu. Ngoài món quà đắt đỏ từ Chanel, chàng cầu thủ còn trồng hoa hồng tỉ mỉ chăm sóc vì vợ nói thích. Nhất Tố Uyên nhé!

Thụy Hân - gái xinh Instagram đăng ảnh bó hoa đỏ rực. Dù không tiết lộ danh tính người tặng nhưng nhiều người cho rằng đó chính là cầu thủ Lê Bình Minh. Cặp đôi đã bên nhau được hơn 7 năm nay.

Để nói về sự lãng mạn thì vợ chồng Heo Mi Nhon - Kiên Hoàng cũng thuộc top đầu trong ngày 8/3 năm nay.

Huỳnh Giao - "rich kid Đồng Tháp" đình đám một thời được chồng tặng hoa và thiệp dễ thương.

“Chúc một nửa thế giới luôn rực rỡ như hoa - Happy 8/3” là lời chúc của hot girl Mai Hà Hoàng Yến. Cô cũng đã kịp chụp bộ ảnh thật xinh trong dịp đặc biệt.