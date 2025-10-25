Đường bay hấp dẫn giúp mở ra kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và lục địa đen

Ethiopian Airlines - hãng hàng không hàng đầu châu Phi - tiếp tục hành trình mở rộng hoạt động tại Việt Nam với sự kiện hội thảo giới thiệu mạng lưới đường bay, sản phẩm và chính sách mới tại TP. Hồ Chí Minh ngày 24/10/2025.



Từ tháng 7/2025, Ethiopian Airlines đã khai trương đường bay thẳng Addis Ababa - Hà Nội, mở ra kết nối trực tiếp giữa Việt Nam và châu Phi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hành khách Việt Nam tiếp cận các điểm đến tại châu Phi, châu Âu và châu Mỹ chỉ với một điểm dừng. Tuyến bay mới cũng góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ethiopia nói riêng, giữa Việt Nam và châu Phi nói chung.

Cùng với việc khai trương đường bay, Ethiopian Airlines đã bổ nhiệm Deks Air Việt Nam (thành viên của Tập đoàn Deks Air Quốc tế với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hàng không) làm Tổng đại lý hành khách và dịch vụ (GSSA). Cột mốc quan trọng này đánh dấu sự hiện diện chính thức của hãng hàng không hàng đầu châu Phi tại thị trường Việt Nam, mở ra nhiều lợi ích cho khách hàng và đối tác.

Tại hội thảo, Ethiopian Airlines giới thiệu chính sách ưu đãi hỗ trợ đại lý trong giai đoạn khai trương thâm nhập thị trường và chính sách giá đặc biệt cho nhóm các đại lý bán tốt. Hãng cũng nhấn mạnh các giải pháp linh hoạt dành cho nhóm khách đoàn như du lịch, khách hàng doanh nghiệp... bao gồm mức giá cạnh tranh (cho nhóm từ 10 khách), chính sách đổi tên và thanh toán thuận tiện, quy trình xuất vẻ đúng hạn.

Đối với khách hàng doanh nghiệp và công vụ, cùng với chính sách giá và các dịch vụ ưu tiên, hãng còn giới thiệu chương trình khách hàng thường xuyên ShebaMiles đem lại nhiều ưu đãi. Bên cạnh đó, hãng cung cấp hệ thống cổng thông tin trực tuyến, dịch vụ hỗ trợ, các chương trình đào tạo nhằm giúp đối tác dễ dàng tiếp cận và kinh doanh sản phẩm.

Ethiopian Airlines có lịch sử 80 năm phát triển, mạng lưới bay rộng khắp với hơn 145 điểm đến quốc tế và 22 điểm đến nội địa (bao gồm cả vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hoá). Bên cạnh đó, hãng còn sở hữu đội bay trẻ và hiện đại gồm Boeing 737, 777, 787, Airbus A350-900/1000 và Bombardier Q400 với hơn 160 chiếc đang khai thác có độ tuổi trung bình chỉ 7 năm, và hơn 100 chiếc đang đặt hàng. Hãng liên tục được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín như:

Sau 8 năm liên tiếp đạt danh hiệu "Hãng hàng không tốt nhất châu Phỉ" của Skytrax, Ethiopian Airlines hiện triển khai chiến lược "Tầm nhìn 2035", hướng tới trở thành một trong 20 tập đoàn hàng không hàng đầu thế giới.

Nhân dịp gặp gỡ này, Deks Air Việt Nam cũng giới thiệu thêm về RailClick - nền tảng đặt vé tàu quốc tế hiện đại, như một giải pháp bổ trợ cho hành trình du lịch trọn gói. Hiện tại, RailClick đang hợp tác với nhiều hãng tàu lớn tại châu Âu, và trong tương lai sẽ tiếp tục mở rộng sang các thị trường châu Mỹ, châu Á và châu Phi, giúp hành khách dễ dàng thiết kế và tối ưu kế hoạch di chuyển.