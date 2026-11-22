Trong văn hóa truyền thống và nhiều nền kinh tế khác, thừa kế nhà đất thường được xem là một khoản lộc lớn hoặc bước đệm tài chính vững chắc. Thế nhưng tại Nhật Bản, từ chối thừa kế bất động sản (hoặc tìm mọi cách né tránh việc đứng tên nhà đất để lại) lại đang trở thành một hiện tượng xã hội phổ biến, gắn liền với làn sóng nhà bỏ hoang (akiya), già hóa dân số và sự thay đổi của cấu trúc đô thị.

Với nhiều gia đình Nhật, một mảnh đất hoặc căn nhà cũ không còn là tài sản sinh lời mà biến thành tiêu sản - thứ vừa mất giá, khó thanh khoản, vừa kéo theo chi phí duy trì, nghĩa vụ pháp lý và áp lực tâm lý kéo dài hàng chục năm.

Làn sóng nhà bỏ hoang (Akiya)

Nguyên nhân cốt lõi khiến người Nhật ngại nhận thừa kế bất động sản nằm ở sự lệch pha giữa nguồn cung nhà ở và nhu cầu thực tế. Nhật Bản đối mặt với tình trạng dân số suy giảm liên tục và quá trình đô thị hóa tập trung mạnh vào các vùng lõi như Tokyo, Osaka hay Nagoya. Khi cha mẹ hoặc ông bà ở các vùng ngoại ô, thị trấn nhỏ hoặc khu vực nông thôn qua đời hoặc chuyển vào viện dưỡng lão, con cháu thường đã sinh sống và làm việc ổn định ở thành phố lớn.

Một ngôi nhà bỏ hoang ở Nhật Bản.

Những ngôi nhà này ít có cơ hội được quay về ở lại vì thiếu việc làm, hạ tầng dịch vụ y tế - giáo dục không còn phù hợp với nhịp sống hiện đại, hoặc đường sá, địa hình xa xôi. Trong khi đó, thị trường mua bán ở nhiều khu vực hẻo lánh gần như đóng băng: rao bán với giá rất thấp cũng khó tìm được người mua vì chi phí sửa chữa quá lớn.

Khác với quan niệm nhà đất ở nhiều nơi luôn tăng giá theo thời gian, nhà ở Nhật Bản - đặc biệt là nhà gỗ truyền thống - thường mất giá nhanh theo tuổi thọ công trình và tiêu chuẩn xây dựng, địa chấn mới. Khi giá trị chuyển nhượng thấp hơn cả chi phí dọn dẹp, cải tạo hay thuế phí đi kèm, việc nhận thừa kế trở thành gánh nặng kinh tế rõ rệt.

Gánh nặng chi phí ngầm

Nhiều người nghĩ rằng không bán được thì cứ để đó hoặc cho thuê, nhưng thực tế vận hành một bất động sản cũ ở Nhật tốn kém hơn nhiều so với tưởng tượng với rất nhiều khoản tiền cần chi.

- Chi phí dọn dẹp đồ đạc : Một ngôi nhà bỏ hoang lâu năm thường chứa đầy đồ dùng, nội thất, vật dụng sinh hoạt tích tụ qua nhiều thế hệ. Thuê dịch vụ phân loại và xử lý rác thải, đồ cũ theo quy định nghiêm ngặt tại địa phương có thể tiêu tốn số tiền không hề nhỏ.

- Chi phí phá dỡ : Nếu ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ hoặc không thể cải tạo, việc phá dỡ để giải phóng mặt bằng thường tốn kém hàng triệu yên (tương đương hàng trăm triệu đồng).

- Chi phí sửa chữa để cho thuê : Để đưa một căn nhà cũ vào khai thác cho thuê, chủ sở hữu thường phải đầu tư sửa chữa hệ thống điện nước, mái lợp, cách nhiệt, chống ẩm mốc - khoản chi ban đầu có thể vượt xa số tiền thuê thu về trong nhiều năm.

Việc vận hành một bất động sản cũ ở Nhật tốn kém hơn nhiều so với tưởng tượng với rất nhiều khoản tiền cần chi.

- Trách nhiệm quản lý và an toàn : Ngay cả khi không ở, chủ sở hữu vẫn phải giữ gìn hiện trạng để tránh cây cối đổ sang nhà hàng xóm, mái ngói rơi, động vật hoang dã trú ngụ hoặc gây mất an toàn cho cộng đồng xung quanh.

Nghịch lý thuế và sự siết chặt pháp lý

Trước đây, không ít gia đình chọn cách “bỏ mặc không sang tên” để né chi phí thủ tục hoặc trì hoãn nghĩa vụ. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật và chính sách quản lý đất đai của Nhật Bản đã thay đổi mạnh mẽ theo hướng siết chặt trách nhiệm của chủ sở hữu:

- Bắt buộc đăng ký sang tên thừa kế (từ tháng 4/2024) : Việc đăng ký sang tên bất động sản khi thừa kế đã chuyển từ tùy chọn sang nghĩa vụ pháp lý bắt buộc trong thời hạn 3 năm kể từ khi biết về việc thừa kế (kèm quy định xử lý các trường hợp tồn đọng trước đó). Chậm trễ không có lý do chính đáng có thể bị phạt hành chính lên tới 100.000 yên.

- Cơ chế thuế đất ở và nhà hoang thiếu chăm sóc : Trước đây, đất có công trình nhà ở được hưởng mức giảm thuế tài sản cố định đáng kể so với đất trống, tạo ra nghịch lý “để nguyên nhà mục nát còn rẻ hơn phá đi”. Khi chính quyền địa phương tăng cường biện pháp với các ngôi nhà bỏ hoang bị xếp vào diện quản lý kém hoặc gây nguy hiểm, phần ưu đãi thuế này có thể bị thu hồi, khiến thuế bất động sản tăng vọt và đẩy nhanh nguy cơ bị cưỡng chế xử lý.

- Quy định trả lại đất cho Nhà nước không hề “dễ thở” : Dù Nhật Bản đã triển khai cơ chế cho phép người thừa kế nộp trả lại đất không mong muốn cho Nhà nước (từ tháng 4/2023), điều kiện áp dụng rất khắt khe. Đất phải là đất trống (không còn công trình xây dựng), không ô nhiễm, rõ ranh giới, không vướng tranh chấp, và người nộp vẫn phải trả phí thẩm định cùng khoản tiền tương đương chi phí quản lý tiêu chuẩn trong 10 năm.

Nói cách khác, muốn trả đất cũng phải bỏ tiền túi trước để dọn dẹp, phá dỡ và hoàn tất thủ tục.

Thuế thừa kế, tranh chấp quyền lợi và rào cản gia đình

Ở chiều ngược lại, với những bất động sản nằm ở khu vực đô thị có giá trị cao, vấn đề lại nằm ở thuế thừa kế và tính thanh khoản của tài sản. Thuế thừa kế tại Nhật áp dụng biểu thuế lũy tiến (từ 10% đến 55% tùy giá trị vượt mức miễn trừ cơ bản và số người thừa kế hợp pháp) và có thời hạn kê khai, nộp thuế trong vòng 10 tháng.

Nếu tài sản thừa kế chủ yếu là nhà đất mà thiếu tiền mặt dự phòng, người thừa kế có thể gặp áp lực lớn khi phải xoay tiền nộp thuế đúng hạn, đặc biệt nếu không muốn bán gấp tài sản hoặc gặp khó khăn khi xin vay/thanh toán bằng hiện vật. Ngoài ra, việc phân chia bất động sản đòi hỏi sự thống nhất giữa các đồng thừa kế.

Khi số lượng người thừa kế tăng qua nhiều thế hệ, người ở xa, người mất liên lạc hoặc người không đủ năng lực hành vi dân sự xuất hiện, mọi quyết định bán, sửa chữa hay chuyển nhượng đều dễ rơi vào bế tắc.

Quan điểm sống của người Nhật thay đổi

Bên cạnh yếu tố tài chính và pháp lý, sự thay đổi về văn hóa và lối sống cũng góp phần khiến việc từ chối thừa kế trở nên bình thường hơn:

Người Nhật ngày nay ít gắn kết cố định với quê hương truyền thống: Thế hệ trẻ và trung niên ngày nay ưu tiên tính linh hoạt trong công việc và nơi ở, ít có xu hướng quay về sống tại ngôi nhà gia tộc gắn với lối sống cộng đồng khép kín ở vùng quê.

Người Nhật hiện đại ưu tiên sự nhẹ nhõm hơn tích sản cố định. Họ coi trọng sự tự do, ít ràng buộc nghĩa vụ và tránh để lại gánh nặng cho con cái sau này. Quan niệm “sở hữu nhà đất là thước đo thành công tuyệt đối” không còn giữ vị trí độc tôn như giai đoạn tăng trưởng kinh tế hậu chiến.

Trong luật thừa kế Nhật Bản, việc từ chối thừa kế (sōzoku hōki) thường phải thực hiện trong thời hạn ngắn (thường là 3 tháng kể từ khi biết tin mình thuộc diện thừa kế) và áp dụng cho toàn bộ di sản chứ không thể “chọn phần có lợi, bỏ phần bất lợi”. Hơn nữa, khi một người từ chối, quyền và nghĩa vụ thừa kế có thể chuyển sang hàng thừa kế tiếp theo trong gia đình, buộc các thành viên phải trao đổi kỹ lưỡng để tránh đẩy gánh nặng sang người thân khác một cách bị động.

Tóm lại, việc nhiều người Nhật từ chối thừa kế bất động sản không phải là sự quay lưng vô cớ với tài sản gia đình, mà là phản ứng thực tế trước bài toán kinh tế - pháp lý khi một căn nhà hoặc mảnh đất không còn mang lại giá trị sử dụng hay sinh lời tương xứng với chi phí và trách nhiệm đi kèm.