Được hỏi môn học yêu thích nhất là gì, nam sinh hùng hổ đáp: “Tiếng Anh ạ”, nhưng vừa phát âm 1 từ đã khiến dân tình cười từ nhà ra ngõ

Một clip được chia sẻ trên mạng xã hội Tiktok mới đây đã khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười. Cụ thể một nam sinh THPT ở Bắc Ninh được thầy giáo Tiếng Anh người nước ngoài phỏng vấn một số câu hỏi đơn giản. Nếu trả lời đúng, cậu bạn sẽ nhận được phần thưởng là 500.000 đồng.

Ngay từ câu hỏi đầu tiên, dân tình đã chắc nịch nam sinh này học Tiếng Anh rất... í ẹ!

Bởi khi được thầy chào “Hello” (Xin chào), cậu bạn ấp úng mãi và phải chờ mọi người nhắc mới rụt rè đáp lại: “Hê... lô”.

Khả năng Tiếng Anh "cực đỉnh" của nam sinh Quốc Anh.

Sau khi giới thiệu: “Mai lêm i giờ Quốc Anh” (My name is Quốc Anh), cậu bạn tiếp tục được thầy giáo hỏi: “What is your favourite subject?” (Môn học yêu thích của bạn là gì?). Ngay lập tức nam sinh cho biết: “Inh lít” (English). Đến lúc này thì thầy giáo cũng không thể nhịn cười và phải hỏi lại “English?” (Tiếng Anh ư?”). Cách phát âm thuần Việt của nam sinh cũng khiến bạn bè xung quanh cười phá lên.

Cậu bạn rất yêu thích môn “Inh Lít”.

Trong các câu hỏi sau đó, dù nội dung rất đơn giản nhưng cậu bạn tiếp tục chứng minh “tài năng ngoại ngữ thượng thừa” của mình khi luôn hỏi: “Thầy giáo nhắc lại ạ”.

Hiện tại đoạn clip đang nhận được hơn 770k lượt thả tim trên tiktok và hơn 9k lượt bình luận. Một số cư dân mạng để lại những bình luận hài hước như: “Thôi đừng trêu nữa. Bạn ấy nói thích môn “Inh Lít” chứ có phải “English đâu”, hay “Lần sau cứ nói thích môn tiếng Việt cho nhanh. Vừa mang tiếng yêu nước, vừa đỡ quê”.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng gửi lời khuyên nam sinh này nên học tiếng Anh chăm chỉ hơn. Bởi tiếng Anh vừa là môn thi tốt nghiệp, vừa là điểm cộng khi đi làm sau này.