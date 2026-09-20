Dùng xô chậu hứng nước dột tại bệnh viện gần 1.800 tỷ ở Ninh Bình

Bệnh viện Đa khoa Nam Định có tổng mức đầu tư 1.775 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Sau gần 2 thập kỷ kể từ ngày khởi công, công trình chính hoàn thành xây dựng và được khánh thành vào cuối tháng 6/2025 và hiện có quy mô 1.060 giường bệnh với 39 khoa, phòng, trung tâm trực thuộc.

Bệnh viện Đa khoa Nam Định được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, dù công trình nghìn tỷ này mới được đưa vào sử dụng hơn 1 năm nhưng đã xuất hiện tình trạng thấm dột tại nhiều khu vực.

Ghi nhận của Tiền Phong tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, nhiều vị trí bên trong các khoa, phòng có nước thấm, chảy từ trần xuống sàn, khiến nền nhà ướt, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động khám, chữa bệnh.

Ngay tại sảnh Khoa Khám bệnh, nơi hàng ngày rất đông người bệnh đi lại, có nhiều vị trí phải hứng nước từ trần chảy xuống.

Sảnh tầng 2, Khoa Truyền nhiễm cũng trong tình trạng tương tự. Bệnh viện phải đặt nhiều biển cảnh báo sàn ướt để cảnh báo người bệnh và người nhà chú ý khi đi lại qua khu vực.

Trước cửa nhiều buồng cấp cứu của Khoa Truyền nhiễm cũng ghi nhận tình trạng nước nhỏ từ trên trần xuống.

Không chỉ ngoài sảnh, trong phòng bệnh nội trú cũng phải đặt nhiều chậu nhựa để hứng nước.

Tại Khoa Nội tiêu hoá, trong buồng cấp cứu 3, vị trí thấm dột nằm ngay cửa vào và cửa nhà vệ sinh, gây bất tiện cho người bệnh.

Tại tầng 4, Trung tâm Ung bướu, tòa nhà E, do keo khe cửa kính bị hỏng, mỗi khi trời mưa, nước từ khe cửa kính chảy vào phòng bệnh khiến nền phòng trơn trượt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc nghỉ ngơi của bệnh nhân.

Bà Nguyễn Thị Tỉnh (SN 1967, trú xã Nam Minh, tỉnh Ninh Bình), người nhà một bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu, cho biết: “Người nhà tôi điều trị tại bệnh viện được 8 tháng. Những ngày phải nằm viện, khi có mưa to đều bị nước tràn từ khe cửa kính vào phòng. Tôi phải thấm khăn, gạt nước liên tục nhưng vẫn sợ bị trượt ngã”.

Tình trạng nước chảy, thấm dột không chỉ xuất hiện tại một phòng bệnh mà được ghi nhận ở nhiều khu vực khác nhau trong bệnh viện, khiến người bệnh, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế lo ngại.

Chị N.T.T.T, nhân viên vệ sinh bệnh viện, cho biết: “Tình trạng nước chảy từ trần nhà xuống sàn tại nhiều vị trí trong bệnh viện đã xuất hiện liên tục từ nhiều tháng. Hôm nào trời nắng nóng, nước còn chảy xuống nhiều hơn. Tôi phải dùng nhiều xô nhựa để hứng, liên tục gạt nước chảy trên sàn và cách 2 - 3 giờ phải đổ nước trong xô 1 lần”.

Không chỉ xảy ra tình trạng thấm dột, một số khu vực trong bệnh viện còn xuất hiện tình trạng ẩm mốc trên tường và trần.