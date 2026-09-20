Dùng xô chậu hứng nước dột tại bệnh viện gần 1.800 tỷ ở Ninh Bình
TPO - Sau hơn 1 năm khánh thành, đưa vào sử dụng, Bệnh viện Đa khoa Nam Định (phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình) đã xuất hiện tình trạng ẩm mốc, thấm dột từ trần xuống sàn, gây trơn trượt, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.
Bệnh viện Đa khoa Nam Định có tổng mức đầu tư 1.775 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Sau gần 2 thập kỷ kể từ ngày khởi công, công trình chính hoàn thành xây dựng và được khánh thành vào cuối tháng 6/2025 và hiện có quy mô 1.060 giường bệnh với 39 khoa, phòng, trung tâm trực thuộc.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, dù công trình nghìn tỷ này mới được đưa vào sử dụng hơn 1 năm nhưng đã xuất hiện tình trạng thấm dột tại nhiều khu vực.
Ghi nhận của Tiền Phong tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, nhiều vị trí bên trong các khoa, phòng có nước thấm, chảy từ trần xuống sàn, khiến nền nhà ướt, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại và hoạt động khám, chữa bệnh.
Đại diện BQL dự án đầu tư xây dựng số 2, tỉnh Ninh Bình (Ban 2) cho biết, sau rà soát, ghi nhận khoảng 20 vị trí tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định bị thấm, dột. Nguyên nhân chủ yếu được xác định liên quan đến hệ thống điều hòa, cống thoát nước bị tắc và keo tại một số vách kính bị lão hóa, khiến nước mưa thấm vào. Bệnh viện sử dụng điều hòa trung tâm, được khuyến cáo vệ sinh, bảo trì định kỳ 3 - 4 tháng/lần để tránh nước tràn khỏi máng.
Bệnh viện được bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối tháng 6/2025, thời gian bảo hành công trình 24 tháng. Sau bàn giao, bệnh viện chịu trách nhiệm vận hành, duy tu, bảo trì thiết bị; với các hạng mục thuộc phạm vi bảo hành, Ban 2 yêu cầu nhà thầu kiểm tra nguyên nhân và khắc phục.