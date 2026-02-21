Dùng tiền lì xì Tết mua vàng hay tự do tiêu sài?

Mừng tuổi hay lì xì cho trẻ nhỏ là một phong tục lâu đời của người Việt mỗi dịp Tết với hàm ý gửi lời chúc may mắn, tài lộc. Vào những ngày Tết, thường là sau khoảnh khắc giao thừa, người lớn tặng cho trẻ con một khoản tiền nhỏ, mới cứng đựng trong các phong bao màu đỏ.

Số tiền lì xì không được quy định cụ thể mà tuỳ vào từng gia đình, từng người tặng khác nhau. Do đó, số tiền lì xì của mỗi trẻ sau mỗi dịp Tết cũng to - nhỏ khác nhau và cách sử dụng chúng như thế nào cũng tuỳ vào từng gia đình quy định.

Trẻ được bố mẹ hướng dẫn sử dụng tiền lì xì mua vàng dịp Tết những năm qua đến nay đã lãi đậm.

Có gia đình cho phép trẻ được tự quyết định chi tiêu toàn bộ số tiền có được sau Tết. Cũng có phụ huynh giữ hộ hoặc hướng dẫn con sử dụng khoản tiền hợp lí. Trong khi đó, một số phụ huynh đã chia sẻ, vài năm trở lại đây họ gợi ý con sử dụng khoản tiền đó để mua vàng và lãi đậm vì giá vàng tăng cao.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ở Hà Nội chia sẻ, con trai năm nay 13 tuổi đã có tổng số tiền lì xì từ tiết kiệm và đầu tư vàng lên gần 200 triệu đồng.

Theo chị Hạnh, gia đình luôn coi khoản tiền lì xì là của riêng con nên dù túng thiếu cũng không sờ đến.

Do đó, từ khi sinh ra đến năm 10 tuổi, trung bình mỗi năm được khoảng 10 triệu tiền lì xì, chị Hạnh nộp vào khoản tiền tiết kiệm riêng cho con.

Tuy nhiên, với sổ tiết kiệm này, hằng năm tiền lãi không đáng kể.

Đến Tết năm 2023, chị bắt đầu gợi ý cho con về việc bố mẹ sẽ mua vàng để tích luỹ thay vì nộp thêm vào sổ tiết kiệm.

"Tôi nhớ, năm đó, tôi mua giúp con được 2 chỉ vàng nhẫn tròn trơn. Đến Tết năm tiếp theo, con được lì xì khoảng hơn 10 triệu đồng, giá vàng 66,5 nên tôi đã bù thêm mấy triệu để mua giúp con 2 chỉ nữa. Năm ngoái, giá vàng lên 90 triệu đồng/ 1 lượng nên số tiền lì xì của con chỉ đủ mua 1 chỉ", chị Hạnh kể.

Cũng theo chị Hạnh, kiên định mua vàng nên sau 3 năm liên tiếp, con đã có 5 chỉ vàng. Thời điểm này, giá vàng 18 triệu/1 chỉ, tổng số tiền con có được là gần 100 triệu. Cùng với số tiền tiết kiệm từ 10 năm trước, con hiện đã tích được gần 200 triệu đồng. Đây là khoản tiền lớn mà bố mẹ dành cho con tự quyết định sử dụng khi trưởng thành.

"Nhờ có mấy chỉ vàng, thi thoảng con cũng theo dõi giá để biết và rất háo hức với khoản đầu tư nhỏ này. Năm nay giá vàng tăng cao, số tiền lì xì không đủ để mua 1 chỉ nhưng bố mẹ dự định vẫn sẽ bù thêm để con mua 1 chỉ", chị Hạnh nói.

Không nên để trẻ tự do tiêu xài

Còn chị Trần Thu Huyền ở Hà Đông (Hà Nội) có con năm nay 8 tuổi chia sẻ, hằng năm con đều có được khoản tiền lì xì kha khá nhưng bố mẹ chi tiêu hết. Con còn nhỏ, chưa được phép tiêu tiền nên chị thường sử dụng số tiền đó để đi lì xì lại các em nhỏ khác.

"Tuy nhiên, cách đây 2 năm, chị cũng dùng tiền lì xì để mua 2 chỉ vàng khoảng chừng hơn 13 triệu đồng để giữ cho con. Năm sau đó, giá vàng tăng cao nên tôi không mua nữa", chị Huyền nói.

Một số phụ huynh khác cho biết, số tiền lì xì không lớn nên cho con tự quản lý và tiêu vặt hằng ngày như: mua đồ ăn ở trường, mua món đồ chơi yêu thích...

Tuy nhiên, ThS. Lưu Phương Nhật Thùy, giảng viên Khoa Khoa học xã hội & Ngôn ngữ Quốc tế (Trường Đại học Gia Định) cho rằng, đối với tiền lì xì, phụ huynh không nên giữ và tiêu hết, cũng không nên để con tự do tiêu xài. Bởi trẻ chưa biết cách tiêu tiền, có thể sẽ chi không đúng mục đích.

Do đó, ThS Phương khuyên, cha mẹ nên giải thích cho con hiểu về ý nghĩa của phong tục lì xì dịp Tết của người Việt đồng thời chia sẻ, thống nhất cùng con về cách sử dụng đồng tiền này thành một bài học tài chính đầu đời.

"Ví dụ như, dạy con cách bỏ tiền nuôi heo tiết kiệm để mua sách vở, đồ dùng học tập hay trích một phần đóng góp, ủng hộ học sinh nghèo do nhà trường phát động trong năm học. Đối với trẻ lớn hơn, cha mẹ có thể cùng con lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, chi vào những việc có ý nghĩa nhằm giúp trẻ hiểu giá trị của đồng tiền và hình thành kỹ năng quản lý tài chính từ sớm", ThS Phương nói.