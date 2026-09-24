Dùng tai nghe OPPO để dịch khi du lịch: cần ColorOS không, độ trễ ra sao?

Tính năng Dịch Thuật AI đang được OPPO đưa lên một số mẫu tai nghe OPPO mới, trong đó có OPPO Enco Air 5 và OPPO Enco Clip2. Ý tưởng khá dễ hiểu: khi đi du lịch hoặc nói chuyện với người nước ngoài, người dùng có thể kích hoạt dịch nhanh qua thao tác trên tai nghe, kết hợp với điện thoại để hỗ trợ giao tiếp theo thời gian thực.

Tuy nhiên, đây không phải tính năng chỉ cần mua tai nghe là dùng được trên mọi điện thoại. Theo thông tin từ OPPO, Dịch Thuật AI khả dụng trên một số thiết bị OPPO chạy ColorOS 15.0.1 trở lên. Danh sách ngôn ngữ và thiết bị hỗ trợ cần kiểm tra trong ứng dụng hoặc theo bản cập nhật thực tế.

Dịch thuật AI hoạt động theo quy trình nào?

Ở kịch bản du lịch, quy trình dễ hình dung nhất là người dùng đeo tai nghe, kết nối với điện thoại hỗ trợ tính năng, sau đó kích hoạt Dịch Thuật AI bằng thao tác chạm đã thiết lập. Với Enco Air5, OPPO mô tả tính năng này nằm trong nhóm Chạm Mở Ứng Dụng, cho phép gọi nhanh các thao tác như Spotify, dịch thuật hoặc chụp ảnh từ xa. Với Enco Clip2, OPPO cũng nêu khả năng chạm để truy cập nhanh Dịch Thuật AI.

Khi nói chuyện, tai nghe và điện thoại sẽ phối hợp để thu âm, xử lý giọng nói và trả kết quả dịch. Trải nghiệm thực tế có thể khác nhau tùy môi trường, tiếng ồn, tốc độ mạng, ngôn ngữ đang dùng và thiết bị kết nối. Trong các tình huống quan trọng, người dùng vẫn nên nói ngắn, rõ ý và kiểm tra lại nội dung đã dịch.

Dịch thuật AI đang hỗ trợ 24 ngôn ngữ

Độ trễ dịch thuật bao nhiêu giây?

Nguồn OPPO hiện chỉ mô tả Dịch Thuật AI theo thời gian thực, nhưng không công bố con số độ trễ cụ thể bao nhiêu giây cho Enco Air5 hoặc Enco Clip2. Vì vậy, không nên khẳng định một mức trễ cố định như 1 giây, 2 giây hay 3 giây nếu không có thử nghiệm độc lập hoặc tài liệu chính thức.

Trong thực tế, độ trễ của dịch giọng nói thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố: micro thu giọng có rõ không, môi trường có ồn không, tốc độ xử lý trên điện thoại, kết nối mạng và độ phức tạp của câu nói. Với câu ngắn, rõ và ít tạp âm, trải nghiệm thường thuận lợi hơn. Với câu dài, nhiều tên riêng hoặc nói chồng lên nhau, hệ thống có thể cần thêm thời gian để nhận diện và dịch chính xác hơn.

ColorOS 16 sẽ tương thích và sử dụng được tính năng Dịch thuật AI

Có bắt buộc dùng điện thoại OPPO ColorOS không?

Theo OPPO, Dịch Thuật AI khả dụng trên một số thiết bị OPPO chạy ColorOS 15.0.1 trở lên. Điều này có nghĩa là người dùng không nên mặc định mọi điện thoại Android, iOS hoặc mọi máy OPPO cũ đều dùng được tính năng dịch thuật này.

Với Enco Air5, các tính năng quản lý tai nghe cơ bản có thể dùng qua ColorOS hoặc ứng dụng HeyMelody trên Android/iOS trong một số trường hợp. Tuy nhiên, riêng Dịch Thuật AI được OPPO ghi rõ điều kiện là một số thiết bị OPPO chạy ColorOS 15.0.1 trở lên.

Nói ngắn gọn: nếu mua tai nghe chủ yếu để dịch khi du lịch, nên kiểm tra điện thoại đang dùng trước. Hãy xem máy có ColorOS 15.0.1 trở lên không, tính năng có xuất hiện trong phần điều khiển tai nghe hay không và ngôn ngữ cần dùng có nằm trong danh sách hỗ trợ không.

ColorOS 16 sẽ tương thích và sử dụng được tính năng Dịch thuật AI

Enco Air5 và Enco Clip2 khác nhau ra sao khi dùng thực tế?

Enco Air5 là tai nghe in-ear, có khử tiếng ồn chủ động 52dB, hệ thống 3 micro hỗ trợ cuộc gọi AI, driver 12mm và tổng thời lượng pin lên đến 54 giờ theo điều kiện thử nghiệm của OPPO. Khi đi máy bay, ngồi tàu hoặc ở quán cà phê ồn, kiểu in-ear giúp người dùng tập trung nghe rõ hơn.

Enco Clip2 lại là tai nghe open-ear dạng kẹp tai. Ưu điểm là đeo thoáng, dễ nghe môi trường xung quanh, phù hợp khi đi bộ, hỏi đường hoặc cần vừa nghe đối phương ngoài đời vừa nghe phản hồi từ tai nghe. Mẫu này cũng có Dịch Thuật AI, chip AI 6nm 4 nhân, tối ưu đàm thoại truyền âm qua xương, Dynaudio và pin lên đến 40 giờ ở chế độ AAC khi dùng cùng hộp sạc.

Nên chọn mẫu nào khi đi du lịch?

Nếu ưu tiên chống ồn, nghe rõ nội dung trong môi trường ồn và pin dài, Enco Air5 là lựa chọn thực dụng hơn. Nếu ưu tiên đeo thoáng, cần nghe âm thanh xung quanh và thường trò chuyện trực tiếp khi di chuyển, Enco Clip2 sẽ hợp hơn.

Dù chọn mẫu nào, người dùng nên xem Dịch Thuật AI như công cụ hỗ trợ giao tiếp nhanh, không phải giải pháp thay thế hoàn toàn cho phiên dịch trong các tình huống quan trọng. Trước chuyến đi, nên cập nhật phần mềm, kiểm tra ngôn ngữ hỗ trợ, thử dịch vài câu thường dùng và sạc đầy cả tai nghe lẫn hộp sạc.