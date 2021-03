Dùng súng phi tiêu gây mê, bắt đàn voọc hung dữ tấn công gần 20 người

Ngày 24-3, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết vừa ký quyết định giao UBND huyện Hướng Hoá chủ trì, phối hợp các chuyên gia quốc tế và các đơn vị liên quan bắt giữ, di dời 3 con voọc gáy trắng (còn gọi là voọc Hà Tĩnh) ở xã Hướng Lập đến nơi ở mới.

Theo phương án được phê duyệt, các chuyên gia sẽ tiến hành gây mê đàn voọc gáy trắng bằng súng phi tiêu từ xa. Ưu điểm của phương án này là có thể kiểm soát trực tiếp các con voọc, không cần huấn luyện, nhử động vật nhưng mất thời gian vì động vật không xuất hiện thường xuyên và không ở cùng một vị trí.

Cá thể voọc gáy trắng lao xuống đường để tấn công người

Phương án kết hợp là bắt bằng bẫy nhử mồi. Việc này do Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa phối hợp với các chuyên gia của tổ chức Tam hầu - Bảo tồn động vật hoang dã (TMWC), Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (FPV) thực hiện.

Đối với việc bắt giữ, di dời đàn voọc gáy trắng, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu phải đảm bảo an toàn với con người và động vật. Xã Hướng Lập được yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn và tạo thuận lợi cho chuyên gia làm việc, vận động nhân dân đồng thuận cho việc bắt giữ đàn voọc. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá sẽ bố trí khu vực thả đàn voọc này và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát theo định kỳ.



Một trong 3 con voọc gáy trắng xuất hiện ở xã Hướng Lập

Theo lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, đàn voọc gáy trắng sau khi bắt giữ sẽ được di dời đến vùng rừng tự nhiên đá vôi, địa hình núi thấp, xa khu dân cư, rộng khoảng 500 ha, nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá để tái thả. Khu vực này có sinh cảnh tương tự với nơi đàn voọc đang sinh sống nên đảm bảo đàn voọc sẽ sinh sống lâu dài, tránh xung đột với các đàn linh trưởng khác nếu có.

Kinh phí để thực hiện việc bắt giữ, di chuyển đàn voọc gáy trắng gần 120 triệu đồng.