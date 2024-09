Nhiệt độ của nước khi rửa mặt có thể tác động đến làn da theo nhiều cách khác nhau.

Rửa mặt là một trong những bước chăm sóc da quan trọng.

Nước nóng giúp làm giãn nở lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm hiệu quả hơn. Nhiệt độ ấm áp giúp tăng cường lưu thông máu, mang lại làn da hồng hào và tươi tắn. Nước nóng cũng giúp làm mềm lớp sừng trên da, dễ dàng loại bỏ tế bào chết. Tuy nhiên, nếu nước quá nóng, nó có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, gây khô, bong tróc và tăng tiết dầu.

Trong khi đó, nước lạnh giúp co lại lỗ chân lông, làm săn chắc da, dịu da, giảm sưng tấy, giảm đỏ và giảm tiết dầu. Nước lạnh cũng giúp tăng cường tuần hoàn máu, mang lại làn da tươi sáng. Nếu dùng nước lạnh quá thường xuyên, đặc biệt là vào mùa đông, da có thể bị khô và căng rát.

Đối với câu hỏi nên dùng nước lạnh hay nước nóng để rửa mặt , câu trả lời phụ thuộc rất nhiều vào loại da và mục đích rửa mặt của bạn.

Đối với da dầu: nên rửa mặt bằng nước ấm, nhiệt độ khoảng 35 độ C. Nhiệt độ này có thể làm sạch hiệu quả các lỗ chân lông trên mặt và dầu mỡ lẫn bụi bẩn mà không làm bỏng da.

Da khô nên rửa mặt bằng nước lạnh. Vì da khô tiết ra ít dầu hơn nên nếu chọn rửa mặt bằng nước nóng sẽ dễ làm tổn thương da mặt, khiến da ngày càng khô. Nước lạnh không có nghĩa là nước có nhiệt độ cực thấp. Đặc biệt vào mùa Đông lạnh giá, nhiệt độ nước phải đủ để da mặt cảm thấy dễ chịu.

Riêng với da nhạy cảm: Nước ấm vừa phải là lựa chọn an toàn nhất để tránh kích ứng.

Về mục đích rửa mặt, vào buổi sáng, nước ấm sẽ giúp bạn tỉnh táo và làm sạch da sau một đêm nghỉ ngơi. Còn vào buổi tối, nước lạnh sẽ làm dịu da và se khít lỗ chân lông, chuẩn bị cho làn da nghỉ ngơi.

Muốn có làn da đẹp thì việc chọn nhiệt độ nước phù hợp là rất quan trọng.

Cuối cùng, tùy theo mùa, bạn cũng nên điều chỉnh nhiệt độ nước. Vào mùa hè, nước lạnh sẽ giúp làm dịu da và tạo cảm giác sảng khoái. Ngược lại, vào mùa đông, nước ấm sẽ giúp bảo vệ da khỏi bị khô nẻ.

Cách rửa mặt hiệu quả

Để có làn da khỏe mạnh, bạn nên thực hiện các bước sau khi rửa mặt:

Tẩy trang: Nếu trang điểm, hãy tẩy trang kỹ trước khi rửa mặt.

Rửa mặt: Dùng sữa rửa mặt phù hợp với loại da và massage nhẹ nhàng trong khoảng 1 phút.

Xả sạch: Rửa mặt bằng nước ấm hoặc lạnh tùy thuộc vào loại da và mục đích.

Toner: Sử dụng toner để cân bằng độ pH cho da.

Kem dưỡng ẩm: Thoa kem dưỡng ẩm để cấp ẩm cho da.

Lưu ý, khi da đỏ bừng, dị ứng, thời tiết nắng nóng, bạn có thể rửa mặt bằng nước lạnh hoặc nước mát hoặc thoa nước lên mặt để làm co các mạch máu trên da, giảm tiết dịch do tổn thương da và làm chậm sự gia tăng nhiệt độ của da do các tình trạng viêm nhiễm khác nhau.

Một điều quan trọng nữa, rửa mặt bằng nước lạnh không có tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông liên tục. Ngoài ra, độ hòa tan của các chất tan trong nước còn phụ thuộc vào nhiệt độ của dung dịch. Nhiệt độ của dung dịch càng cao thì càng hòa tan được nhiều chất tan. Do đó, nước quá lạnh không đủ mạnh để hòa tan và làm sạch dầu mỡ và bụi bẩn trên mặt.

Dù rửa mặt bằng nước lạnh hay nước nóng, bạn cũng nên lưu ý:

1. Không lau mặt thật mạnh bằng khăn sau khi rửa mặt. Điều này sẽ gây tổn thương cho da mặt.

2. Không chỉ tập trung làm sạch vùng má mà bỏ bê việc làm sạch trán, hàm dưới, sau tai và các bộ phận khác.

Rửa mặt là để rửa sạch bụi bẩn và các chất lạ trên da mặt. Vì vậy, trong trường hợp bình thường, bạn hãy sử dụng nước ấm để giúp lỗ chân lông mở ra và làm sạch dầu thừa, bụi bẩn trong nang lông.

3. Rửa mặt quá nhiều lần không cần thiết vì sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ da. Bạn chỉ nên rửa mặt hai lần một ngày là đủ.

4. Thay đổi khăn mặt thường xuyên: Khăn mặt ẩm là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

5. Bác sĩ da liễu khuyến cáo mọi người nên rửa mặt trước 10h dù không trang điểm hay thức rất khuya.