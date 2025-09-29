Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), trong ngày 28/9, để đảm bảo an toàn chạy tàu, ngành đường sắt đã quyết định tạm ngừng khai thác các đôi tàu: NA1 hành trình Hà Nội - Vinh và NA2 hành trình Vinh - Hà Nội; MR1 hành trình Gia Lâm - Nam Ninh (Trung Quốc) và MR2 hành trình Nam Ninh - Hà Nội.

Từ 22h ngày 28/9 đến nay, nhiều đoàn tàu đi qua khu vực miền Trung - nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão - phải tạm dừng tại một số ga , dẫn đến chậm giờ so với lịch trình.

Từ 22h ngày 28/9 đến nay, nhiều đoàn tàu đi qua khu vực miền Trung - nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi - phải tạm dừng tại một số ga. Ảnh minh họa: VNR.

“Vì ảnh hưởng của bão Bualoi , một số đoạn đường sắt bị cây cối, cột điện đổ vào đường ray nên cần phải dọn dẹp và xử lý, đến 11h hôm nay (29/9) là thông toàn tuyến, tàu hoạt động trở lại bình thường”, đại diện VNR nói.

Cũng theo đại diện VNR, nhằm chia sẻ khó khăn với hành khách, ngành đường sắt đã tổ chức phục vụ suất ăn miễn phí cho những chuyến tàu bị ảnh hưởng. Tính đến 9h sáng 29/9, đã có 1.500 suất ăn sáng miễn phí được phục vụ. Bởi theo quy định, các đoàn tàu khách nếu chậm trên 120 phút sẽ được phục vụ suất ăn miễn phí cho hành khách ngay trên tàu.

Với hành khách có vé trên các chuyến bị tạm ngừng, ngành đường sắt cam kết trả lại vé không mất phí. Thời gian trả vé tại nhà ga tối đa 30 ngày kể từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Ngành đường sắt phục vụ suất ăn sáng miễn phí trên tàu do ảnh hưởng của bão Bualoi. Ảnh: VNR.

Ngành đường sắt cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão , phối hợp với các cơ quan chức năng để thông tin kịp thời và điều hành chạy tàu an toàn, thông suốt.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia thuộc Bộ Xây dựng, đến 16h ngày 28/9, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam mưa to và gió mạnh khiến đá rơi làm vỡ 1 thanh tà vẹt, biến dạng 1 thanh ray P43 dài 12,5m tại Km 466+610 (khu Lạc Sơn - Lệ Sơn, tỉnh Quảng Trị ). Ở khu vực hầm số 6 (Km 725+210), tường hầm bị bung mảng lớn, nguy cơ sụt lở lan rộng, sau đó ngành đường sắt đã phong tỏa khu vực đường sắt đoạn Lạc Sơn - Lệ Sơn lúc 13h, khẩn trương khắc phục và trả đường lúc 14h20.

Ngoài ra, nhiều khoang hầm đường sắt bị thấm nước, mất điện trên một số đoạn tuyến. Các ga từ Lăng Cô đến Tam Kỳ phải dùng máy phát điện và ắc quy dự phòng để đảm bảo vận hành tàu. Ngành đường sắt đang tiếp tục điều thiết bị dự phòng đến khu vực để xử lý sự cố.