Đúng ngày 23 tháng Chạp, thần tài gọi tên 3 con giáp, xua tan xui xẻo, rước vận may, tài lộc về tới tấp

Theo quan niệm phong thủy, khi thiên thời thuận lợi, địa khí ổn định, vận trình của mỗi người cũng có cơ hội chuyển biến tích cực. Bước sang thời khắc cận Tết Nguyên đán, nhiều khó khăn của năm cũ – từ biến động tài chính, áp lực công việc đến trục trặc trong các mối quan hệ – dần khép lại, nhường chỗ cho chu kỳ năng lượng mới tích cực hơn.

Trong bối cảnh đó, ba con giáp Ngọ, Tý, Tuất được đánh giá là có trường khí nổi bật, hội tụ các yếu tố thuận lợi về tâm lý, gia đạo và tài vận. Không chỉ đời sống vật chất có dấu hiệu cải thiện, mà chất lượng các mối quan hệ trong gia đình và công việc cũng được nâng đỡ đáng kể.

Tuổi Ngọ: Năng lượng phục hồi, hiệu suất tăng, tài lộc cải thiện

Với người tuổi Ngọ, giai đoạn cuối năm cũ có thể ghi nhận trạng thái suy giảm năng lượng, dễ mệt mỏi, hiệu quả công việc không như kỳ vọng. Tuy nhiên, bước vào thời khắc giáp Tết, tinh thần tuổi Ngọ có dấu hiệu phục hồi rõ rệt: tập trung tốt hơn, khả năng xử lý công việc tồn đọng được cải thiện, tiến độ và chất lượng công việc theo đó tăng lên.

Trên phương diện tài chính, phong thủy xem đây là thời điểm "khí" của tuổi Ngọ chuyển từ trầm sang động, phù hợp để hoàn tất các đầu việc dang dở, chốt thưởng, nhận các khoản thu bất ngờ như thưởng Tết, hoa hồng, hay những khoản lợi nhỏ nhưng thiết thực. Không khí chuẩn bị Tết trong gia đình, hoạt động dọn dẹp, sắp xếp lại không gian sống cũng góp phần kích hoạt năng lượng tích cực, tạo cảm giác chủ động, làm chủ cuộc sống.

Nếu biết tận dụng giai đoạn này để nâng cao kỷ luật cá nhân, hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn, tuổi Ngọ có thể đặt nền tảng thuận lợi cho kế hoạch tài chính trong năm mới.

Tuổi Tý: Lợi thế về trí tuệ, giao tiếp và "dòng tiền nhỏ mà đều"

Người tuổi Tý vốn được đánh giá cao về sự nhanh nhạy, khả năng tính toán và ra quyết định trong môi trường có nhiều thông tin. Trong những ngày cao điểm Tết Nguyên đán, vận khí của tuổi Tý trở nên sáng hơn ở hai trục chính: tiêu dùng – chi tiêu và quan hệ – giao tiếp.

Ở góc độ tài chính cá nhân, tuổi Tý có xu hướng đưa ra lựa chọn mua sắm khá hợp lý: dễ tìm được sản phẩm giảm giá tốt, tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng. Đây là dạng "tiết kiệm thông minh", không quá lớn về giá trị từng lần, nhưng tích lũy thành khoản lợi ích đáng kể sau Tết. Bên cạnh đó, yếu tố "lộc" từ lì xì, quà biếu từ người thân, đặc biệt là bề trên, cũng được phong thủy xem là nguồn tài khí mang tính biểu tượng tích cực cho năm mới.

Về nhân hòa, khả năng giao tiếp khéo léo, biết giữ chừng mực giúp tuổi Tý duy trì quan hệ tốt với gia đình, họ hàng, đối tác. Đây là nền tảng quan trọng cho các cơ hội hợp tác, làm ăn, hoặc nâng đỡ trong công việc sau Tết. Nói cách khác, tuổi Tý năm nay không chỉ "có lộc" trước mắt mà còn đang cải thiện "vốn xã hội" cho chặng đường dài.

Tuổi Tuất: Gia đạo ổn định, nền tảng cho tài vận bền vững

Trong phong thủy, gia đạo yên ổn là một trong những yếu tố quan trọng để hình thành tài vận bền vững. Người tuổi Tuất, với đặc trưng tính cách trung thành, trách nhiệm, thường giữ vai trò trụ cột hoặc điểm tựa tinh thần trong gia đình. Vào đêm giao thừa và những ngày đầu năm, sự hiện diện của tuổi Tuất giúp bầu không khí gia đình giữ được sự ôn hòa, hạn chế xung đột, nhất là trong các tình huống có mâu thuẫn thế hệ hoặc khác biệt quan điểm.

Khi mâu thuẫn được tháo gỡ, các thành viên gia đình có thể hợp tác tốt hơn trong công việc, kinh doanh hoặc hỗ trợ nhau về tài chính. Dưới góc nhìn tài chính – phong thủy, đây là "phúc khí gián tiếp": không biểu hiện ngay bằng tiền bạc, nhưng tạo ra môi trường ổn định để tài lộc hình thành và tích lũy trong trung và dài hạn. Với tuổi Tuất, đây là giai đoạn thích hợp để củng cố niềm tin, vai trò trong gia đình, từ đó nâng đỡ sự nghiệp và tài vận của chính mình.

Dù thuộc con giáp nào, bước sang một chu kỳ Tết mới luôn là cơ hội để tái cấu trúc thói quen tài chính, sắp xếp lại ưu tiên cuộc sống và chủ động "khai thông" các mối quan hệ. Trong năm mới, mong rằng ai cũng duy trì được sự tỉnh táo tài chính, cân bằng giữa tích lũy và tận hưởng, đồng thời biết tận dụng vận khí thuận lợi để biến may mắn thành kết quả cụ thể trong công việc, đầu tư và đời sống gia đình.

*Thông tin có tính chất tham khảo, chiêm nghiêm