Dung mạo khó tin của Phạm Băng Băng ở độ U40

Dù thời gian có trôi qua hay sự nghiệp chững lại vì scandal, Phạm Băng Băng vẫn luôn giữ vững một đặc quyền: Cô sinh ra là để chiếm trọn toàn bộ spotlight. Mới đây nhất, khi dự sự kiện tại Thái Lan, "nữ hoàng thảm đỏ" một lần nữa khiến truyền thông châu Á và giới mộ điệu toàn cầu phải ngỡ ngàng đến mức há hốc mồm. Không chọn phong cách quyền lực, sắc sảo quen thuộc, Phạm Băng Băng bất ngờ để mái tóc hồng, kết hợp cùng lối trang điểm trong trẻo, ngọt ngào chuẩn phong cách "búp bê sống".

Giữa dàn sao đình đám, sự xuất hiện của cô như một luồng gió mới thổi bùng không gian sự kiện. Nhìn vào diện mạo trẻ trung và phong cách ấy, tuyệt đối không một ai có thể tin rằng mỹ nhân họ Phạm năm nay đã bước sang độ tuổi ngoài 40. Cô một lần nữa định nghĩa lại khái niệm về thời gian, chứng minh rằng tuổi tác hoàn toàn không thể chạm tới một biểu tượng nhan sắc của showbiz.

Phạm Băng Băng tỏa sáng tại sự kiện ở Thái Lan. Clip: X

Phạm Băng Băng bất ngờ để mái tóc hồng, kết hợp cùng lối trang điểm trong trẻo, ngọt ngào chuẩn phong cách "búp bê sống". Ảnh: Instagram

Váy đen, tóc hồng tôn lên làn da trắng sứ của Phạm tổng. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Giữa dàn sao đình đám, sự xuất hiện của cô như một luồng gió mới thổi bùng không gian sự kiện. Ảnh: Instagram

Chẳng ai nghĩ Phạm Băng Băng đã hơn 40 tuổi. Ảnh: Instagram

Sự kiện tại Thái Lan chỉ là một trong số vô vàn minh chứng cho thấy biệt danh "nữ hoàng tắc kè hoa" hoàn toàn đo ni đóng giày cho Phạm Băng Băng. Khi thị trường nội địa tại Trung Quốc đóng lại cánh cửa sau scandal chấn động năm 2018, nhiều người từng nghĩ thời hoàng kim của cô đã chấm hết. Thế nhưng, bản lĩnh của một ngôi sao hạng A tầm cỡ quốc tế không bao giờ chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Phạm Băng Băng đã chọn một hướng đi thông minh hơn: Cô mang tên tuổi và đẳng cấp của mình bước ra biển lớn, biến các thảm đỏ quốc tế từ Cannes, Paris cho đến các tuần lễ thời trang danh giá thành sân khấu riêng của mình.

Ở đó, người ta thấy một Phạm Băng Băng biến hóa khôn lường không bao giờ lặp lại chính mình. Khi thì kiêu sa, quyền lực với những bộ haute couture mang đậm âm hưởng truyền thống Á Đông, gợi nhắc đến hình ảnh "nữ hoàng thảm đỏ" từng làm chấn động thế giới. Lúc lại sắc sảo, ma mị trong những bộ suit cắt xẻ táo bạo mang hơi hướng phi giới tính, toát lên thần thái của một nữ chủ tịch thực thụ. Và rồi, đột ngột chuyển mình thành một cô búp bê ngọt ngào với tóc hồng tại Thái Lan.

Sự linh hoạt trong tư duy thời trang, khả năng "cân" mọi concept khó nhằn nhất đã giúp Phạm Băng Băng duy trì sức hút lớn với công chúng. Không cần những bộ phim bom tấn đại lục bảo chứng, chính bản thân cái tên Phạm Băng Băng đã là một thương hiệu thời trang độc quyền, một bảo chứng cho sự xa hoa và đẳng cấp.

Biệt danh "nữ hoàng tắc kè hoa" hoàn toàn đo ni đóng giày cho Phạm Băng Băng. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Phạm Băng Băng biến hóa khôn lường không bao giờ lặp lại chính mình. Ảnh: Instagram

Sự linh hoạt trong tư duy thời trang, khả năng "cân" mọi concept khó nhằn nhất đã giúp Phạm Băng Băng duy trì sức hút lớn với công chúng. Ảnh: Instagram

Phạm Băng Băng sinh ngày 16/9/1981 tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật (mẹ là ca sĩ, cha thuộc đoàn văn công hải quân), cô sớm bộc lộ năng khiếu từ nhỏ. Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời cô đến vào năm 1998 khi cô đảm nhận vai diễn nàng hầu Kim Tỏa trong bộ phim truyền hình quốc dân Hoàn Châu Cách Cách . Dù chỉ là một vai phụ làm nền cho các diễn viên chính, nhan sắc thanh tú cùng đôi mắt biết nói của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả cả châu Á.

Không ngủ quên trên chiến thắng, Phạm Băng Băng đã có một chiến lược dài hơi và thông minh để thoát mác "bình hoa di động". Cô liên tục thử thách bản thân qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh nặng đô và gặt hái những thành tựu vô tiền khoáng hậu như trở thành Ảnh hậu tại các liên hoan phim uy tín như Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Hoa Biểu, Bách Hoa. Đỉnh cao là danh hiệu "Nữ hoàng thảm đỏ Cannes" với những màn xuất hiện để đời diện váy long bào, váy sứ thanh hoa hay váy hoa mẫu đơn. Phạm Băng Băng không chỉ đi dự sự kiện, cô mang văn hóa Trung Hoa ra thế giới.

Ảnh: Instagram

Phạm Băng Băng có sự nghiệp dài hơi hơn 3 thập kỷ. Ảnh: Instagram

Năm 2018, sự nghiệp đỉnh cao của Phạm Băng Băng sụp đổ trong chốc lát sau scandal trốn thuế gây chấn động toàn cầu. Cô phải nộp phạt khoản tiền khổng lồ lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ và vướng vào lệnh "cấm sóng" ngầm tại thị trường nội địa Trung Quốc. Hàng loạt nhãn hàng quay lưng, các dự án phim ảnh bị cắt vai hoặc thay thế bằng công nghệ AI.

Đó là cú tát trời giáng mà phần lớn nghệ sĩ khó lòng gượng dậy. Thế nhưng, Phạm Băng Băng không chọn cách buông xuôi hay bi lụy. Cô âm thầm tái thiết lập cuộc đời mình. Nữ diễn viên chuyển hướng mạnh mẽ sang thị trường quốc tế, xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ ở nước ngoài, tham gia các dự án phim độc lập tại Hàn Quốc (như Insider ) và tập trung phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng của mình.

Ảnh: Instagram

Sau scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng chuyển hướng hoạt động tại thị trường quốc tế và kinh doanh. Ảnh: Instagram

Về đời tư, mối tình tốn nhiều giấy mực nhất của Phạm Băng Băng là với nam tài tử Lý Thần. Cả hai từng có quãng thời gian mặn nồng, thậm chí Lý Thần đã quỳ gối cầu hôn cô trong một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với tuyên bố sẽ "bảo vệ cô suốt đời".

Tuy nhiên, ngay sau khi scandal trốn thuế bùng nổ, áp lực từ dư luận quá lớn, cặp đôi đã chính thức đường ai nấy đi vào giữa năm 2019 trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của công chúng. Hiện tại, ở tuổi ngoài 40, Phạm Băng Băng tận hưởng cuộc sống độc thân vô cùng giàu có, sang chảnh, tự chủ tài chính và xem sự nghiệp thời trang, kinh doanh làm lẽ sống.

Ảnh: Instagram

Hiện tại, ở tuổi ngoài 40, Phạm Băng Băng tận hưởng cuộc sống độc thân vô cùng giàu có, sang chảnh. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram