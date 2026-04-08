Đừng hỏi con có học tốt không: Phụ huynh thông minh luôn lặng lẽ làm 3 điều này

Tuy nhiên, theo chia sẻ từ một bà mẹ có con đang học tiểu học được đăng tải trên trang Sohu, việc mãi bận tâm đến chuyện con có “tố chất học hành” hay không thực chất là một vòng luẩn quẩn khiến cha mẹ thêm mệt mỏi. Thay vì đi tìm câu trả lời “có” hay “không”, điều quan trọng hơn là chuẩn bị cho con những nền tảng vững chắc để bước vào đời, dù con có đi theo con đường nào.

Áp lực vô hình từ kỳ vọng “học giỏi”

Trong suy nghĩ của nhiều người, học giỏi vẫn là con đường an toàn nhất để có một tương lai ổn định. Chính vì vậy, khi con học chậm, tiếp thu kém, cha mẹ dễ rơi vào trạng thái lo âu, thậm chí nghi ngờ năng lực của con.

Không ít người vô tình gán nhãn cho con là “không có tố chất”, như một cách để tự trấn an hoặc tìm lý do cho những kết quả chưa như mong đợi. Nhưng thực tế, cách nghĩ này có thể khiến cả cha mẹ lẫn con cái rơi vào trạng thái tiêu cực kéo dài.

Ba điều quan trọng hơn điểm số

Thay vì cố tìm câu trả lời cho một câu hỏi không có hồi kết, nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng cha mẹ nên tập trung vào ba yếu tố cốt lõi có thể “nâng đỡ” cho con trong mọi hoàn cảnh.

Thứ nhất, nuôi dưỡng sự tự tin từ điểm mạnh của con.

Mỗi đứa trẻ đều có thế mạnh riêng, có thể không nằm ở sách vở nhưng lại thể hiện ở sự sáng tạo, khả năng quan sát hay tư duy thực tế. Khi được ghi nhận và khích lệ đúng lúc, những điểm mạnh này sẽ giúp trẻ hình thành sự tự tin - yếu tố quan trọng để phát triển lâu dài.

Thứ hai, giúp con có nền tảng tối thiểu để bước vào xã hội.

Không phải ai cũng cần trở thành học sinh xuất sắc, nhưng việc duy trì mức học cơ bản, hình thành thói quen học tập và sở hữu một kỹ năng nhất định là điều cần thiết. Đây chính là “tấm vé” giúp trẻ có thêm lựa chọn trong tương lai, thay vì bị giới hạn cơ hội.

Thứ ba, cho con trải nghiệm cuộc sống thực tế từ sớm.

Những kỹ năng như giao tiếp, giải quyết vấn đề, hiểu quy tắc xã hội… không thể học hết từ sách vở. Việc cho trẻ tham gia vào các hoạt động đời sống như đi chợ, giao tiếp, xử lý tình huống nhỏ sẽ giúp trẻ trưởng thành nhanh hơn và tự tin hơn khi bước ra xã hội.

Đừng biến con thành “phiên bản tiêu chuẩn”

Giáo dục không phải là quá trình “đổ đầy kiến thức”, mà là hành trình khơi dậy tiềm năng. Mỗi đứa trẻ có một nhịp phát triển riêng, và thành công không chỉ được đo bằng điểm số hay bằng cấp.

Việc ép một đứa trẻ phải giỏi theo một khuôn mẫu duy nhất chẳng khác nào yêu cầu một con cá phải leo cây. Điều cha mẹ cần làm không phải là thay đổi bản chất của con, mà là giúp con tìm ra môi trường phù hợp để phát huy thế mạnh.

Hành trình dài, không phải cuộc đua ngắn

Sự trưởng thành của một đứa trẻ không thể đánh giá qua vài bài kiểm tra hay một giai đoạn học tập. Một học sinh tiểu học chưa nổi bật hoàn toàn có thể tỏa sáng ở những giai đoạn sau.

Vì vậy, thay vì loay hoay với câu hỏi “con có phải là người học giỏi hay không”, cha mẹ nên tập trung vào việc:

Bồi dưỡng sự tự tin Xây dựng nền tảng cơ bản Trang bị kỹ năng sống

Khi có được những điều này, đứa trẻ dù không xuất sắc trong học tập vẫn có thể đứng vững và phát triển theo cách riêng của mình.

Bởi suy cho cùng, điều quan trọng nhất không phải là con có giỏi hay không, mà là con có đủ khả năng để sống tốt, sống độc lập và hạnh phúc trong cuộc đời của chính mình.