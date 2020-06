Đừng hâm nóng bằng lò vi sóng nếu bạn đang sử dụng các vật dụng này để chứa đựng thức ăn

Dùng hộp nhựa đựng thức ăn dường như là thói quen rất phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên, có phải loại hộp nhựa nào cũng an toàn với sức khỏe của chúng ta hay không?

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Channel NewsAsia (CNA), giáo sư Suresh Valiyaveettil, công tác tại Khoa Hóa học thuộc trường Đại học Quốc gia Singapore, cảnh báo mọi người không nên dùng hộp nhựa, đặc biệt là hộp nhựa dùng một lần trong thời gian dài hay là quay nóng bằng lò vi sóng, vì hóa chất có thể ngấm vào thức ăn khi ở nhiệt độ cao.

Nguy hiểm tiềm ẩn đối với sức khỏe khi hâm nóng thức ăn đựng trong hộp nhựa dùng 1 lần bằng lò vi sóng

Việc hâm thức ăn bằng hộp nhựa trong lò vi sóng cũng khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao (Ảnh minh họa).

Giáo sư Valiyaveettil cho biết mặc dù cấu trúc hóa học của hộp nhựa tái sử dụng hay hộp nhựa sử dụng một lần đều giống nhau, nhưng các chất phụ gia như chất ổn định, chất làm dẻo có khác nhau nên chúng sẽ có độ dày và khả năng chịu nhiệt khác nhau.

Theo đó, "những hộp nhựa tái sử dụng thường là loại dày hơn, ổn định hơn, có độ bền cao hơn, từ đó có thể chịu nhiệt tốt hơn. Trong khi đó, loại hộp nhựa dùng một lần có chất lượng thấp hơn hẳn so với hộp tái sử dụng. Điều này có nghĩa là chúng có khả năng chịu nhiệt kém hơn", Giáo sư Valiyaveettil nói.

Nói cách khác, khi bạn cho thực phẩm vào trong hộp nhựa dùng một lần rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, các phân tử nhỏ của các chất phụ gia tạo ra màu sắc, độ bền của hộp nhựa có thể bám vào trong thực phẩm, và nó sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu bạn ăn phải chúng. Bisphenol A (BPA) và phthalates là 2 chất này có thể phá vỡ các hormone và hệ sinh sản trong cơ thể của bạn.

Vậy cần phải làm gì khi hâm thức ăn bằng lò vi sóng để đảm bảo sức khỏe?

Tốt nhất, bạn nên chuyển thức ăn qua một cái tô, bát, đĩa bằng thủy tinh hoặc sứ rồi hãy bắt đầu hâm nóng bằng lò (Ảnh minh họa).

Theo gợi ý của các chuyên gia, tốt nhất, bạn nên chuyển thức ăn qua một cái tô, bát, đĩa bằng thủy tinh hoặc sứ trước khi cho vào lò vi sóng hâm nóng.

Ngoài ra, Tiến sĩ Henry Leung, chuyên gia cao cấp về dược lý và độc học, đồng thời là giảng viên của Khoa học Hóa học & Sinh học thuộc trường Đại học Bách Khoa (Singapore), chia sẻ thêm rằng tuy là hộp nhựa tái sử dụng an toàn hơn so với hộp dùng một lần, nhưng điều này không có nghĩa là hộp nào cũng an toàn đối với sức khỏe của bạn.

Tiến sĩ Henry nói: "Bạn có thể kiểm tra độ an toàn của hộp nhựa bằng cách xem con số được in bên trong hình tam giác là con số mấy. Mặc dù các mã được dùng để xác định lượng polymer được dùng trong tái chế, nhưng nó cũng hiển thị cho sự hiện diện của BPA".

Vì thế, nếu bạn thấy trong hình tam giác dưới đáy hộp có in số 3 hoặc 7 thì đây là hộp có chứa BPA cao, bạn không nên sử dụng nó để đựng thức ăn nóng. Riêng "hộp nhựa có mã số 5 là loại polymer an toàn nhất ngay cả khi bạn bỏ nó vào trong lò vi sóng vì tính ổn định của nó cao", Giáo sư Valiyaveettil chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng nếu hộp nhựa thay đổi về hình dạng, màu sắc hoặc có mùi thì bạn nên bỏ nó đi, vì đây là dấu hiệu cho thấy các hộp nhựa đã đạt đến giới hạn của chúng và không thể chịu được nhiệt nữa. Đồng thời, các hộp nhựa sẽ bị hao mòn sau một thời gian sử dụng vì vậy, bạn nên thay hộp mới khi thấy chúng đã cũ.

Nguồn: Asiaone, CNA