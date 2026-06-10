Tôi dùng điều hòa đã hơn 10 năm. Mỗi mùa hè đến, chiếc máy gần như trở thành thiết bị không thể thiếu trong gia đình. Thế nhưng suốt một thời gian dài, tôi vẫn luôn nghĩ rằng tiết kiệm điện đơn giản là bật ít giờ hơn hoặc tăng nhiệt độ lên một chút. Mãi đến khi tìm hiểu kỹ hơn về cách vận hành của điều hòa, tôi mới nhận ra có nhiều thói quen tưởng rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đáng kể đến hóa đơn tiền điện mỗi tháng. Điều bất ngờ là những quy tắc này không hề phức tạp, ai cũng có thể áp dụng ngay.

Đóng rèm trước khi bật điều hòa

Trước đây, tôi thường chỉ nhớ đóng cửa khi bật điều hòa mà quên mất một việc quan trọng khác là kéo rèm. Nhà tôi có cửa sổ kính khá lớn nên vào những ngày nắng nóng, ánh nắng vẫn xuyên qua kính và liên tục làm nóng căn phòng. Điều này đồng nghĩa với việc điều hòa phải hoạt động nhiều hơn để bù lại lượng nhiệt từ bên ngoài. Sau khi duy trì thói quen kéo rèm trước khi bật điều hòa, đặc biệt vào buổi chiều, tôi nhận thấy phòng mát nhanh hơn và giữ nhiệt độ ổn định lâu hơn. Đối với những căn hộ hoặc ngôi nhà hướng Tây, đây được xem là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để giảm áp lực cho điều hòa.

Kết hợp thêm quạt, đừng sợ tốn điện hơn

Đây có lẽ là điều khiến tôi bất ngờ nhất. Trước kia, tôi luôn nghĩ rằng đã bật điều hòa thì không nên bật thêm quạt. Trong suy nghĩ của tôi, sử dụng hai thiết bị cùng lúc chắc chắn sẽ tiêu tốn nhiều điện hơn một thiết bị. Nhưng thực tế lại không hẳn như vậy.

Quạt điện tiêu thụ lượng điện rất thấp so với điều hòa. Khi bật quạt ở mức gió nhẹ hoặc trung bình, luồng không khí lạnh sẽ được phân bổ đều hơn trong phòng. Nhờ đó, căn phòng nhanh đạt cảm giác dễ chịu mà không cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống quá thấp. Hiện nay, thay vì để 23 hoặc 24 độ C như trước, tôi thường cài 26 đến 27 độ C rồi bật thêm quạt. Phòng vẫn mát, cảm giác dễ chịu không thay đổi nhiều nhưng điều hòa không phải hoạt động quá tải.

Ưu tiên chế độ Sleep vào ban đêm

Một sai lầm phổ biến của nhiều người là bật chế độ Cool rồi để máy chạy nguyên đêm. Tôi cũng từng như vậy.

Sau này mới biết chế độ Sleep được thiết kế riêng cho giấc ngủ ban đêm. Khi cơ thể đi vào trạng thái nghỉ ngơi sâu, nhu cầu làm mát sẽ giảm dần. Chế độ Sleep sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp thay vì duy trì mức lạnh cố định suốt nhiều giờ. Nhờ đó, người dùng vừa tránh cảm giác lạnh buốt lúc gần sáng, vừa hạn chế điện năng tiêu thụ không cần thiết. Nếu điều hòa nhà bạn có chế độ Sleep, đây là tính năng rất đáng tận dụng thay vì bỏ quên trên điều khiển.

Khoảng thời gian 13h-17h là lúc điều hòa "vất vả" nhất

Trước đây tôi cứ nghĩ bật điều hòa lúc nào cũng như nhau. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, tôi mới biết khoảng từ 13h đến 17h thường là thời điểm nhiệt độ ngoài trời ở mức cao, tường nhà, mái nhà và cửa kính đều hấp thụ nhiệt mạnh nhất. Đó cũng là lúc điều hòa phải làm việc nhiều hơn để giữ nhiệt độ trong phòng ổn định.

Nếu buộc phải sử dụng điều hòa trong khung giờ này, nên đóng kín cửa, kéo rèm từ sớm và hạn chế các nguồn sinh nhiệt trong phòng như bếp nấu, máy sấy quần áo hoặc các thiết bị điện công suất lớn. Những việc tưởng nhỏ này có thể giúp điều hòa hoạt động hiệu quả hơn đáng kể.

Không bật tắt điều hòa liên tục

Đây là thói quen tôi từng nghĩ là tiết kiệm điện. Mỗi khi ra khỏi phòng khoảng 20-30 phút, tôi thường tắt điều hòa rồi bật lại khi quay về. Nhưng thực tế, việc bật lại điều hòa sau khi phòng đã nóng lên khiến thiết bị phải hoạt động với công suất cao để làm lạnh từ đầu. Trong nhiều trường hợp, cách này còn tốn điện hơn việc duy trì nhiệt độ ổn định trong thời gian ngắn. Tất nhiên, nếu không sử dụng phòng trong vài tiếng hoặc ra ngoài cả ngày thì nên tắt điều hòa. Nhưng với những khoảng thời gian ngắn, việc bật tắt liên tục chưa chắc đã là lựa chọn tối ưu.