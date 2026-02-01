Đừng đặt cây ở 5 vị trí này trong nhà: Tưởng đẹp mà hóa rước họa, nhiều người để rồi mới hối hận

Cây xanh trong nhà không chỉ giúp không gian thêm sinh động mà còn mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, không phải đặt cây ở đâu cũng tốt. Trên thực tế, một số vị trí trong nhà nếu để cây xanh sẽ tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe, an toàn hoặc sinh hoạt hằng ngày. Nhiều gia đình chỉ nhận ra điều này sau khi đã gặp sự cố, thậm chí phải dọn bỏ cây trong tiếc nuối.

Dưới đây là 5 vị trí bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đặt cây trong nhà.

Đặt cây chắn lối đi hoặc cửa ra vào

Nhiều người thích đặt chậu cây lớn ngay cửa chính với suy nghĩ tạo cảm giác xanh mát, chào đón. Nhưng thực tế, cửa ra vào là khu vực mọi người đi lại thường xuyên, cần sự thông thoáng và an toàn. Cây đặt chắn lối đi dễ khiến bạn vấp ngã, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Về lâu dài, điều này ảnh hưởng đến sự thoải mái trong sinh hoạt và cả tâm trạng của các thành viên.

Đặt cây trong phòng ngủ, đặc biệt là sát đầu giường

Cây xanh ban ngày quang hợp và tạo oxy, nhưng ban đêm lại tiêu thụ oxy và thải ra CO₂. Với không gian kín như phòng ngủ, việc đặt nhiều cây hoặc đặt cây quá gần giường ngủ có thể khiến không khí ngột ngạt, gây cảm giác khó thở, ngủ không sâu giấc.

Bên cạnh đó, đất trồng cây có thể là nơi trú ngụ của côn trùng, nấm mốc nếu không được chăm sóc kỹ. Những yếu tố này dễ gây dị ứng, ảnh hưởng đến hệ hô hấp, đặc biệt với người có cơ địa nhạy cảm nếu bạn đặt cây ngay sát đầu giường.

Đặt cây trong nhà bếp

Nhà bếp là nơi thường xuyên có nhiệt độ cao, dầu mỡ và độ ẩm lớn. Đây không phải môi trường lý tưởng cho đa số cây trồng trong nhà. Khi đặt cây ở bếp, lá cây dễ bám dầu mỡ, nhanh héo úa, vừa mất thẩm mỹ vừa khó vệ sinh.

Quan trọng hơn, chậu cây đặt gần bếp nấu có thể gây bất tiện khi di chuyển, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ nếu lá khô hoặc cành cây vô tình bén lửa. Không ít gia đình đã phải bỏ cây chỉ vì “trồng cho đẹp” nhưng lại vướng víu trong sinh hoạt.

Đặt cây trong phòng tắm, nhà vệ sinh kín

Một số người cho rằng phòng tắm ẩm ướt rất hợp để trồng cây. Điều này chỉ đúng với những không gian có cửa sổ, thông gió tốt và chọn đúng loại cây chịu ẩm. Với nhà vệ sinh kín, thiếu ánh sáng tự nhiên, cây rất dễ bị úng rễ, thối lá và phát sinh nấm mốc.

Không chỉ cây nhanh chết, môi trường ẩm ướt kết hợp đất trồng còn có thể tạo mùi khó chịu, ảnh hưởng đến vệ sinh chung.

Đặt cây quá cao hoặc trên kệ treo thiếu chắc chắn

Xu hướng treo cây trên cao để tiết kiệm diện tích ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, nếu kệ treo không chắc chắn hoặc chậu cây quá nặng, nguy cơ rơi vỡ là rất lớn. Một chậu cây rơi từ trên cao xuống không chỉ làm hỏng đồ đạc mà còn có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho gia chủ.

Ngoài ra, cây đặt quá cao cũng khó chăm sóc, khó tưới nước và cắt tỉa. Khi đất khô hoặc nước tưới rơi vãi, sàn nhà dễ trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm trong sinh hoạt hằng ngày.

Đinh Anh (Tổng hợp)