Trong thời đại hội nhập, việc sở hữu thêm một ngoại ngữ thứ hai như tiếng Trung, tiếng Nhật hay tiếng Hàn luôn được xem là một điểm cộng lớn trong hồ sơ năng lực của sinh viên. Tuy nhiên, thay vì đăng ký các khóa học theo phong trào hoặc chỉ để giải tỏa cảm giác sợ tụt hậu, bạn cần một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả tâm lý lẫn kế hoạch dài hạn.

Việc bắt đầu một ngôn ngữ mới khi chưa thực sự hiểu rõ khối lượng công việc phía trước có thể khiến bạn sớm rơi vào tình trạng bỏ dở giữa chừng, gây lãng phí thời gian và tiền bạc. Dưới đây là những sự thật mà bạn cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định dấn thân vào một ngôn ngữ mới.

Áp lực thời gian từ chương trình học chính khóa

Sự thật đầu tiên mà nhiều sinh viên thường bỏ qua chính là quỹ thời gian thực tế của bản thân. Học một ngoại ngữ mới đòi hỏi sự ôn luyện đều đặn mỗi ngày, trong khi chương trình đại học với các kỳ thi và đồ án vốn đã chiếm phần lớn thời gian và năng lượng của bạn.

Nếu không có kỹ năng quản lý thời gian cực tốt, việc học thêm ngoại ngữ thứ hai sẽ dễ dàng bị đẩy xuống hàng ưu tiên cuối cùng mỗi khi mùa thi đến. Kết quả là bạn sẽ nhanh chóng quên sạch kiến thức cũ và cảm thấy đuối sức khi phải liên tục bắt kịp tiến độ của lớp học thêm.

Sự nhầm lẫn giữa các hệ ngôn ngữ

Nếu bạn đang trong quá trình củng cố tiếng Anh mà lại bắt đầu học một ngôn ngữ có hệ thống ngữ pháp hoặc mặt chữ hoàn toàn khác biệt, hiện tượng "loạn" ngôn ngữ rất dễ xảy ra. Việc phải ghi nhớ cùng lúc hai bộ quy tắc cú pháp khác nhau đôi khi khiến não bộ bị quá tải, dẫn đến tình trạng giao tiếp ngắc ngứ ở cả hai thứ tiếng. Đặc biệt với những ngôn ngữ sử dụng chữ tượng hình hoặc có cách phát âm phức tạp, bạn sẽ cần một khoảng thời gian làm quen rất dài trước khi có thể thực sự sử dụng chúng một cách tự nhiên.

Chi phí phát sinh không chỉ dừng lại ở học phí

Đừng chỉ nhìn vào con số học phí niêm yết tại các trung tâm để đánh giá mức độ đầu tư. Việc học một ngoại ngữ thứ hai còn kéo theo hàng loạt chi phí vô hình khác như giáo trình, từ điển, các ứng dụng học tập có trả phí hoặc lệ phí thi các chứng chỉ quốc tế thường rất đắt đỏ.

Ngoài ra, để duy trì môi trường giao tiếp, bạn có thể phải chi thêm tiền cho các buổi sinh hoạt câu lạc bộ hoặc các khóa học kỹ năng chuyên sâu. Nếu không có một kế hoạch tài chính cụ thể, việc đứt quãng giữa chừng vì lý do kinh tế là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đam mê nhất thời không thắng được sự kiên trì

Nhiều bạn trẻ đăng ký học ngoại ngữ thứ hai chỉ vì yêu thích một bộ phim, một nhóm nhạc thần tượng hay đơn giản là thấy bạn bè xung quanh ai cũng học. Tuy nhiên, sự hào hứng ban đầu này thường biến mất rất nhanh khi bạn bắt đầu phải đối mặt với những bài học ngữ pháp khô khan hay những danh sách từ vựng dài dằng dặc.

Học ngôn ngữ là một cuộc chạy marathon chứ không phải là một đường chạy nước rút. Nếu không xác định được mục tiêu nghề nghiệp rõ ràng hoặc một động lực tự thân đủ mạnh, bạn sẽ rất khó để duy trì việc học qua những giai đoạn nản lòng nhất.

Việc làm giàu vốn ngoại ngữ luôn là một khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai, nhưng nó chỉ thực sự hiệu quả khi bạn có một lộ trình nghiêm túc và thực tế. Hãy lắng nghe bản thân và đánh giá đúng nguồn lực cá nhân trước khi bắt đầu, để mỗi ngôn ngữ bạn học thêm thực sự trở thành một công cụ sắc bén giúp bạn vươn xa hơn trong sự nghiệp sau này.