Dùng chiêu góp vốn kinh doanh mỹ phẩm, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Những ngày qua, hàng chục người dân liên tục tìm kiếm chỗ ở, nơi tạm trú của Lê Thị Thái Hà (SN 1991, đăng ký thường trú ở phường 7, TP Tân An, tỉnh Long An); đồng thời gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo Hà dùng nhiều phương thức, thủ đoạn lừa gạt, chiếm đoạt của họ hàng chục tỉ đồng.

Theo trình bày của bà Huỳnh Thị Ngọc Gấm (ngụ phường 5, TP Tân An), Thái Hà là bạn thân của người cháu. Lợi dụng mối quan hệ đó, Hà rủ bà Gấm mua bán mỹ phẩm.

Từ tháng 5 đến tháng 10-2013, bà Gấm ký tới 59 hợp đồng, chuyển tiền cho Hà với số tiền hàng tỉ đồng. Sau đó, bà Gấm phát hiện Hà không minh bạch, lấy tiền tiêu xài, nên yêu cầu dừng hợp tác và trả tiền.

Nhiều người tố cáo bị lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng thông qua mạng zalo (hình chỉ mang tính minh họa)

Tháng 3-2014, bà Gấm thấy Hà hẹn quá lâu không trả, liền nhờ người thân ở Hà Nội, Đà Nẵng đi xác minh những hợp đồng bà đã ký với các công ty (bà chỉ ký hợp đồng, còn mọi giao dịch đều do Hà quản lý).

Qua xác minh cho thấy các công ty này không ký hợp đồng với bà Thái Hà và không biết Hà là ai. Bà Gấm đến nhà đòi tiền nhưng không gặp được Hà. Hiện bà Gấm đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ xử lý.

"Trong quá trình góp vốn, Hà lấy tiền của tôi góp vốn cho hợp đồng lần sau trả lãi cho hợp đồng lần trước. Cứ thế, Hà giữ tiền gốc và chiếm đoạt của tôi hơn 3,7 tỉ đồng, chưa tính lãi trong tất cả các hợp đồng đã ký" - bà Gấm bức xúc cho biết thêm.

Chị Huỳnh Thị Thanh Điền (ngụ xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) trình bày trước đó, chị làm nhân viên ở một ngân hàng trên địa bàn TP Tân An. Hà là cháu ruột của anh rể chị Điền. Hà đã mời chị cùng tham gia mua, bán hàng mỹ phẩm Thái Lan vì Hà không đủ vốn.

Nghe theo lời rủ rê, chị Điền nghỉ làm việc ở ngân hàng và góp vốn kinh doanh cùng Hà. Sau gần 10 lần ký hợp đồng góp vốn, chị Điền không lấy ra được đồng nào nhưng phải đóng tiền lên đến hơn 6 tỉ đồng nên quyết định không kinh doanh, rút lãi và vốn. Do chị Điền đòi liên tục, Hà trả lại được 1 tỉ đồng và trốn mất.

Anh Chu Trung Dũng (trú tại TP HCM) cho biết gia đình kinh doanh buôn bán các mặt hàng tiêu dùng, trong đó có mua, bán khẩu trang. Trong đợt dịch Covid-19, Hà liên lạc với anh qua Facebook, cho biết công ty đang có số lượng lớn khẩu trang giá rẻ.

Anh Dũng lập tức chuyển tiền đặt cọc theo hợp đồng giao dịch trên Facebook, Zalo và thống nhất với nhau qua số điện thoại Zalo. Đến khi anh chuyển tiền đặt cọc xong, Hà nói đã chuyển hàng nhưng thật ra không giao hàng và sau đó cắt liên lạc. Tổng số tiền anh đã đặt cọc là hơn 130 triệu đồng. Anh Dũng cũng đã gửi đơn đến CQĐT tỉnh Long An tố cáo Hà.

Hiện những thư tố giác của các nạn nhân đang được các cơ quan chức năng tỉnh Long An thụ lý và điều tra làm rõ.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết: "Hiện nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Tân An liên quan đối tượng Lê Thị Thái Hà".

Theo đó, đơn vị thụ lý nguồn tin tố giác tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP Tân An đang có liên quan đến việc người dân có giao dịch mua bán hàng hóa, mỹ phẩm, khẩu trang y tế, nước rửa tay kháng khuẩn trên mạng xã hội với các tài khoản Facebook tên "Thái Hà Lê" (sau đổi tên thành "Nguyễn Thị Thanh Tuyền"), tài khoản Zalo tên "Suzy", "Zozo" do Lê Thị Thái Hà làm chủ tài khoản.

Theo thông báo của CQĐT, người dân có giao dịch trên mạng xã hội với các tài khoản Zalo, Facebook trên đề nghị liên hệ, trình báo vụ việc với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An để giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Đội Điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, số 46 Quốc lộ 1, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: 02723.989.204.