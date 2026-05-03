Dùng chất cấm sản xuất giò chả heo, bị xử phạt 62,5 triệu đồng
(NLĐO)- Chế biến 14 kg giò chả heo có sử dụng chất cấm là hàn the, một cơ sở chế biến giò chả ở Thanh Hóa đã bị xử phạt tổng cộng 62,5 triệu đồng
Ngày 3-5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng vừa ra quyết định xử phạt một cơ sở chế biến giò chả heo trên địa bàn do vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm khi sử dụng chất cấm trong chế biển, với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm, ngày 15-4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hộ gia đình bà P.T.T. (ngụ phường Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) là cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh giò heo.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang tổ chức sản xuất 14 kg giò chả heo để đưa ra thị trường tiêu thụ. Kết quả test nhanh mẫu sản phẩm cho thấy dương tính với hàn the. Kiểm tra khu vực chế biến, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một hộp chứa khoảng 0,5 kg hàn the.
Với vi phạm trên, xác định cơ sở đã vi phạm 2 hành vi, gồm sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm bị xử phạt 45 triệu đồng; sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực, bị xử phạt 17,5 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với cơ sở là 62,5 triệu đồng.
Theo quy định của Bộ Y tế, hàn the là chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng chất này nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm, tuy nhiên có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng nếu tích lũy trong cơ thể.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm; ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát về chất lượng, an toàn. Mọi hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn cần được kịp thời phát hiện, phản ánh để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.