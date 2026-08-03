Đúng 3/8, 'Harvard Việt Nam' thành lập 4 trường thuộc đầu tiên, mục tiêu mở tổng cộng 7 trường

Sáng nay 3/8, trường Đại học Ngoại thương (thường được mệnh danh là Harvard Việt Nam) công bố quyết định thành lập 4 trường thuộc, bao gồm Trường Kinh tế và Quản lý công , Trường Kinh doanh , Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt – Nhật , Trường Luật và Khoa học chính trị . Đây là bước đi quan trọng trong quá trình triển khai mô hình tổ chức mới của trường Đại học Ngoại Thương, phù hợp với định hướng đổi mới quản trị đại học và chiến lược phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

Việc thành lập các trường thuộc được thực hiện trên cơ sở tiếp tục tinh gọn bộ máy, tăng cường tự chủ, khai thác hiệu quả nguồn lực và phát huy thế mạnh của từng lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu. Mô hình mới hướng tới tăng quyền chủ động trong quản trị học thuật, nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy hợp tác liên ngành, mở rộng kết nối với doanh nghiệp, địa phương và các đối tác quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ người học ngày càng tốt hơn.

Đây cũng là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển trường Đại học Ngoại Thương trở thành cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, có uy tín trong khu vực, từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á.

Theo kế hoạch, trường Đại học Ngoại Thương định hướng thành lập tổng cộng 7 trường thuộc, gồm: Trường Kinh tế và Quản lý công (College of Economics and Public Management); Trường Kinh doanh (College of Business); Trường Tài chính – Kế toán (College of Finance and Accounting); Trường Luật và Khoa học chính trị (College of Law and Political Science); Trường Kinh doanh và Sáng tạo Việt – Nhật (Vietnam – Japan College of Business and Innovation); Trường Ngôn ngữ, Văn hóa và Nghệ thuật (College of Languages, Culture and Arts); Trường Công nghệ và Khoa học dữ liệu (College of Technology and Data Science).

Trong đợt kiện toàn tổ chức lần này, nhà trường chính thức thành lập 4 trường đầu tiên, tạo nền tảng để tiếp tục triển khai lộ trình hoàn thiện mô hình 7 trường thuộc theo Đề án trong thời gian tới. Đây là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển Trường Đại học Ngoại Thương theo hướng đại học đa lĩnh vực, hiện đại, đổi mới sáng tạo, tăng cường tự chủ và từng bước khẳng định vị thế trong nhóm các trường đại học hàng đầu châu Á.

Cùng với việc công bố quyết định thành lập, nhà trường đã trao các quyết định bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo của 4 trường thuộc nhằm nhanh chóng đưa mô hình tổ chức mới đi vào hoạt động ổn định, đồng bộ và hiệu quả.

Nhà trường cũng trao các quyết định bổ nhiệm giao nhiệm vụ đối với đội ngũ Trưởng khoa và Chánh Văn phòng của các trường thuộc, tạo nền tảng để các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn ngay sau khi mô hình mới được đưa vào vận hành.

Việc thành lập 4 trường thuộc đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới của Trường Đại học Ngoại Thương. Không chỉ tạo lập mô hình tổ chức phù hợp với yêu cầu phát triển của giáo dục đại học trong giai đoạn mới, đây còn là nền tảng để Nhà trường tiếp tục phát huy nội lực, mở rộng hợp tác, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, gia tăng giá trị đóng góp cho cộng đồng và xã hội, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm hàng đầu châu Á.