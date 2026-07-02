"Duk Seon" Hyeri thành gương mặt đại diện chiến dịch Korea Beauty Festival, "đến Hàn để lột xác nhan sắc" đang thành trào lưu toàn cầu

Hyeri được "chọn mặt gửi vàng" cho chiến dịch cấp quốc gia

Ngày 24/6, tại lễ khai mạc Lễ hội Sắc đẹp Hàn Quốc 2026 (Korea Beauty Festival, KBF) diễn ra ở tòa nhà HiKR Ground, Seoul, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) đã chính thức bổ nhiệm Hyeri làm đại sứ quảng bá của lễ hội.

Đây là sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phối hợp cùng KTO tổ chức, mở màn cho chiến dịch quy mô lớn nhằm thu hút du khách quốc tế thông qua du lịch làm đẹp, kéo dài đến hết ngày 30/9.

Hyeri chính thức bổ nhiệm Hyeri làm đại sứ quảng bá của lễ hội

Việc Hyeri được chọn không gây bất ngờ.

Từ cô nàng Duk Seon quốc dân của Reply 1988 đến hình ảnh một nữ diễn viên trưởng thành với phong cách làm đẹp tự nhiên, khỏe khoắn, Hyeri từ lâu đã là gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu làm đẹp và văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu. Theo kế hoạch, cô sẽ xuất hiện trong video quảng bá chính thức của lễ hội, được phát hành trên các kênh truyền thông quốc tế của KTO với tổng cộng 8 triệu người theo dõi, cùng các nền tảng du lịch lớn trên thế giới.

Người nước ngoài chi hơn 500 triệu USD mỗi năm để làm đẹp tại Hàn

Đằng sau việc bổ nhiệm Hyeri là một bài toán kinh tế nghiêm túc. Theo Korea Tourism Data Lab, chi tiêu của du khách nước ngoài cho các dịch vụ làm đẹp tại Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 843,3 tỷ won (khoảng 546 triệu USD), tăng 38% so với năm trước đó. Con số này bao gồm các khoản thanh toán bằng thẻ quốc tế cho suối nước nóng, salon tóc, chăm sóc móng, massage, trang điểm, chăm sóc da, mỹ phẩm và drugstore.

Nói cách khác, K-beauty không còn chỉ là chuyện bán mỹ phẩm ra nước ngoài. Cơn sốt làn da thủy tinh, lớp trang điểm trong veo kiểu idol giờ đây đang kéo hàng triệu du khách bay thẳng đến Hàn Quốc để tự mình trải nghiệm. "Trào lưu 'đến Hàn Quốc để lột xác nhan sắc' đang lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội, và Hàn Quốc đã và đang nổi lên như một điểm đến 'glowcation' hàng đầu", Chủ tịch KTO Park Sunghyeuck phát biểu tại lễ khai mạc.

Glowcation, từ ghép giữa glow (rạng rỡ) và vacation (kỳ nghỉ), đang là từ khóa thịnh hành để chỉ những chuyến du lịch với mục tiêu chính là chăm sóc sắc đẹp.

Chính phủ Hàn Quốc rõ ràng không muốn bỏ lỡ đà tăng trưởng này. Giới chức nước này xác định K-beauty đã vượt khỏi phạm vi một ngành mỹ phẩm đơn thuần để trở thành nội dung văn hóa đại diện cho Hàn Quốc, đứng cạnh K-pop và K-drama trong chiến lược xuất khẩu văn hóa quốc gia.

Từ soi màu da bằng AI đến 800 sản phẩm du lịch làm đẹp

Bước sang năm thứ ba, KBF 2026 được tổ chức với chủ đề "All about Beauty" và quy mô lớn hơn hẳn. Từ ngày 24 đến 28/6, khu trải nghiệm dành cho người tiêu dùng hoạt động tại HiKR Ground với hàng loạt hoạt động miễn phí: Phân tích màu sắc cá nhân (personal color) bằng công nghệ AI, trải nghiệm trang điểm kiểu idol K-pop, chẩn đoán da đầu và tạo kiểu tóc, chỉnh dáng lông mày theo khuôn mặt, cùng các lớp học làm đẹp do chuyên gia trực tiếp hướng dẫn.

Ở mảng kinh doanh, ngày 25/6, KTO tổ chức hội chợ du lịch quy tụ 48 công ty và tổ chức, trong đó có 39 đơn vị lữ hành đến từ 16 quốc gia, kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp du lịch làm đẹp và y tế của Hàn Quốc. Đến hết ngày 29/6, 93 chuyên gia du lịch và influencer quốc tế còn được đưa đi khảo sát các điểm đến làm đẹp, wellness và du lịch y tế trải dài từ Seoul, Jeju, Busan đến tỉnh Gangwon, nhằm phát triển những địa phương này thành sản phẩm du lịch có thể chào bán ra thị trường quốc tế.

Đáng chú ý nhất với du khách phổ thông là chương trình khuyến mãi kéo dài đến hết ngày 30/9: Khoảng 800 sản phẩm du lịch làm đẹp kèm ưu đãi giảm giá và quà tặng được mở bán trên 9 nền tảng du lịch toàn cầu, trong đó có những cái tên quen thuộc với du khách Việt như Klook, Trip.com, Traveloka, KKday và Creatrip.

Với một chiến dịch được đầu tư bài bản từ gương mặt đại diện, dữ liệu thị trường đến hệ thống phân phối toàn cầu, Hàn Quốc đang cho thấy tham vọng rõ ràng: Biến mỗi lượt xem video làm đẹp trên mạng xã hội thành một tấm vé máy bay đến Seoul.

Dun