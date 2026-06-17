Giữa hàng loạt biệt thự, dinh thự quy mô lớn xuất hiện những năm gần đây, một công trình tại Thanh Hóa vẫn khiến nhiều người phải dụi mắt nhiều lần khi nhìn thấy. Với kiến trúc nguy nga, những chi tiết dát vàng nổi bật và quy mô đồ sộ như bước ra từ truyện cổ tích, dinh thự Xuân Trường từ lâu đã trở thành công trình nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút không ít người tìm đến chiêm ngưỡng. Được biết, đây là dinh thự của ông Trịnh Đình Xuân (thường được gọi là chú Xuân), một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng tại địa phương. Công trình tọa lạc tại huyện Yên Định, Thanh Hóa và hoàn thiện vào cuối năm 2018. Nhờ vẻ ngoài xa hoa cùng quy mô hiếm thấy, nơi đây còn được nhiều người gọi bằng cái tên "lâu đài dát vàng".

Được biết, dinh thự có tổng kinh phí hoàn thiện ước tính lên đến khoảng 100 tỷ đồng, xây dựng trên khuôn viên rộng 1.100 m2. Trong đó, diện tích sàn nhà ở là 560m2, khoảng sân trước rộng 200m2 và lối đi có thể chứa cùng lúc 10 chiếc ô tô.

Bản thiết kế của dinh thự lấy cảm hứng từ các cung điện thời kỳ Phục Hưng châu Âu. Điểm độc đáo của công trình là sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ điển nguy nga và các chi tiết hiện đại.

Điều này thể hiện ngay từ khi đứng bên ngoài nhìn vào dinh thự. Mặt tiền công trình vô cùng bề thế với những hệ cột trụ đá khổng lồ chịu lực nâng đỡ cấu trúc. Phía trên mái là 3 hệ mái vòm lớn đặc trưng của kiến trúc hoàng gia.

Điểm nhấn trên đỉnh chóp cao nhất của dinh thự là một bức tượng mô phỏng Nữ thần Tự do mạ vàng hướng thẳng lên trời, tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với các tòa lâu đài khác tại Việt Nam.

Khác với các tòa lâu đài thường xây cao hàng chụ tầng, Dinh thự Xuân Trường chỉ xây dựng 2 tầng. Lý do là vì gia đình ít người nên gia chủ tối ưu không gian, chỉ thiết kế 2 phòng ngủ lớn nhưng cực kỳ rộng và thoáng đãng với diện tích 50m2.

Nếu ngoại thất mang màu trắng tinh khôi của một "bạch dinh" thì không gian bên trong lại tràn ngập sắc vàng và đỏ, tôn lên phong thái hoàng gia sang trọng. Đáng nói, tất cả các chi tiết kiến trúc nội thất từ phào chỉ trần nhà, hoa văn tường, khung cửa, cho đến các món đồ trang trí, bàn ghế, giường tủ... đều được mạ vàng công nghiệp sáng loáng, khiến bất cứ ai bước vào cũng phải choáng ngợp vì quá xa xỉ.

Trần nhà được lắp đặt khoảng 1.000 bóng đèn LED âm trần tích hợp cảm biến thông minh, chỉ tự động bật khi có người bước vào giúp tối ưu hóa điện năng tiêu thụ. Toàn bộ sàn nhà được lát đá cẩm thạch tự nhiên có độ bóng cực cao. Riêng phòng ngủ được lát sàn gỗ để giữ nhiệt tốt vào mùa đông.

Để đối phó với đặc trưng khí hậu nồm ẩm, nóng bức của miền Trung, gia chủ không dùng trần thạch cao truyền thống mà thay bằng nhựa Picomat cao cấp để chống ẩm mốc.

Nằm ngay chính giữa đại sảnh là hệ thống cầu thang bộ thông hai tầng uốn lượn bề thế, mô phỏng lối kiến trúc của các lâu đài cổ kính phương Tây. Trên đỉnh trần là mái vòm kính xuyên sáng được các nghệ nhân vẽ tay thủ công bằng những gam màu ấm nóng đầy nghệ thuật.

Tại trung tâm lan can tầng 2 được lồng ghép một lớp kính xuyên sáng khắc họa hình ảnh chim công uốn lượn, biểu trưng cho tình cảm vợ chồng chung thủy và hạnh phúc bền chặt.

Dinh thự bố trí hàng trăm ô kính 3 lớp và ô cửa sổ để đón trọn ánh nắng bình minh. Khu vực bếp nấu là nơi sở hữu nhiều cửa sổ nhất, giúp không gian luôn ngập tràn ánh sáng mặt trời mà không cần bật điện ban ngày. Đây là cách chú Xuân cưng chiều vợ, cho vợ cảm giác thoải mái nhất mỗi khi vào bếp nấu ăn.

Sự chịu chơi của đại gia còn được thể hiện qua những vật dụng sinh hoạt nhỏ nhất như lọ đựng tăm, lọ hoa cũng được tỉ mỉ phủ vàng lấp lánh trên nền chất liệu gỗ lim, gỗ trắc đúc nguyên khối.

Ngoài hệ thống điều hòa âm trần và hút mùi hiện đại, gia chủ vẫn tinh tế bố trí thêm 20 chiếc quạt tường xung quanh các phòng để đảm bảo dòng đối lưu không khí, giữ cho không gian dát vàng luôn thoáng đãng, dễ chịu.