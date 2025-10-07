Dụi mắt 5 lần với bảng chi tiêu của cặp vợ chồng ở TP.HCM

Làm sao để tiết kiệm được thêm tiền?

Với câu hỏi này, đáp án đầu tiên bật ra trong tâm trí không ít người, chính là: Cắt giảm chi tiêu. Bởi đây là cách nhanh nhất, dễ thực hiện nhất vì không phải lúc nào cũng kiếm ngay được việc để tăng thu nhập. Tuy nhiên sự thật là trong nhiều hoàn cảnh, kể cả nỗ lực giảm chi thành công, tỷ lệ tiết kiệm cũng không tăng lên là bao.

Tâm sự của cô vợ trong câu chuyện dưới đây, tiếc thay, lại là một trường hợp như vậy.

Thu nhập gần 35,5 triệu/tháng nhưng trả nợ hết hơn 1 nửa

Trong bài chia sẻ của mình, cô vợ cho biết hiện tại gia đình cô đang sinh sống ở TP.HCM. Nhà 4 người gồm 2 vợ chồng, 2 con nhỏ, vẫn phải đi thuê nhà hàng tháng và vấn đề nan giải nhất chính là khoản tiền trả nợ do chồng làm ăn thua lỗ trước đây.

Hiện tại, mức lương của anh là 8 triệu/tháng, gần như chỉ có 1 mình cô gồng gánh kinh tế gia đình. Ngoài công việc chính với mức lương 15 triệu/tháng, cô vợ còn làm thêm nhiều công việc khác, mới kiếm được khoảng gần 12,5 triệu/tháng. Tổng thu nhập của gia đình rơi vào khoảng gần 35,5 triệu/tháng, trong đó tổng tiền phải trả nợ là 19,6 triệu đồng - Tương đương hơn 55% thu nhập.

Bảng tổng kết thu nhập và dự trù chi tiêu của gia đình trong tháng 10

"Em đang stress quá, năm rồi chồng em làm ăn thua lỗ nên giờ nợ gập đầu, còn 18 tháng nữa mới hết nợ. Em đã chạy vạy làm thêm đủ thứ kiếm tiền để trang trải cuộc sống, nuôi 2 con nhỏ. Nhà em đang thuê nhà ở TP.HCM nên khoản nhà ở, điện nước cũng khó cắt giảm. Chỉ có giảm các khoản khác được thôi nhưng em cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Đầu tháng liệt kê những thứ cần chi, dư ra có gần 400k mà em lo lắng vô cùng" - Cô trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, khá nhiều người bày tỏ sự lo lắng cũng như... bế tắc khi nhìn bảng chi tiêu này. Có thể thấy khoản tốn kém nhất là tiền trả nợ, chứ các khoản chi cơ bản khác thì chẳng đáng bao nhiêu và cũng chẳng còn "kẽ hở" nào mà cắt giảm. Đơn cử như khoản "tiền ăn và sữa" 3 triệu tròn, khiến nhiều người thảng thốt.

"Như này là nhà 4 người mà tiền ăn và tiền sữa cả tháng chỉ có 3 triệu thôi hả mom? Ở TP.HCM thì như vậy sao mà đảm bảo... Nếu đó là khoản ăn uống với sữa của riêng con, thì không hiểu 2 vợ chồng ăn uống ra sao nhỉ? Thấy chỗ nào cũng đang thiếu ấy chứ có thừa đâu mà giảm nữa" - Một người thắc mắc.

"Khó mà giảm chi được nữa. Mom cũng cố làm thêm hết sức rồi nên giờ chỉ có 2 phương án thôi, hoặc là xin giãn thời gian trả nợ ra để giảm khoản tiền trả nợ hàng tháng, hoặc là chấp nhận cuộc sống bấp bênh bí bách cho đến khi trả hết nợ" - Một người thở dài.

"Đây là chi tiêu rất tối thiểu rồi mà còn thấy khoản mua sắm đồ dùng gia đình, mắm muối, gia vị, nước giặt, sữa tắm các thứ,... Rồi lễ lạt, hiếu hỷ, sợ 1 triệu phát sinh còn không đủ ấy chứ. Tình hình thế này thì căng thật" - Một người bày tỏ.

"Kêu chồng tối đi làm thêm, chạy xe ôm, ship hàng các thứ nữa thì may ra kiếm thêm được chút ít. Chứ chi tiêu thế này rồi thì trong mơ cũng khó giảm" - Một người thẳng thắn.

3 việc nên làm để xử lý nợ nần

Nếu hiện tại, bạn đang có nhiều hơn 1 khoản nợ, mỗi khoản nợ lại có mức lãi suất khác nhau, hãy tham khảo 3 gợi ý dưới đây để giảm tối đa tiền lãi, cũng như đảm bảo việc thanh toán đúng hạn.

1 - Gom nợ về 1 mối

Nói một cách dễ hiểu hơn, thay vì trả 3 khoản nợ ở 3 nơi chẳng hạn, bạn có thể tạo thêm 1 khoản nợ thứ 4 với số tiền vay bằng dư nợ của 3 khoản nợ hiện tại cộng lại. Sau đó, dùng tiền đi vay được để trả đứt 3 khoản nợ ở 3 nơi khác nhau, và tập trung trả 1 khoản nợ duy nhất (khoản nợ số 4).

Ảnh minh họa

Việc này vừa tối ưu tiền lãi, vừa hạn chế tình trạng quên thanh toán dẫn tới chậm trả. Tuy nhiên, nếu tổng dư nợ hiện tại của bạn đang quá cao, việc vay thêm sẽ không mấy khả thi. Cách tốt nhất có lẽ vẫn là vay người thân, bạn bè.

2 - Ưu tiên trả những khoản nợ có lãi suất cao trước

Vay tiền từ ngân hàng, công ty tài chính hoặc thẻ tín dụng, chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản tiền lãi. Trong trường hợp có cả nợ có lãi, và nợ không có lãi (nợ vay người thân, bạn bè), bạn nên ưu tiên thanh toán đúng hạn và dứt điểm các khoản nợ có lãi cao trước. Đồng thời nếu có thể, hãy xin giãn nợ với những khoản nợ lãi thấp hoặc không có lãi.

3 - Nợ nhỏ trả trước, nợ lớn trả sau

Nếu tất cả các khoản nợ hiện tại của bạn đều là nợ có lãi, vậy thì hãy ưu tiên trả hết các khoản nợ nhỏ trước, trong lúc đó, vẫn duy trì việc trả nợ hàng tháng một cách đúng hạn với các khoản nợ lớn.

Đây chính là phương pháp "quả cầu tuyết" trong giải quyết nợ nần, được sáng lập bởi Dave Ramsey - Chuyên gia tài chính cá nhân và tác giả cuốn sách The Total Money Makeover.

Dave Ramsey cho rằng xử lý các khoản nợ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn giúp hạn chế tình trạng "lãi mẹ đẻ lãi con", đồng thời, tạo dựng sự lạc quan và tự tin trong quá trình trả nợ.

Sau khi trả được một món nợ, bạn sẽ không phải trả tiền lãi của món nợ đó nữa, những quả cầu tuyết nhỏ đã bị mất đi và quan trọng nhất đó là tâm lý hoàn thành. Tâm lý này sẽ tạo cho bạn động lực để trả những món nợ lớn hơn. Dần dần, với sự kiên trì cùng tinh thần lạc quan và tự tin, bạn sẽ thoát khỏi vòng xoáy nợ nần.