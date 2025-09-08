Trong số các nhóm hài chuyên làm video diễn xuất trên các nền tảng MXH, SVM là một cái tên quen thuộc. Ngoài kênh YouTube SVM TV 1 và SVM School 1 lần lượt có có 2,4 triệu và với 5,4 triệu người đăng ký, hệ sinh thái này còn có rất nhiều kênh vệ tinh ở nhiều nền tảng như SVM Media, SVM Pro,...

Được biết người đứng sau chuỗi kênh SVM này là Đức SVM.

Đức SVM có tên thật là Hoàng Văn Đức, sinh năm 1992, đến từ Thanh Hóa. Ngoài vai trò sáng lập kênh SVM, bản thân Đức cũng có kênh riêng tên Đức SVM 1 với gần 1,9 triệu người đăng ký. Trên Facebook, page chính thức của Đức có 1,7 triệu người theo dõi.

YouTuber này còn nổi tiếng với chuỗi clip “Chủ tịch giả nghèo”, “Chủ tịch bị coi thường”,... khi đảm nhận vai Chủ tịch. Cũng chính từ đây, Đức còn có nickname là Đức Chủ tịch.

Đức SVM thường đóng vai "Chủ tịch giả nghèo"

Theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông, Đức SVM từng theo học Đại học Bách khoa Hà Nội và chuyển sang làm video YouTube từ năm 2015. “Tròn 10 năm trời, sau khi bỏ một công việc mơ ước, lương tháng hơn chục triệu thời điểm 2015 để chạy theo đam mê phim ảnh” - Đức nói về hành trình 10 năm của mình.

Các video với nội dung “bị coi thường” của SVM xuất phát từ trải nghiệm cá nhân và những người xung quanh. Anh này từng chia sẻ vào năm 2019: “Mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng, xuất phát điểm của mình là một người khó khăn. Những video hiện tại ban đầu cũng lấy cảm hứng từ chuyện bạn của mình bị coi thường”. Đây cũng là thời điểm nam YouTuber tậu Mercedes-Benz C200 Exclusive trị giá 1,71 tỷ đồng.

Trên các tài khoản MXH, Đức SVM cũng thường xuyên cập nhật cuộc sống cá nhân. Đức kết hôn năm 2020, hiện đã có 2 con trai. Năm 2024, vợ chồng Đức xây dựng tòa nhà bề thế ở Thanh Hóa.

Tòa nhà bề thế khi đang xây dựng

Bên trong tòa nhà

Hiện tại, Đức SVM khiến nhiều người thắc mắc khi bất ngờ khóa tài khoản TikTok có 1 triệu người theo dõi.

Chủ tịch SVM khóa tài khoản TikTok

