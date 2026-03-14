Sau khi đầu tư hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi - thế hệ robot phẫu thuật tiên tiến hiện nay vào cuối năm 2025 và thực hiện thành công những ca phẫu thuật đầu tiên dưới sự giám sát của các chuyên gia quốc tế, ngày 12/3/2026, Bệnh viện FV chính thức ra mắt Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci.

Sự kiện đánh dấu chiến lược phát triển công nghệ y khoa của FV, đồng thời mở ra cơ hội để người bệnh tại Việt Nam tiếp cận các phương pháp phẫu thuật chính xác cao, ít xâm lấn - vốn trước đây chỉ có tại các trung tâm y khoa lớn trên thế giới.

Phẫu thuật robot - cuộc cách mạng của ngoại khoa hiện đại

Trong hơn một thập kỷ qua, phẫu thuật robot đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngoại khoa hiện đại. Hệ thống da Vinci hiện được xem là nền tảng phẫu thuật robot tiên tiến nhất thế giới, với hơn 12.000 hệ thống đang hoạt động tại các bệnh viện trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, phẫu thuật bằng robot da Vinci bắt đầu được triển khai từ năm 2014 với thế hệ da Vinci Si. Đến nay, công nghệ này đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với thế hệ Xi, mang lại khả năng thao tác linh hoạt và chính xác hơn cho các ca phẫu thuật phức tạp thông qua sự điều khiển của phẫu thuật viên đã qua đào tạo phẫu thuật bằng robot.

Bệnh viện FV là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam vận hành hệ thống robot phẫu thuật da Vinci Xi, giúp người bệnh trong nước tiếp cận các kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến vốn trước đây chỉ có tại các trung tâm y khoa lớn trên thế giới.

Chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt Trung tâm phẫu thuật robot FV da Vinci, ông Adam Brown cho biết: "Tính đến nay đã có hơn 20 triệu ca phẫu thuật robot được triển khai trên toàn thế giới, riêng 2025 có hơn 3 triệu ca. Phẫu thuật sử dụng da Vinci được triển khai nhiều ở khu vực Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng năm 2025 là 24%. Tại Việt Nam, FV là bệnh viện thứ 4 trang bị hệ thống da Vinci và là bệnh viện thứ 2 sở hữu thế hệ Xi".

Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci - nơi hội tụ các chuyên gia đa chuyên khoa

Việc thành lập Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci nhằm đảm bảo hệ thống robot được vận hành theo một quy trình chuyên môn thống nhất, an toàn và hiệu quả, đồng thời tạo nền tảng để phát triển phẫu thuật robot một cách bài bản và lâu dài.

Theo Bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng Giám đốc Bệnh viện FV: "Phẫu thuật robot đang định hình lại tương lai của ngoại khoa. Việc đầu tư hệ thống da Vinci Xi và thành lập Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci là bước đi chiến lược giúp FV mang những công nghệ điều trị tiên tiến nhất trên thế giới đến gần hơn với người bệnh tại Việt Nam".

Ông cho biết thêm: "Một hệ thống phẫu thuật robot hiện đại không chỉ là thiết bị công nghệ cao, mà còn đòi hỏi một hệ sinh thái chuyên môn đồng bộ - từ đào tạo bác sĩ, quy trình vận hành cho đến hệ thống phòng mổ đạt chuẩn quốc tế. Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci được xây dựng chính với mục tiêu đó."

Đội ngũ phẫu thuật robot được đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế

Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci là TS.BS.CKII Đặng Đình Minh Thanh, chuyên gia phẫu thuật lồng ngực với hơn 20 năm kinh nghiệm và là một trong những bác sĩ tiên phong ứng dụng phẫu thuật robot tại Việt Nam.

Các bác sĩ đầu tiên của trung tâm đã hoàn tất chương trình đào tạo nghiêm ngặt và được cấp chứng chỉ phẫu thuật robot da Vinci Xi sau khi trải qua quá trình huấn luyện tại FV cũng như tại các trung tâm phẫu thuật robot lớn trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan, bao gồm:

ThS.BS.CKII Lương Ngọc Trung – Trưởng khoa Phẫu thuật Mạch máu ThS.BS.CKII Phan Văn Thái – Trưởng khoa Ngoại Tổng quát ThS.BS.CKII Đỗ Quang Minh - Trưởng khoa Tiết niệu TS.BS Robert Marie Riché - Chuyên gia phẫu thuật phụ khoa

Theo Bác sĩ Guillon: "Chỉ trong vài tháng, với sự hỗ trợ toàn diện của đơn vị sản xuất hệ thống da Vinci, FV đã nhanh chóng xây dựng một Trung tâm Phẫu thuật Robot FV da Vinci chuyên nghiệp, hội tụ đội ngũ bác sĩ có thể thực hiện hầu hết các kỹ thuật phẫu thuật mà hệ thống da Vinci Xi cho phép".

Trực tiếp làm việc với đội ngũ y bác sĩ FV thông qua một ca mổ sản phụ khoa do TS.BS Robert Marie Riché thực hiện sáng ngày 12/3, PGS.TS.BS Nguyễn Quốc Trường Chinh – Giám đốc Đơn vị Phẫu thuật Phụ khoa Xâm lấn tối thiểu - Đại học Y khoa Texas, Hoa Kỳ nhận định: "Tôi đánh giá rất cao đội ngũ y tế tại Bệnh viện FV. Ê-kíp trong phòng mổ làm việc rất tận tâm, phối hợp với nhau rất ăn ý và thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Phòng mổ rất sạch sẽ, các trang thiết bị y tế hiện đại và hoàn toàn phù hợp cho việc thực hiện phẫu thuật robot. Tại Mỹ, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện các ca phẫu thuật nội soi bằng robot. Tuy nhiên, khi so sánh đội ngũ tại FV với đội ngũ trong phòng mổ của chúng tôi ở Mỹ, tôi không thấy có nhiều khác biệt giữa hai bên", bác sĩ Trường Chinh nhấn mạnh.

Mở ra cơ hội hợp tác cho các bác sĩ phẫu thuật tại Việt Nam

Hiện nay, nhiều bác sĩ phẫu thuật tại Việt Nam đã được đào tạo và có chứng chỉ da Vinci Si (thế hệ trước của da Vinci Xi), tuy nhiên họ chưa có điều kiện tiếp cận hệ thống robot để phục vụ bệnh nhân.

Theo Bác sĩ Jean-Marcel Guillon: "FV sẽ sớm triển khai các chương trình hợp tác với các bác sĩ phẫu thuật trong và ngoài bệnh viện, mở ra cơ hội để nhiều bác sĩ có thể sử dụng hệ thống robot da Vinci Xi nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn".

Ông nhấn mạnh rằng việc mở rộng hợp tác này không chỉ giúp các bác sĩ có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ mới, mà quan trọng hơn là giúp nhiều bệnh nhân Việt Nam được hưởng lợi từ các phương pháp phẫu thuật tiên tiến, đặc biệt là các bệnh nhân ung thư. Phẫu thuật robot mang lại lợi ích rõ rệt cho người bệnh

Robot da Vinci Xi hỗ trợ bác sĩ thực hiện các thao tác phẫu thuật với độ chính xác rất cao nhờ hệ thống hình ảnh 3D độ phân giải cao, cho phép phóng đại cấu trúc giải phẫu nhiều lần so với nội soi thông thường.

Các cánh tay robot có thể xoay linh hoạt, cho phép thực hiện những thao tác tinh vi trong những vị trí sâu và hẹp trong cơ thể. Nhờ đó, phẫu thuật robot mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh:

Đường mổ rất nhỏ (khoảng 8 mm) Giảm đau sau phẫu thuật Hạn chế mất máu và biến chứng Rút ngắn thời gian hồi phục. Trong một số trường hợp ít phức tạp, người bệnh có thể xuất viện chỉ sau khoảng 24 giờ.

BS Mireille Diem My Truong, Giám đốc Đơn vị Phẫu thuật Phụ khoa Ít xâm lấn, Khoa Sản Phụ khoa - Bệnh viện Đại học MedStar Georgetown (Mỹ) cho biết: "Tại Mỹ, robot da Vinci là một phương pháp phẫu thuật rất phổ biến. Riêng trong lĩnh vực phụ khoa, mỗi năm tại Mỹ có khoảng 200.000 đến 300.000 ca phẫu thuật robot được thực hiện. Theo tôi, công nghệ robot ngày càng được sử dụng nhiều trong phẫu thuật bởi nó mang lại rất nhiều lợi ích. Tôi thường xem phẫu thuật robot là bước tiến hóa tiếp theo của phẫu thuật nội soi".

Với kinh nghiệm 26 năm trong lĩnh vực phẫu thuật sản khoa, TS.BS Bùi Chí Thương – Trưởng Khối Sản Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định đồng thời là Giảng viên bộ môn Sản, Đại học Y Dược TP.HCM cũng rất vui mừng với việc FV thành lập Trung tâm phẫu thuật robot: "Tôi đánh giá cao sự nhanh nhạy của FV khi nhập robot da Vinci Xi. Đây là xu hướng của thời đại, không thể chậm chân. Tôi cũng đã quan sát ca mổ của bác sĩ Robert Riche tại FV mổ bóc u xơ, mổ nhanh gọn đẹp, và bác sĩ thì chỉ ngồi mổ thôi rất khỏe. Tôi rất vui mừng nếu được mời tham gia chương trình đào tạo phẫu thuật viên mổ robot. Việc áp dụng kỹ thuật hiện đại vào điều trị sẽ mang lại lợi ích cho cả bác sĩ và bệnh nhân".