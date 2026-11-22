Người lao động có thể được hưởng trợ cấp gấp 2 lần

Có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã bãi bỏ giới hạn 12 tháng đối với giấy ủy quyền nhận lương hưu , trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thay vào đó, người được nhận lương có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội.

Vấn đề trách nhiệm khi chậm nộp hoặc giải quyết hồ sơ hưởng chế độ cũng được quy định rõ trong lần sửa đổi này.

Quy định về mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đã được sửa đổi.

Theo đó, người sử dụng lao động nếu nộp hồ sơ giải quyết chế độ BHXH quá thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định pháp luật (trừ trường hợp do lỗi của người thụ hưởng).

Tương tự với cơ quan BHXH, nếu giải quyết hưởng chế độ BHXH chậm so với thời hạn quy định mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người thụ hưởng thì phải bồi thường theo quy định.

Nội dung quan trọng khác là việc sửa đổi, bổ sung quy định về mức hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.

Theo quy định mới, người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia BHXH sẽ được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp bằng 2 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho mỗi năm đóng BHXH kể từ sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Khi tính mức hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp có thời gian đóng BHXH trước và sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu, thời gian đóng trước thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng sau thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu để tính mức hưởng trợ cấp một lần.

Về độ tuổi hưởng trợ cấp, theo quy định hiện hành, người từ đủ 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, với hộ nghèo, hộ cận nghèo thì sẽ được hưởng từ đủ 70 tuổi.

Luật sửa đổi lần này không thay đổi các mốc tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hiện nay. Tuy nhiên, luật giao Bộ Y tế là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về trợ cấp hưu trí xã hội, có trách nhiệm xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này.

Vi phạm quy định về tiền lương, bảo hiểm phải trình báo

Luật sửa đổi Bộ luật Lao động vừa được thông qua đã bổ sung nhiều quy định nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đối với doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải có nghĩa vụ thông báo hằng tháng cho bên thuê lại về việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Nhiều chính sách lớn thay đổi liên quan đến người lao động.

Đồng thời, bên thuê lại lao động được yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại trả đủ tiền lương cho người lao động khi doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả lương theo quy định.

Bên thuê lại có trách nhiệm tổng hợp, kịp thời báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về lao động khi doanh nghiệp cho thuê lại vi phạm quy định về tiền lương, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động theo hợp đồng.

Liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, luật vừa được thông qua đã bổ sung quy định cấm đe dọa, chi phối, cản trở hoặc gây khó khăn trong việc khai báo, cung cấp thông tin và xử lý vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra tại nơi làm việc.

Người lao động được bổ sung quyền thông tin về vụ tai nạn xảy ra tại nơi làm việc của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức công đoàn.

Đối với tai nạn lao động làm chết người hoặc bị thương nặng xảy ra với người làm việc không theo hợp đồng lao động, gia đình nạn nhân hoặc người phát hiện phải khai báo ngay với UBND cấp xã nơi xảy ra tai nạn để kịp thời xử lý.

Luật còn bổ sung trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật nếu việc điều tra tai nạn lao động vượt quá thời hạn, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động hoặc người sử dụng lao động.