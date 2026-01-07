Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, người dân sinh sống ở gần bờ sông Sài Gòn (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ 1 du thuyền đang đậu bên bờ sông này nên hô hoán. Mọi người tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Có thể thấy cột khói bốc lên từ xa

Hiện trường vụ cháy

Trong ít phút, ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm cả du thuyền. Khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng sợ.





Nhận tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tìm cách dập lửa.