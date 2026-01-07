Fanpage aFamily

Du thuyền trên sông Sài Gòn bốc cháy, khói bốc cao hàng chục mét

Chiều 7/1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TPH.HCM vẫn đang phong tỏa điều tra vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn.

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, người dân sinh sống ở gần bờ sông Sài Gòn (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ 1 du thuyền đang đậu bên bờ sông này nên hô hoán. Mọi người tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng bất thành.

Có thể thấy cột khói bốc lên từ xa

Hiện trường vụ cháy

Trong ít phút, ngọn lửa bùng cháy dữ dội bao trùm cả du thuyền. Khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng sợ.


Nhận tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt tìm cách dập lửa.

Theo Đời sống và pháp luật 01/07/2026
