Du lịch TP Hồ Chí Minh thu 4.900 tỷ trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

Ảnh: Thu Trang

Báo cáo từ Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho thấy, tổng thu từ du khách trong dịp này ước đạt 4.900 tỷ đồng. Toàn địa bàn ước phục vụ 1,65 triệu lượt khách nội địa và 62.000 lượt khách quốc tế. Các cơ sở lưu trú đón khoảng 182.500 lượt khách lưu trú, đưa công suất phòng bình quân đạt khoảng 61%.

Các công ty lữ hành trên địa bàn đã chủ động tung ra thị trường nhiều nhóm sản phẩm chuyên đề phục vụ lễ với lịch khởi hành linh hoạt cả trước và trong kỳ nghỉ. Các chương trình tour ngắn ngày từ 2 đến 4 ngày, combo dịch vụ trọn gói cho gia đình, nhóm bạn cùng chính sách ưu đãi theo tuyến và kênh bán trực tuyến được đẩy mạnh.

Ở mảng nội địa, du khách quan tâm nhiều đến các tuyến Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng - Hội An, Quy Nhơn, Phan Thiết cùng các tỉnh miền Tây, miền Trung và miền Bắc. Với thị trường du lịch nước ngoài, các hành trình đến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận sức mua tích cực.

Người dân và du khách xếp hàng mua vé tham quan Hội trường Thống Nhất sáng 2/9 (Ảnh: Thu Trang)

Không khí lễ hội năm nay lan tỏa rộng khắp với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại khu vực trung tâm, các điểm di tích như Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Hội trường Thống Nhất đón lượng lớn khách tham quan. Hoạt động bắn pháo hoa tại 7 điểm đêm 2/9 tạo điểm nhấn rực rỡ, thúc đẩy mạnh mẽ các dịch vụ ẩm thực và vui chơi giải trí. Ở khu vực Bình Dương (trước đây), việc tổ chức điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp đã mở rộng không gian lễ hội sau hợp nhất, giúp người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động chung của thành phố ngay tại địa bàn. Bên cạnh thế mạnh công nghiệp và đô thị, Bình Dương đang phát triển thêm các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện văn hóa, mua sắm và giải trí, tạo sự bổ trợ hài hòa cho hệ thống sản phẩm du lịch truyền thống của thành phố.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đông khách trong những ngày nghỉ lễ (Ảnh: Thu Trang)

Tại khu vực Vũng Tàu (trước đây), du lịch biển ghi nhận lượng khách đổ về rất lớn ngay từ đầu kỳ nghỉ. Riêng ngày 30/8, các bãi tắm trên địa bàn đón khoảng 55.000 lượt khách, tăng gần 3,5 lần so với ngày 29/8, nâng tổng lượng khách tại các bãi tắm trong 2 ngày đầu lên mức 71.000 lượt. Tuyến ven biển Bãi Trước, Bãi Sau và các khu ẩm thực luôn tấp nập. Nhằm giữ gìn an ninh trật tự, Lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh đã ra mắt đội trật tự viên du lịch tại quảng trường Tháp Tam Thắng vào ngày 1/9, túc trực hướng dẫn du khách và phối hợp cùng công an xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Không khí sôi động dịp Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Thu Trang)

Đặc khu Côn Đảo ghi nhận lượng khách tăng trưởng đến 52,69% so với cùng kỳ, riêng khách quốc tế tăng 60,71% và doanh thu du lịch tăng 56,61%.

Thành công của đặc khu Côn Đảo trong dịp lễ được cộng hưởng từ chiến dịch quảng bá hình ảnh bài bản trên các phương tiện truyền thông cùng ứng dụng bản đồ số 360° du lịch TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nắng ráo thuận lợi cho du khách khám phá di tích, tắm biển và trải nghiệm các tour sinh thái rừng - biển nguyên sơ.