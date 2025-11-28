Du lịch Thái Lan chữa lành – 5 điều bạn không thể bỏ qua

Thái Lan vốn là điểm đến quen thuộc của du khách Việt đang được tái định vị như "ngôi nhà thứ hai của sự chữa lành", nơi mỗi hành trình không chỉ để ngắm cảnh mà là quá trình phục hồi, tái tạo năng lượng và tìm lại cảm hứng sống. Với 5 trải nghiệm "Must-Do" dưới đây, Thái Lan sẽ mang đến một hành trình chữa lành sâu sắc.

MUST SEEK – Những điểm đến phải khám phá

Thái Lan luôn nằm trong top điểm đến yêu thích của người Việt và có khả năng làm mới chính mình qua từng lần ghé thăm. Bangkok – thành phố tưởng như quen thuộc – nay trở nên khác biệt hơn nhờ những khu vực đang bứt phá mạnh mẽ. Song Wat từ một khu phố cổ đã trở thành trung tâm sáng tạo với gallery, studio, workshop và concept store độc đáo. Dusit Central Park với sky garden lớn nhất Bangkok mang đến không gian xanh "trên mây", nơi du khách có thể thả lỏng tâm trí và ngắm toàn cảnh thành phố. Nếu muốn khám phá thiên nhiên hoang sơ hơn, Hin Sam Wan (Đá Ba Con Cá Voi) tại Bueng Kan là điểm đến đặc sắc, nơi ba khối đá khổng lồ trải dài giữa rừng xanh tạo nên cảnh quan kỳ vĩ hiếm có. Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng bình minh tuyệt đẹp và cảm nhận sự hòa hợp trọn vẹn giữa con người và thiên nhiên. Từ bất kỳ thành phố có đường bay thẳng, bạn có thể dễ dàng mở rộng hành trình đến các tỉnh lân cận – biến mỗi chuyến đi Thái Lan thành một thế giới mới.

Tổng Cục Du Lịch Thái Lan (TAT) hợp tác với Thanh Duy mang đến những trải nghiệm chữa lành 5 Must Do in Thailand (TAT)

MUST TASTE – Ẩm thực phải thử để hạnh phúc bùng nổ

Ẩm thực Thái Lan không chỉ là Pad Thai, Som Tum hay Tom Yum mà là một bức tranh đa sắc của bốn vùng miền. Miền Trung – Bangkok – nổi bật với sự cân bằng cay – chua – ngọt – mặn. Miền Nam gây ấn tượng mạnh với vị cay nồng và thảo mộc đặc trưng là món Gaeng Som. Miền Đông Bắc (Isan) mang đậm ảnh hưởng ẩm thực Lào với món Tom Saep cay chua đậm đà. Miền Bắc lại nhẹ nhàng, béo dịu với món Khao Soi trứ danh. Du khách có thể bắt đầu hành trình ẩm thực tại street food, food court, chợ đêm, chợ nổi, nhà hàng Michelin hay fine dining – mỗi nơi đều là một câu chuyện vị giác riêng biệt. Đặc biệt, Thai Food Bus Tour mang đến trải nghiệm thưởng thức ẩm thực Michelin ngay trên xe buýt sang trọng trong khi ngắm nhìn khu phố cổ Rattanakosin – một cách khám phá Bangkok đầy mới mẻ và tinh tế. Một bữa ăn ngon và trọn vẹn đôi khi chính là liều thuốc chữa lành mạnh mẽ nhất cho tâm hồn.

Món ăn Gaeng Som nguồn từ (TAT).

MUST TRY – Những hoạt động nhất định phải thử

Thái Lan là thiên đường trải nghiệm với nhiều hoạt động đặc sắc. Với người ưa thử thách, Tandem Skydiving tại Rayong là lựa chọn ấn tượng: nhảy từ độ cao 13.000 feet, rơi tự do hơn một phút ở vận tốc gần 200 km/h. Ngược lại, những ai yêu thích sự an yên có thể chọn travel by train – xu hướng "slow travel" – với các tuyến như Royal Blossom (Bangkok – Hua Hin/Phetchaburi), tàu Nhật KIHA 183 (Bangkok – Kanchanaburi) hay Blue Jasmine 9 ngày đi qua Bangkok – Ayutthaya – Uthai Thani – Chiang Mai – Sukhothai.Nếu đến miền Bắc vào cuối – đầu năm, miền Bắc rực rỡ mai anh đào là thời điểm lý tưởng để check-in. Bạn cũng có thể trải nghiệm du thuyền cổ Suriyan Chandra trên sông Mae Klong – Ayutthaya, nơi ẩm thực và văn hoá hòa quyện giữa khung cảnh chiều thơ mộng. Mỗi hoạt động tại Thái đều là một khoảnh khắc "healing" để du khách làm mới tâm hồn.

MUST SEE – Sống trọn trong thế giới văn hoá & lễ hội của Thái Lan

Thái Lan xứng danh là "thủ phủ lễ hội châu Á" nơi các sự kiện diễn ra quanh năm. Nổi bật nhất là Songkran (tháng 4) – lễ té nước sôi động, và Loy Krathong (tháng 11) – khi những dòng sông bừng sáng bởi hàng nghìn hoa đăng. Tại Đông Bắc, lễ hội Lai Ruea Fai ở Nakhon Phanom dịp Ok Phansa gây ấn tượng với những thuyền lửa khổng lồ thắp sáng sông Mekong. Ngoài lễ hội truyền thống, Thái Lan còn là điểm đến của nhiều sự kiện quốc tế và trong nước như Thailand Marathon, SEA Games Sport & Tourism, Rolling Loud Thailand, Wonderfruit và đặc biệt là TOMORROWLAND THAILAND 2026 – lần đầu tổ chức tại châu Á. Những buổi Concert và fan meeting quốc tế diễn ra liên tục, khiến Thái Lan trở thành điểm hẹn lý tưởng của giới trẻ.

Đón chào năm mới (Countdown) tại Bangkok (TAT).

MUST BUY – Những món nhất định phải mang về

Một hành trình chữa lành sẽ trọn vẹn hơn khi bạn mang về những món quà gắn với văn hóa Thái: quần voi, tinh dầu và dầu thảo dược thư giãn, đồ thủ công mỹ nghệ, trà sữa Thái, bánh kẹo và đặc sản địa phương. Những món quà nhỏ ấy như lưu giữ một phần cảm xúc của bạn với "xứ sở nụ cười".

Chợ Chatuchak tại Bangkok nguồn từ Tổng Cục Du Lịch Thái Lan (TAT).

Để tìm hiểu thêm về du lịch Thái Lan:

Tổng cục Du lịch Thái Lan - Văn phòng đại diện thành phố Hồ Chí Minh

Facebook Fanpage: TAT Hochiminh

Email: tathcm@tourismthailand.org.vn