Du lịch cùng gia đình: Đôi khi, điều quý giá nhất là được ở cùng nhau

Lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ có đủ ông bà, bố mẹ và con trẻ chưa bao giờ là bài toán dễ dàng, bởi mỗi độ tuổi lại mang một mong muốn khác biệt: trẻ nhỏ luôn háo hức khám phá, người lớn mong muốn có thời gian thư giãn, trong khi ông bà thường cần nhịp nghỉ ngơi nhẹ nhàng.



Các căn biệt thự (villa) là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sinh hoạt chung và sự riêng tư cho cả gia đình



Thay vì đặt nhiều phòng khách sạn riêng lẻ, các căn biệt thự (villa) nhiều phòng ngủ đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý với các đại gia đình. Phương án lưu trú này mang đến sự kết hợp hài hòa: một không gian sinh hoạt chung đầm ấm để cả nhà quây quần, đi cùng những phòng ngủ riêng biệt đảm bảo sự yên tĩnh cần thiết cho mỗi cá nhân. Sự linh hoạt này giúp chuyến đi không bị gò bó vào một lịch trình cứng nhắc, để mỗi thành viên đều tìm thấy sự thoải mái.

Sự linh hoạt trong cách chọn không gian

Sự quan tâm của các gia đình đối với loại hình lưu trú này được thể hiện khá rõ qua nhu cầu đặt phòng tại một số khu nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Meliá Hotels International ở Việt Nam. Tùy thuộc vào quy mô và mục đích chuyến đi, mỗi điểm đến lại ghi nhận một xu hướng lựa chọn khác nhau. Tại Meliá Vinpearl Cam Ranh và Meliá Vinpearl Phú Quốc, villa ba phòng ngủ là lựa chọn phổ biến nhất. Trong khi đó, khách đến Meliá Hồ Tràm cho thấy nhu cầu đa dạng hơn: villa hai và ba phòng ngủ thường dành cho các gia đình quy mô vừa, còn những căn bốn phòng ngủ lại đáp ứng tốt cho những dịp đại gia đình sum họp hoặc tổ chức các sự kiện kỷ niệm riêng.

Villa ba phòng ngủ tại Meliá Hồ Tràm



Xu hướng này cũng được phản ánh qua các chỉ số hoạt động. Trong 7 tháng đầu năm 2026, lượng đặt villa tại Meliá Vinpearl Cam Ranh tăng 22% so với cùng kỳ. Meliá Vinpearl Phú Quốc cũng ghi nhận mức tăng trưởng 43% ở mảng kinh doanh villa trong năm 2025 so với năm 2024. Riêng tại Meliá Hồ Tràm, số đêm lưu trú tại các hạng villa từ hai đến bốn phòng ngủ tăng khoảng 10% trong nửa đầu năm 2026. Những kết quả này cho thấy, các gia đình ngày càng chú trọng đến việc lựa chọn một không gian lưu trú chung thay vì chỉ đơn thuần đếm số lượng phòng cần đặt.

Không gian chung mở ra nhiều cách tận hưởng kỳ nghỉ

Khi nơi lưu trú đáp ứng được cả nhu cầu gắn kết lẫn sự riêng tư, các thành viên không nhất thiết phải luôn đồng hành trong mọi hoạt động. Con trẻ có thể dành thời gian vui chơi khám phá, người lớn thảnh thơi thư giãn, còn ông bà thong thả nghỉ ngơi. Sau những khoảng thời gian tự do ấy, cả nhà vẫn có thể dễ dàng hội ngộ bên bàn ăn hay cùng trò chuyện trong phòng khách.

Không gian chung mở ra nhiều cách tận hưởng kỳ nghỉ cho cả gia đình



Hệ thống tiện ích tại các khu nghỉ dưỡng cũng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho từng thế hệ. Tại Meliá Hồ Tràm, những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên mang đến điểm nhấn thú vị cho kỳ nghỉ gia đình. Các bạn nhỏ có thể ghé Willow's Farm để cho thú ăn, trồng cây và tìm hiểu về khu vườn, trong khi bố mẹ có thời gian đạp xe dạo quanh khuôn viên hoặc thư giãn tại YHI Spa. Những hoạt động như yoga, thiền hay tản bộ giữa không gian xanh cũng mang đến cho ông bà một nhịp nghỉ ngơi nhẹ nhàng, thư thái. Và khi muốn cùng nhau trải nghiệm, cả nhà có thể thử lớp học ẩm thực hoặc đơn giản là dành thời gian bên hồ bơi.

Ở Meliá Vinpearl Cam Ranh, kỳ nghỉ có thể xoay quanh những trải nghiệm biển và không gian nghỉ dưỡng rộng mở. Trong lúc trẻ nhỏ vui chơi tại Kids Club, người lớn có thể tận hưởng khoảng thời gian thư giãn tại spa hoặc tham gia các hoạt động thể thao. Những buổi chiều dạo biển, bơi lội hay bữa tối đầm ấm tại nhà hàng trở thành khoảng thời gian lý tưởng để cả nhà sum vầy sau chuỗi hoạt động cá nhân. Hay tại Melia Vinpearl Phú Quốc, gia đình có thể kết hợp thời gian nghỉ dưỡng tại resort với những chuyến khám phá đảo. Nhờ đó, một chuyến đi có thể dung hòa được nhiều sở thích khác nhau mà không làm mất đi tính gắn kết.

Nơi lưu trú là một phần của trải nghiệm gắn kết

Đôi khi, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong một chuyến đi không đến từ những lịch trình được chuẩn bị công phu, mà nảy mầm từ những khoảng thời gian rất đỗi bình dị: một bữa sáng cả nhà cùng thong thả ngồi lại, câu chuyện líu lo của con trẻ về những điều vừa khám phá, hay buổi tối ông bà và con cháu quây quần bên nhau sau một ngày trải nghiệm tự do.

Với những gia đình nhiều thế hệ, một kỳ nghỉ trọn vẹn không bắt buộc mọi người phải luôn ở bên nhau trong mọi khoảnh khắc. Điều quan trọng là mỗi thành viên đều được tận hưởng chuyến đi theo cách mình mong muốn, đồng thời vẫn có một không gian chung để chia sẻ. Thông qua hệ thống villa đa dạng cùng chuỗi tiện ích tinh tế, Meliá Hotels International không chỉ cung cấp một chốn nghỉ ngơi, mà còn kiến tạo một không gian để tình thân được kết nối một cách tự nhiên – để giá trị lớn nhất của chuyến đi không nằm ở nơi cả nhà đến, mà ở khoảng thời gian thực sự dành cho nhau.