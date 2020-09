Du lịch 5 sao với giá siêu rẻ chỉ bằng cách đơn giản này

Chọn du lịch thành thói quen vun đắp hạnh phúc

Nhịp sống hiện đại khiến chúng ta đều bị cuốn vào vòng xoáy công việc mà quên mất đi giây phút ở bên cạnh gia đình. Buổi sáng thức dậy, bạn mua tạm bữa sáng bên đường rồi vội vã đưa con đến trường, rồi lại lái xe chen vào giữa dòng xe cộ tấp nập để mong kịp giờ chấm công. 8 tiếng công sở kết thúc, chúng ta lại cuốn vào guồng quay việc gia đình cho xong bữa tối và để bọn nhỏ lên giường đi ngủ đúng giờ. Cứ thế, cuộc sống của bạn trôi qua trong sự tẻ nhạt đã được lập trình sẵn.

Đã có không ít người "nghiện việc" đến nỗi quên mất giá trị của gia đình. Công việc có thể mang lại tài chính, kinh tế nhưng những phút giây du lịch cùng người thân yêu mới chính là chìa khóa giúp bạn cân bằng lại cuộc sống sau chuỗi ngày nỗ lực vì sự nghiệp.

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người quên mất thời gian dành cho gia đình

Hiện nay, có khá ít giải pháp để các gia đình có thể tổ chức được chuyến đi cùng nhau. Chúng ta chỉ có sự lựa chọn đi tự túc (tự tổ chức) hoặc mua tour do các công ty lữ hành cung cấp. Mua tour dường như là sự lựa chọn của nhiều người vì sự tiện lợi, nhưng chi phí cao do phải trả cho các nhà cung cấp dịch vụ. Khi đi tự túc, chi phí sẽ tiết kiệm hơn so với đi tour, thời gian và địa điểm cũng thoải mái hơn. Tuy nhiên, để tự sắp xếp được một chuyến đi hoàn hảo lại tốn không ít công sức cho các gia đình, điều này vô tình mang đến sự không thoải mái, đi ngược tiêu chí của mỗi chuyến đi. Những bất cập này ám ảnh chúng ta hàng tháng, hàng năm, mỗi khi có kế hoạch đi du lịch.

Du lịch 5 sao tiết kiệm chi phí đến 70%

Dịch Covid đang tạo ra thói quen du lịch với chi phí tiết kiệm, an toàn được đặt lên hàng đầu. Người tiêu dùng trong nước dành sự quan tâm nhiều hơn cho các tổ hợp du lịch khép kín có tiện ích, dịch vụ đa dạng.

Thấu hiểu sự mong đợi của khách hàng, tập đoàn Apec đã sáng tạo ra giải pháp du lịch tài chính thông minh Apec Mandala Holiday, giúp khách hàng có thể "mua sỉ kỳ nghỉ" của mình trong nhiều năm với chi phí chỉ từ 700.000VNĐ/đêm nghỉ. Cụ thể, nếu khách hàng mua gói kỳ nghỉ 2 năm, mỗi năm du khách sẽ có 7 đêm nghỉ, với chính sách linh hoạt, Apec Mandala Holiday cho phép khách hàng "dồn năm", sử dụng luôn 14 ngày liên tiếp hoặc sử dụng 7 ngày nhưng chia làm 2 phòng phục vụ cho chuyến đi của đại gia đình.

Nghỉ dưỡng tại khách sạn 5* chỉ từ 700.000 nghìn đồng, mức giá hợp lý phù hợp với nhiều gia đình

Ngoài ra, nếu chưa sử dụng hết các đêm nghỉ, du khách sẽ nhận được lãi suất đến 10%/năm hoặc được hỗ trợ cho thuê lại với mức giá gấp 200% giá ban đầu. Theo ông Phùng Quốc Hải – Giám đốc kinh doanh Apec Mandala Holiday: "Với mong muốn mang những kỳ nghỉ dưỡng 5 sao đến gần hơn với người Việt, Apec Mandala Holiday đã xây dựng các gói hỗ trợ về giá, giúp khách hàng không chỉ tiết kiệm được đến 70% chi phí lưu trú so với thông thường mà còn có thể an tâm khi giải quyết được vấn đề về lịch trình di chuyển, được tận hưởng mọi tiện ích dịch vụ trong một quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp."

Hiện nay, Apec Mandala Holiday có liên kết với 250 khách sạn resort 5 sao với hơn 10.000 phòng nghỉ cao cấp. Ngay trong năm đầu tiên khách hàng đã có thể chọn nghỉ tại các khách sạn hàng đầu Việt Nam như: Intercontinental Nha Trang, Sheraton Đà Nẵng, Movenpick Phú Quốc, Wyndham Ramada Hạ Long, Apec Mandala Mũi Né, Silk Path Sapa,... Hệ thống khách sạn liên kết với Apec Mandala Holiday có quần thể du lịch nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao cùng hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đa dạng như: spa, fitness, bể bơi vô cực, sân golf, sân vườn, chuỗi nhà hàng sang trọng,… Tới đây du khách sẽ được tận hưởng nghỉ dưỡng trọn vẹn trong không gian tràn ngập sắc xanh tươi mát và được thư thái hòa mình giữa biển trời bao la, lắng nghe hơi thở của tự nhiên.

"Đưa nhau đi trốn" giữa không gian xanh mát để tạo nên nhiều kỷ niệm đẹp bên những người thân yêu

Ngoài những giá trị nổi bật, gói kỳ nghỉ Apec Mandala Holiday cũng có chính sách thanh toán rất linh hoạt, thuận lợi cho khách hàng. Khách hàng khi thanh toán sớm có thể nhận được chiết khấu đến 5% và được hỗ trợ trả góp với lãi suất 0% trong thời hạn 12 tháng.

Có thể thấy, đây chính là "thời điểm vàng" để người Việt có cơ hội trải nghiệm nghỉ dưỡng 5 sao với chi phí bình dân. Dù mới ra mắt đầu tháng 8, nhưng gói kỳ nghỉ Mandala Holiday đã thu hút hàng ngàn khách hàng sở hữu "tấm vé" quyền năng để khám phá, tận hưởng dịch vụ đẳng cấp, nhanh chóng xóa tan những bức bối của giai đoạn cách ly xã hội kéo dài.

Gói kỳ nghỉ Apec Mandala Holiday:

Fanpage: https://www.facebook.com/Mandalaholiday/

Hotline: 03.7206.9119